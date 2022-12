Los Pistons sorprenden a los Mavericks en la prórroga

Los Detroit Pistons, colistas de la Conferencia Este, dieron la campanada este jueves al derrotar en la prórroga a unos Dallas Mavericks apáticos en un partido que vivió un interesante duelo europeo entre Luka Doncic y Bojan Bogdanovic (131-125). En el único encuentro de este jueves en la NBA, Doncic firmó 35 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias mientras que Bogdanovic lideró a los Pistons con 30 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.

?? Bojan Bogdanovic was getting buckets in the @DetroitPistons OT win! @44Bojan : 30 PTS (71.4% FG), 4 REB, 2 STL, 5 3PM pic.twitter.com/myLfedklPg

Aun así, los héroes de Detroit en el tiempo extra fueron Jaden Ivey (16 puntos y 6 asistencias) y Killian Hayes (22 puntos y 8 asistencias). Los Pistons (6-18) habían perdido tres partidos seguidos y solo habían ganado dos de sus últimos doce encuentros. Capaces de lo mejor y de lo peor, estos Mavericks atrapados en la irregularidad (10-11) ofrecieron una versión gris de su defensa, volvieron a dejar dudas sobre el respaldo a Doncic, patinaron en los tiros libres (14 de 29), perdieron la batalla por el rebote (30 frente a 52) y acumulan cinco derrotas en sus últimos seis partidos.

Tras su fabulosa exhibición para tumbar el martes a los Golden State Warriors (41 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias), Doncic empezó el enfrentamiento ante los Pistons con la misma inspiración. El base metió sus tres primeros intentos desde el triple y acabó el primer cuarto con 14 puntos. Detroit no pareció asustarse y, con Bogdanovic al frente de las operaciones, también sacó músculo en ataque con un 67 % de acierto en un primer periodo sin noticias de las defensas (36-36).

?? Killian Hayes seals the win for the @DetroitPistons with this CLUTCH stepback! pic.twitter.com/nqIvoNM6HZ

No cambió el panorama en el siguiente cuarto, con las segundas unidades de ambos equipos extendiendo el intercambio de golpes sin intención de apretar atrás. Doncic volvió a la pista y llegó a 20 puntos al descanso, pero los Pistons, con Ivey aportando su granito de arena, cerraron la primera parte con buena nota (61-60). El partido estaba al alcance del conjunto diera un paso adelante en defensa.

Killian Hayes closed it out for the @DetroitPistons, dropping 14 of his 22 PTS in Q4 and OT, including the bucket to seal the win!



?? @iam_killian: 22 PTS (10/13 FGM), 8 AST pic.twitter.com/TFPLPKrRX2