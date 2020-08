Los Suns de Ricky Rubio se quedan sin play-in tras el triunfo de Portland

Los Trail Blazers de Portland en medio del suspense consiguieron vencer por 134-133 a los Nets de Brooklyn y mantenerse en el octavo lugar de la Conferencia Oeste que le asegura disputar, a partir del sábado, la serie de repesca por el último boleto a los playoffs, contra los Grizzlies de Memphis.

El triunfo de los Trail Blazers costó la eliminación de los Suns de Phoenix, que habían concluido los ocho partidos de la temporada regular disputados en la burbuja de Orlando con marca perfecta de 8-0, siendo el primer equipo en la historia de la NBA que concluye la temporada regular con racha de ocho triunfos consecutivos y quedar eliminados de los playoffs.

Todo llegó hasta el final, pero los Blazers obtuvieron la victoria que tenían que tener para mantener viva su temporada, ya que derrotaron a los Nets, que siguen siendo equipo revelación, a pesar de las bajas de los cuatro mejores jugadores de su plantilla.

Una vez más el base Damian Lillard logró un doble-doble de 42 puntos y 12 asistencias, que lo dejaron al frente del ataque balanceado de los Trail Blazers. El escolta CJ McCollum aportó otros 25 puntos, incluida la canasta con menos de 40 segundos por jugarse que fue la que le dio la ventaja definitiva a los Trail Blazers. Mientras que el pívot bosnio Jusuf Nurkic volvió a ser el líder del juego interior de los Trail Blazers al aportar 22 puntos y 10 rebotes.

Al mantener el puesto octavo, los Trail Blazers solo tendrán que vencer a los Grizzlies una vez para asegurarse un lugar en los playoffs por séptima temporada consecutiva. Los Blazers tienen su primera oportunidad de avanzar en el partido inicial de la repesca, el próximo sábado, si lo pierden, en segundo se disputará el domingo, 16 de agosto.

