Los Sixers no pagarán a Ben Simmons

La situación de Ben Simmons y los Philadelphia 76ers parece no tener fin. Si hace unas semanas se podía conocer que el jugador no quería jugar con el equipo liderado por Joel Embiid, ahora se ha descubierto que la franquicia, ha tomado la decisión de no pagarle parte de sus salario tal y como ha confirmado Bleacher Report.

Aproximadamente son $ 8.25 millones la cantidad que dejará de pagar Daryl Morey y compañía al jugador como medida de castigo por la actitud de Simmons al declararse en rebeldía y no querer jugar tras ser eliminados ante Atlanta Hawks en la pasada edición de los Playoffs.

Simmons ya recibió el 25 por ciento de su salario para esta temporada, el segundo de un acuerdo de cinco años y $ 177 millones que firmó en 2019, y el pago del 1 de octubre estaba destinado a ser la próxima entrega.

El equipo considera que la negativa de Simmons a presentarse en el "training camp" no cumple con los términos de su contrato. A su vez, ha habido crecientes rumores esta semana sobre que Simmons, podría responder informando a Filadelfia en los próximos días, pero manteniendo que está lesionado y no puede competir. El jugador ha padecido en el pasado lesiones de rodilla y espalda en las dos temporadas anteriores.

Varios ejecutivos del equipo contactados por Bleacher Report, han expresado su preocupación por el precedente que la resistencia de Simmons podría establecer para los futuros jugadores estrella que ya tienen contratos a largo plazo.

El primer partido de pretemporada de los Sixers es en Toronto el lunes, y existe la creencia en los círculos de la liga de que Simmons podría incluso volver a unirse a los Sixers antes de ese partido. Queda por ver cómo lo recibirían los compañeros de equipo y el personal.