Luka Doncic encamina la victoria de los Mavericks; Jaylen Brown asombra con 50 puntos

Los Cavaliers cerraron su "maldición" tras la grave lesión de Ricky Rubio y, después de tres partidos seguidos perdiendo, tumbaron a los Indiana Pacers. El duelo se decidió en el interior con Evan Mobley (24 puntos y 9 rebotes) y Kevin Love (20 puntos y 8 rebotes) al frente de los Cavaliers y Domantas Sabonis (32 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias) haciendo lo propio en los Pacers.

La actuación con mayúsculas del día la firmó Jaylen Brown, que con 50 puntos (mejor anotación de su carrera), 11 rebotes y 4 asistencias capitaneó la victoria en la prórroga de los Boston Celtics ante los Orlando Magic.

Jaylen Brown becomes the 7th @celtics player to score 50 points in a game, dropping 24 in the 4Q and OT to lead the comeback W!