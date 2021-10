Los Bulls acaban con los invictos Utah Jazz; Detroit consigue la primera victoria en el debut de Cunningham

Boston Celtics, 112 - Washington Wizards, 115

Spencer Dinwiddie anotó la canasta decisiva de un partido más que apretado en el que a falta de 20 segundos para el final de la segunda prórroga, todo estaba por decidirse.

Washington mejoró su record global y se hacen con su segunda victoria sobre Boston en tres partidos, sumando el segundo triunfo en un partido con prórroga esta temporada.

Dinwiddie terminó con 20 puntos, Bradley Beal aportó 36 y Montrezl Harrell consiguió doble-doble de 20 puntos y 14 rebotes.

Los Celtics, estuvieron liderados por un Jaylen Brown que terminó anotando 34 puntos. Tras él destacaron Jayson Tatum con un doble-doble de 27 puntos y 15 rebotes y Josh Richardson que salió desde banquillo y anotó 18. El jugador español Juan Hernangómez no jugó por decisión de su entrenador.



Orlando Magic, 103 - Detroit Pistons, 110

Jerami Grant conisguió cosechar 22 puntos como líder anotador de los Pistons. Kelly Olynyk salió desde el banquillo y consiguió 18 tantos. Saddiq Bey y el reserva Josh Jackson aportaron 13 puntos cada uno.

Cade Cunningham aportó siete rebotes en su debut en la NBA y los Pistons consiguieron su primera victoria de la temporada.

El novato se perdió la pretemporada y los primeros cuatro partidos de la temporada regular por un esguince de tobillo.

En Orlando Magic, Franz Wagner lideró el ataque con 19 puntos. Cole Anthony culminó la noche con un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes y Moritz Wagner salió desde el banquillo para aportar 13.

Franz y Moritz Wagner se combinaron para un total de 32 puntos frente a Orlando, incluidos siete triples.

Detroit lideró 48-47 en la mitad del partido, pero Orlando terminó dominando la mayor parte del tercer cuarto gracias a los 20 puntos de los hermanos Wagner.

New York Knicks, 123 - New Orleans Pelicans, 117

Barrett encestó seis triples y sus 35 puntos son su máximo, desde que está en la NBA, liderando a Nueva York en anotación por segundo partido consecutivo. Kemba Walker y Evan Fournier consiguieron 19 puntos cada uno para los Knicks, que mejoraron su marca en 5-1 en el campeonato y 3-0 como equipo visitante.

New Orleans, que abrió la temporada con seis derrotas en siete partidos, logró un 11 de 33 triples (33,3 %).

Por parte de los visitantes, Jonas Valanciunas logró un doble-doble de 27 puntos y 14 rebotes como mejor jugador del equipo. Devonte Graham consiguió 17 puntos y repartió ocho asistencias, y Josh Hart logró 16 puntos y ocho rebotes. Willy Hernangómez no jugó por decisión de su entrenador.

Toronto Raptors, 97 - Indiana Pacers, 94

Scottie Barnes cuajó un gran partido con un doble-doble de 21 puntos y 12 rebotes. Los Raptors han ganado tres partidos seguidos, incluida una victoria por 118-100 sobre Indiana en casa el jueves, mientras que los Pacers han perdido seis de siete. Barnes, la cuarta selección general del draft de este año, anotó un par de tiros libres cuando quedaban seis segundos y dio a los Raptors la ventaja final.

Por el bando de los Pacers, Domantas Sabonis acabó con un doble-doble de 22 puntos y 14 rebotes, pero falló un triple en los instantes finales. Justin Holiday salió desde el banquillo y encestó 16 puntos. Caris LeVert aportó 15 para Indiana en su debut en la temporada. Levert, quien se perdió los primeros seis partidos de la temporada por una fractura en la espalda, anotó nueve de los 13 puntos iniciales de Indiana.

Atlanta Hawks, 94 - Philadelphia 76ers, 122

Tobías Harris logró un doble-doble de 22 puntos y 11 rebotes para los Sixers. Philadelphia tuvo una ventaja de 60-36 sobre los Hawks en tiros desde la pintura, y superó a Atlanta por un margen de 34-14 en puntos al contraataque.

Seis jugadores de los Sixers terminaron con anotación de doble dígitos. Fue el primer encuentro entre ambos equipos desde que Atlanta venciera a Philadelphia en siete partidos en las semifinales de la Conferencia Este. Joel Embiid consiguió 19 puntos y Tyrese Maxey encestó 16.

Los Hawks contaron con el liderazgo de Cam Reddish, que aportó 16 puntos. Trae Young consiguió un doble-doble de 13 puntos y 10 asistencias y Bogdan Bogdanovic también aportó 13 puntos.

Utah Jazz, 99 - Chicago Bulls, 107

DeMar DeRozan logró 32 puntos, su mayor marca esta temporada, y fue clave en la ventaja que cosechó la franquicia de 17 puntos en el último cuarto. Estos aguantaron después de que los Jazz se acercaran a cinco en los minutos finales. Zach LaVine logró 26 puntos y Nikola Vucevic terminó con un doble-doble de 16 puntos y 12 rebotes.

En cuanto a Utah Jazz, Donovan Mitchell dirigió el ataque de su equipo con 30 puntos. Rudy Gobert consiguió un doble-doble de 17 puntos y 19 rebotes junto con un Jordan Clarkson que salió desde el banquillo y encestó 16.

DeRozan: 32 PTS

DeRozan: 32 PTS
LaVine: 26 PTS

Miami Heat, 129 - Memphis Grizzlies, 103

Jimmy Butler sumó 27 puntos como máximo anotador de los Heat. Los locales anotaron 21 triples, uno menos que el récord de la franquicia establecido en mayo frente a Milwaukee. Miami consiguió su quinta victoria de los primeros seis partidos en esta temporada.



Tyler Herro logró 22 puntos, mientras que Kyle Lowry y Duncan Robinson encestaron 15 cada uno.

Por parte de los Grizzlies, Ja Morant y DeAnthony Melton consiguieron 20 puntos cada uno para liderar el ataque del equipo. Desmond Bane también destacó con 17 puntos.

Jimmy Butler does it all with 27 PTS, 5 REB, 7 AST and 3 STL in the Miami Heat's win!

San Antonio Spurs, 102 - Milwaukee Bucks, 93

DeJounte Murray se acercó al doble-doble con 23 puntos y nueve asistencias para unos Spurs que con esta victoria, les permite detener una racha de cuatro derrotas seguidas.

Derrick White culminó la noche con 17 puntos y el suplente Bryn Forbes anotó 16 para el equipo de San Antonio, que estando fuera de su campo pudo derrotar a los campeones de la NBA.

Giannis Antetokounmpo logró un doble-doble de 28 puntos y 13 rebotes como líder del ataque, pero tuvo problemas de faltas en la segunda mitad del partido. Khris Middleton terminó el encuentro con 19 puntos y Grayson Allen anotó 12 para Milwaukee, que perdieron su segundo partido consecutivo en casa.



Oklahoma City Thunder, 82 - Golden State Warriors, 103

Stephen Curry lideró con 20 puntos a los Warriors, que vencieron por 103-92 a los Thunder. Por parte del equipo de San Francisco, Draymond Green logró doble-doble de 14 puntos y 11 rebotes y 8 asistencias.



Curry sumó 6 de 13 triples para llegar a 156 en su carrera contra Oklahoma City, su segundo mayor número contra cualquier oponente, detrás de sus 163 contra los Clippers. También consiguió 6 asistencias y 5 rebotes.



Andrew Wiggins y Jordan Poole sumaron 14 puntos en el segundo encuentro en cinco días entre ambos equipos. Con los Warriors, sin su profundidad habitual, Jonathan Kuminga estuvo activo por primera vez después de perderse los cinco primeros partidos por una distensión del tendón rotuliano de la rodilla derecha.

En cuanto a los OKC Thunder, Shai Gilgeous-Alexander aportó 15 puntos, seguido de Luguentz Dort con 14 y Josh Giddey con 10 puntos.

Denver Nuggets, 93 - Minnesota Timberwolves, 91

Nikola Jokic logró un doble-doble de 26 puntos y 19 rebotes para la franquicia de Colorado. Monte Morris terminó siguiendo la estela del serbio al anotar 16 puntos y Aaron Gordon sumó 12 para los Nuggets, que mejoraron su marca a 4-2.

El jugador argentino Facundo Campazzo, que salió desde la segunda unidad, terminó con tres puntos en 17 minutos de juego, logrando dos rebotes y una asistencia.

Por el bando de los Timberwolves, Malik Beasley, saliendo del banquillo, lideró el ataque con 28 puntos, seguido de Anthony Edwards, que aportó un doble-doble de 14 puntos y 11 rebotes, y el dominicano Karl Anthony Towns y D´Angelo Russell también encestaron 14 puntos.

26 PTS, 19 REB, 7 AST and 3 BLK for the #KiaMVP ??



26 PTS, 19 REB, 7 AST and 3 BLK for the #KiaMVP
Nikola Jokic comes up big in the nuggets thrilling win!

Cleveland Cavaliers, 92 - Phoenix Suns, 101

Devin Booker logró 27 puntos y terminó siendo el líder anotador de unos Suns, que superaron 101-92 a los Cavaliers. DeAndre Ayton consiguió un doble-doble de 17 puntos y 12 rebotes, mientras que Chris Paul concluyó el partido con un doble-doble de 16 puntos y 10 asistencias.

Por el bando de los Cavaliers (3-4), Cedi Osman salió desde el banquillo y aportó 20 puntos. Lauri Markkanen y Darius Garland sumaron 11 puntos cada uno para la franquicia de Ohio.

Ricky Rubio anotó ocho puntos en 25 minutos al encestar 3 de 15 tiros de campo, incluidos 2 de 6 triples, logró cuatro rebotes y repartió tres asistencias.