Los Lakers vuelven a perder y ya son el peor equipo de la NBA; Milwaukee se queda como único invicto

Minnesota Timberwolves, 111 - Los Ángeles Lakers, 102

Sin Anthony Davis por molestias en la espalda y con Russell Westbrook partiendo desde el banquillo por primera vez desde 2009, Los Ángeles Lakers se estrellaron ante los Minnesota Timberwolves con un 31 % en triples y 22 pérdidas de balón.

Rudy Gobert (22 puntos y 21 rebotes), Anthony Edwards (29 puntos) y Karl-Anthony Towns (21 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) lideraron a los Wolves en un partido poco vistoso en el que LeBron James (28 puntos y 7 rebotes) fue el mejor los Lakers junto a Westbrook (18 puntos y 8 rebotes).

Con un penoso 0-5, este es el peor comienzo para los Lakers desde la temporada 2014-2015, también 0-5, y se acercan peligrosamente a su récord negativo del curso 1957-1958 (0-7). Los angelinos son el único equipo de este año sin una victoria junto a los Sacramento Kings (0-4).

Milwaukee Bucks, 119 - New York Knicks, 108

Con 30 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias de Giannis Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks se anotaron su cuarta victoria en cuatro partidos al derrotar a unos New York Knicks que iban perdiendo de 24 puntos en el tercer cuarto. El español Serge Ibaka jugó 5 minutos en los que aportó 2 puntos, 2 rebotes y un tapón en los Bucks.

Giannis logged his 3rd straight game of 30+ PTS and 12+ rebounds as the @Bucks claim the win and remain undefeated! #FearTheDeer@Giannis_An34: 30 PTS, 14 REB, 9 AST pic.twitter.com/dLXnuz63tb — NBA (@NBA) October 29, 2022

RJ Barrett fue el más destacado de los Knicks con 20 puntos junto a Julius Randle que firmó 14 puntos y 12 rebotes.

Boston Celtics, 123 - Cleveland Cavaliers, 132

En uno de los partidos más destacados de la jornada, los Cleveland Cavaliers se llevaron en la prórroga un vibrante duelo ante los Boston Celtics gracias a los 41 puntos por cabeza de Donovan Mitchell y Caris LeVert. Jaylen Brown y Jayson Tatum sumaron 32 puntos cada uno en unos Celtics que sufrieron el 16 de 35 en triples de los Cavaliers.

Caris LeVert and Donovan Mitchell put on a show as they combined for 82 POINTS in the @cavs' OT win! #LetEmKnow@CarisLeVert: 41 PTS, 7 AST, 3 STL, 6 3PM@spidadmitchell: 41 PTS, 5 3PM pic.twitter.com/82iqunQ8Dv — NBA (@NBA) October 29, 2022

Phoenix Suns, 124 - New Orleans Pelicans, 111

Los Phoenix Suns se aprovecharon de unos New Orleans Pelicans sin Zion Williamson ni Brandon Ingram y aceleraron en el último cuarto para llevarse la victoria de la mano de un gran Mikal Bridges (27 puntos) que lideró al equipo ante el flojo partido de Chris Paul (7 puntos).

Jonas Valanciunas (25 puntos y 10 rebotes) fue el mejor de los Pelicans, en los que el español Willy Hernangómez jugó 8 minutos y consiguió 2 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia.

Toronto Raptors, 90 - Philadelphia 76'ers, 112

Los Philadelphia 76ers no contaron por molestias físicas con Joel Embiid, pero al rescate apareció Tyrese Maxey con una monumental actuación de 44 puntos y 8 rebotes (sin fallos en el tiro en la primera mitad) que tumbó a los Toronto Raptors.

?? @TyreseMaxey was OUT OF THIS WORLD in the @sixers win, dropping career-highs in PTS and 3PM! #BrotherlyLove



?? 44 PTS | 8 REB | 4 AST | 9 3PM ?? pic.twitter.com/DWCclgLtPI — NBA (@NBA) October 29, 2022

Pascal Siakam (26 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) destacó en el conjunto canadiense, en el que el español Juancho Hernangómez jugó 3 minutos sin dejar huella en la estadística.

San Antonio Spurs, 129 - Chicago Bulls, 124

DeMar DeRozan alcanzó los 20.000 puntos en su carrera (solo 50 jugadores en la historia de la NBA han llegado a esa cifra) pero sus Chicago Bulls cayeron ante los San Antonio Spurs. DeRozan consiguió 33 puntos en tanto que el faro de los Spurs fue Keldon Johnson también con 33 puntos.

DeMar DeRozan reaches 20,000 points on a mid-range jumper!



Congrats DeMar ?? pic.twitter.com/5r5fvUyIi4 — NBA (@NBA) October 29, 2022

Denver Nuggets, 117 - Utah Jazz, 101

Bones Hyland metió 7 de 12 en triples (26 puntos en total), Michael Porter Jr. sumó 22 puntos y 13 rebotes y Nikola Jokic consiguió 12 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias en la victoria en casa de los Denver Nuggets contra los Utah Jazz. Lauri Markkanen, con 17 puntos y 10 rebotes, fue el referente ofensivo de los de Salt Lake City.

Portland Trail Blazers, 125 - Houston Rockets, 111

Impulsados por el poderío en la pintura de Jusuf Nurkic (27 puntos y 15 rebotes), los Portland Trail Blazers, sin Damian Lillard por lesión, se impusieron a los Houston Rockets para consolidarse como sorprendentes líderes del Oeste (5-1).

Con seis jugadores por encima de los 10 puntos y con Eric Gordon como máximo anotador (18 puntos), los Houston Rockets contaron con el español Usman Garuba, que disputó 5 minutos en los que metió 2 puntos.

Orlando Magic, 113 - Charlotte Hornets, 93

Paolo Banchero, número uno del pasado draft, consiguió su primera victoria en la NBA en el triunfo de sus Orlando Magic frente a los Charlotte Hornets. Banchero brilló con 21 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias, mientras que Gordon Hayward fue el mejor de los Hornets con 18 puntos y 6 rebotes.

?? Buckets, dimes, boards... Paolo Banchero led the @OrlandoMagic in all 3 categories in his first career NBA win!@Pp_doesit: 21 PTS, 12 REB, 7 AST pic.twitter.com/48r74NXOVG — NBA (@NBA) October 29, 2022

Washinghton Wizards, 117 - Indiana Pacers, 127

En un duelo entre equipos en principio con pocas aspiraciones en el Este, los Indiana Pacers derrotaron a domicilio a los Washington Wizards con un trío estelar: Tyrese Haliburton (25 puntos y 12 asistencias), Buddy Hield (25 puntos) y Myles Turner (27 puntos y 10 rebotes). Bradley Beal, con 31 puntos y 7 rebotes, fue el máximo referente de los Wizards.

Detroit Pistons, 112 - Atlanta Hawks, 136

Con una gran segunda mitad (45-67), los Atlanta Hawks doblegaron a los Pistons en Detroit para confirmar su buen arranque de campaña. Trae Young se lució en los Hawks (36 puntos y 12 asistencias) y Cade Cunningham hizo lo propio en los Pistons (35 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias).