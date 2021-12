Los Grizzlies aplastan a los Thunder por 73 puntos de diferencia en la mayor paliza de la historia de la NBA

New York Knicks, 115 - Chicago Bulls, 119

En Nueva York se vivió un thriller con la ajustada victoria de los Chicago Bulls, que ahora son segundos en el Este, sobre unos combativos New York Knicks (115-119). La primera parte fue un recital de los Bulls, que llegaron a ganar por 21 puntos; pero en la segunda mitad resucitaron los Knicks, que tras ir todo el partido por detrás culminaron la remontada cuando faltaban menos de cinco minutos para el final.

Julius Randle (30 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias) hizo creer a los Knicks (11-11) hasta los últimos instantes, pero en el desenlace se impuso el poderío del trío estelar de los Bulls (15-8): DeMar DeRozan (34 puntos), Nikola Vucevic y Zach LaVine (ambos con 27 puntos).

Toronto Raptors, 97 - Milwaukee Bucks, 93

Por otro lado, los Milwaukee Bucks, en los que no jugó Giannis Antetokounmpo por molestias en los gemelos, cayeron ante los Toronto Raptors (97-93) y perdieron así su primer partido tras ocho victorias seguidas.

Los actuales campeones de la NBA iban 8 puntos por debajo a falta de dos minutos, pero no se rindieron y llegaron a tener un triple de Pat Connaughton que les habría puesto al frente a solo seis segundos del final. El tiro de tres no entró y los Raptors (10-13) se embolsaron el encuentro gracias a un estupendo Fred VanVleet que consiguió 29 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias y a los 20 puntos de Paskal Siakam.

Por los Bucks (14-9), Jrue Holiday se echó el equipo a las espaldas ante la ausencia de Antetokounmpo y fue el mejor con 26 puntos y 8 asistencias, Middleton aportó 22 puntos y 8 rebotes y Bobby Portis firmó 15 puntos y 11 rebotes.

Memphis Grizzlies, 152 - Oklahoma City Thunder, 79

Los Memphis Grizzlies ganaron a los Oklahoma City Thunder por 73 puntos (152-79), una gigantesca e histórica diferencia en el marcador que supone un nuevo récord en la NBA. Hasta ahora, el mayor margen en un partido de la NBA correspondía a un encuentro del 17 de diciembre de 1991 en el que los Cleveland Cavaliers destrozaron a los Miami Heat por 68 puntos (148-80).



Los Grizzlies (12-10), en los que juega el español Santi Aldama, superaron esa marca en una noche perfecta en la que desintegraron a los Thunder (6-16), que son uno de los peores equipos de lo que va de temporada. Aldama se unió a esta fiesta histórica de los Grizzlies con su mejor actuación desde que aterrizó en la NBA.

El novato español fue el tercer máximo anotador de su equipo y jugó 28 minutos en los que consiguió un doble-doble de 18 puntos (8 de 16 en tiros), 10 rebotes, 3 asistencias, un robo y un tapón. Las estadísticas al final del partido reflejaron la magnitud de la paliza de los de Memphis. Nueve jugadores de los Grizzlies superaron los 10 puntos con Jaren Jackson Jr. como máximo anotador con 27.



El conjunto local presumió de precisión con un 62,5 % de acierto en tiros de campo y un 52,8 % en triples (19 de 36). Por el contrario, los Thunder solo encestaron el 32,9 % de sus tiros y el 28,9 % de sus intentos de tres (11 de 38). Los Grizzlies repartieron 41 asistencias (los Thunder solo 14), capturaron 53 rebotes (sus rivales solo 26) y robaron 16 balones (los visitantes recuperaron 2).



Al descanso, la ventaja local era ya de 72-36 y la máxima diferencia que lograron los Grizzlies a lo largo del duelo fue de 78 puntos ya en el último cuarto. El partido también supone el récord de puntos para los Grizzlies en un encuentro en toda la historia de la franquicia. Curiosamente, los de Memphis no contaron en esta velada para el recuerdo con su estrella Ja Morant, que no jugó por lesión.



En los Thunder, el argentino Gabriel Deck, que ha tenido muy pocas oportunidades esta temporada, sufrió esta derrota para los libros de historia en primera persona. Deck aportó para los de Oklahoma City 4 puntos (2 de 5 en tiros), 2 rebotes y 2 asistencias en 22 minutos.

Phoenix Suns, 114 - Detroit Pistons, 103

Los Suns extendieron a dieciocho su magnífica racha de triunfos consecutivos al imponerse a los Detroit Pistons (114-103). El conjunto de Chris Paul y Devin Booker tiene ahora el mejor balance de la NBA (19-3) y es líder de la Conferencia Oeste por delante de los Golden State Warriors de Stephen Curry (18-3).

Booker no jugó por lesión frente a los Pistons en un partido en el que brilló el esfuerzo colectivo de unos Suns con siete jugadores por encima de la decena de puntos. Cameron Payne y Cameron Johnson fueron los referentes ofensivos de los Suns con 19 puntos por cabeza.

En el bando de los Pistons (4-18) brilló Jerami Grant con 34 puntos, Cade Cunningham hizo 19 tantos e Isaiah Stewart consiguió un doble doble de 12 puntos y 14 rebotes.

Portland Trail Blazers, 83 - San Antonio Spurs, 114

Los Spurs lograron una contundente victoria en su visita a Portland donde ganaron por 114-83 con una gran actuación coral en la que hasta seis jugadores superaron la decena de puntos. Bryan Forbes fue el máximo anotador de San Antonio (7-13) con 18 puntos y Dejonte Murray alcanzó los 15 puntos, 7 rebotes y 13 asistencias.

Los Blazers (11-12) notaron la ausencia de Damian Lillard y el flojo partido de McCollum que se quedó en 16 puntos después de un 7 de 18 en tiros de campo. Norman Powell también anotó 16 tantos para los de Portland.