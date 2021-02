Los Warriors arrollan a Dallas con un Kelly Oubre estelar; LeBron le gana el duelo a Jokic

Dallas Mavericks, 116 - Golden State Warriors, 147

La explosión ofensiva que los Warriors de Golden State esperaban de Kelly Oubre Jr. llegó en el American Airlines Center de Dallas, donde anotó 40 puntos y capturo 8 rebotes y su equipo arrolló por 116-147 a los Mavericks. Oubre Jr., que fue fichado para sustituir al lesionado Klay Thompson, no había mostrado su verdadero potencial ofensivo, lo que ha impedido a su equipo estar mejor clasificado.

Stephen Curry aportó otros 28 puntos, mientras que Draymond Green, que jugó como falso pívot, logró un doble-doble de 11 tantos y 15 asistencias. Andrew Wiggins firmó otros 18 tantos y Damion Lee se fue hasta los 17. Golden State se queda con una marca de 12-10.

Luka Doncic lideró a los Mavericks con 27 puntos, seis rebotes y seis asistencias, que no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota, que los dejó con marca de 9-14, 2-7 como locales. Kristaps Porzingis consiguió 25 puntos, Tim Hardaway sumó 19 y John Brusson otros 18 tantos.

Philadelphia 76'ers, 105 - Portland Trail Blazers, 121

Gary Trent Jr. anotó 24 puntos y Enes Kanter logró un doble-doble de 17 tantos y 18 rebotes que permitieron a los diezmados Trail Blazers de Portland vencer a domicilio por 105-121 a los Sixers de Filadelfia, que rompieron una racha de cuatro triunfos seguidos. Carmelo Anthony también brilló en el ataque de los Trail Blazers al conseguir 22 puntos, cinco asistencias, cuatro rebotes, recuperó un balón y puso dos tapones.

Mientras que Joel Embiid anotó 37 puntos como líder encestador de los Sixers, pero no tuvo presencia en el juego interior al perder el duelo con Kanter tras capturar solo cinco rebotes. Embiid empató la marca de equipo del exbase Andrew Toney al conseguir 25 puntos en el segundo cuarto. Tobias Harris estuvo mejor en el juego interior y acabó con un doble-doble, pero solo anotó 12 puntos y capturó 11 balones bajo los aros.

Los Sixers (16-7) no tuvieron a su base titular, el australiano Ben Simmons, tensión en la pantorrilla izquierda, y su ausencia se hizo sentir demasiado, mucho más que las que tuvieron los Trail Blazers. Portland (12-9) jugó sin Damian Lillard (distensión abdominal), Derrick Jones Jr. (esguince del pie izquierdo) y otros cuatro jugadores más que ya estaban de baja, incluidos CJ McCollum (pie izquierdo), y Jusuf Nurkic los otros dos pilares del equipo junto a Lillard.

Memphis Grizzlies, 103 - Houston Rockets, 115

John Wall aportó 22 puntos y ocho asistencias al frente del ataque de los Rockets de Houston que se impusieron a domicilio por 103-115 ante los Grizzlies de Memphis. Eric Gordon aportó otros 20 tantos para los Rockets (11-10). Jae'Sean Tate anotó 19 puntos, mientras que Christian Wood anotó 17 puntos y siete rebotes, pese a que acabó lesionado.

Desmond Bane lideró a los Grizzlies con 16 puntos, mientras Ja Morant agregó 15 que no impidieron la derrota del equipo de Memphis (9-8). Tyus Jones y Brandon Clarke terminaron con 13 cada uno para los Grizzlies que perdieron su segundo partido consecutivo después de haber conseguido una racha de siete triunfos seguidos.

Los Ángeles Lakers, 114 - Denver Nuggets, 93

Los Angeles Lakers, con un LeBron James histórico, se arremangaron con una gran exhibición en defensa para ahogar a los Denver Nuggets (114-93) y anotarse así una victoria de mucho mérito y esfuerzo colectivo.

James fue el líder de los angelinos con un triple-doble (27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) y, además, se convirtió en el tercer jugador con más tiros anotados en la historia de la NBA al superar a Wilt Chamberlain (por delante solo le quedan Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone). Pero James fue sobre todo el primero en mostrar a los suyos que el camino al triunfo pasaba por sudar la gota gorda en defensa.

Marc Gasol sumó en defensa a lo largo del encuentro para secar a un Nikola Jokic menos brillante de lo normal (13 puntos con 6 de 16 en tiros, 10 rebotes y 6 asistencias). El español consiguió 2 puntos (0 de 4 en tiros), 2 rebotes, una asistencia, un tapón y un robo en 20 minutos.

Por su parte, Facundo Campazzo tuvo una participación testimonial (jugó solo dos minutos) para unos Nuggets en los que el más destacado fue Jamal Murray (20 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias). Los Lakers se quedan ahora con un balance de 17-6 (el segundo mejor de la liga empatado con los Utah Jazz). Los Nuggets, que no pudieron tomarse la revancha ante el equipo que les eliminó en la Final de la Conferencia Oeste del año pasado, tienen marca de 12-9.

Atlanta Hawks, 91 - Utah Jazz, 112

Los Utah Jazz siguen al frente de la Conferencia Oeste y de la NBA tras imponerse en su visita a Atlanta a los Hakws por 91-112 de la mano de Jordan Clarkson (23 puntos y 7 rebotes) y Bojan Bogdanovic (21 puntos). Los de Salt Lake City se quedan con una marca de 17-5. Donovan Mitchell aportó 18 tantos y Rudy Gobert se fue hasta los 11 puntos y 12 rebotes.

Los Hawks (10-12) estuvieron liderados por John Collins con 17 puntos. Kevin Huerter anotó 16 y Cam Reddish y Tony Snell sumaron 12 cada uno. Los de Atlanta jugaron sin su estrella el base Trae Young.