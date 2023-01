Los Knicks sorprenden a los Celtics; Dallas gana en Phoenix pese a la lesión de Doncic

Phoenix Suns, 95 - Dallas Mavericks, 99

Con menos de cuatro minutos jugados de partido, Doncic se retiró en el primer cuarto con un esguince de tobillo, pero los Mavericks se sobrepusieron a la baja de su estrella y se anotaron una importante victoria con un soberbio Spencer Dinwiddie (36 puntos con 10 de 18 en tiros y 5 de 6 en triples, 6 rebotes y 9 asistencias) y un gran Finney-Smith (18 puntos y 12 rebotes).

Season-high from Spencer Dinwiddie ??



The @dallasmavs picked up the win behind his 36 PTS, 6 REB and 9 AST! pic.twitter.com/0mNskSEqft — NBA (@NBA) January 27, 2023

Chris Paul (22 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias) fue el mejor de unos Suns que habían ganado sus últimos cuatro encuentros y parecían al alza. Cameron Johnson firmó otros 22 puntos y DeAndre Ayton consiguió 19 puntos y 20 rebotes.

Boston Celtics, 117 - New York Knicks, 120

Los Boston Celtics sumaron su tercera derrota consecutiva al caer en la prórroga ante unos New York Knicks encabezados por Julius Randle (37 puntos y 9 rebotes) y Jalen Brunson (29 puntos y 7 asistencias). Jayson Tatum (35 puntos y 14 rebotes) fue el máximo anotador de unos Celtics, en los que Jaylen Brown firmó 22 puntos y 9 rebotes y que pese al tropiezo siguen líderes del Este.

37 PTS

9 REB

5 3PM



Julius Randle powered the @nyknicks to the #NBARivalsWeek overtime win ?? pic.twitter.com/h3MQkZIKzu — NBA (@NBA) January 27, 2023

Brooklyn Nets, 122 - Detroit Pistons, 130

Dos victorias y seis derrotas sin Kevin Durant. Ese es el preocupante balance de los Nets desde que se lesionó su estrella y esta vez fueron los Detroit Pistons, colistas en el Este, los que explotaron la vulnerabilidad de Brooklyn. Saddiq Bey (25 puntos y 9 rebotes) lideró la ofensiva de unos Pistons que hicieron inútiles los 40 puntos de Kyrie Irving en los Nets.

Saddiq Bey got hot from deep to lead the @DetroitPistons to the win!



25 PTS, 9 REB, 5 3PM ?? pic.twitter.com/8thq9Wo42b — NBA (@NBA) January 27, 2023

Houston Rockets, 95 - Cleveland Cavaliers, 113

Los Cleveland Cavaliers pasaron el rodillo en Houston y destrozaron a unos Rockets que iban perdiendo de 32 puntos en el tercer cuarto. Sin Donovan Mitchell, Darius Garland se puso al frente de los Cavaliers (26 puntos y 9 asistencias) en tanto que Tari Eason fue el más destacado de los Rockets (18 puntos y 11 rebotes).

El español Ricky Rubio consiguió 5 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 1 robo en 17 minutos para Cleveland mientras que su compatriota Usman Garuba no tuvo minutos en Houston.

Charlotte Hornets, 111 - Chicago Bulls, 96

Terry Rozier (28 puntos) y LaMelo Ball (15 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias) lideraron la victoria de los Charlotte Hornets ante unos Chicago Bulls muy decepcionantes este año. DeMar DeRozan (28 puntos) destacó en los visitantes.

Terry Rozier led the way for the @hornets with 28 PTS, 5 REB and 4 STL in their win tonight ?? pic.twitter.com/0yTHKW1ebi — NBA (@NBA) January 27, 2023

Los Ángeles Clippers, 138 - San Antonio Spurs, 100

Con 35 puntos y 7 asistencias de Paul George y 27 tantos y 7 asistencias de Kawhi Leonard, Los Ángeles Clippers arrasaron a los San Antonio Spurs para sumar su cuarto triunfo seguido. Keldon Johnson (19 puntos) guió a unos Spurs que han perdido sus últimos cuatro partidos.