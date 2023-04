Los Boston Celtics sufren en Atlanta para pasar a 'semis' en el Este

Los Boston Celtics acaban con los Atlanta Hawks y se plantan en la siguiente ronda (120-128). Los Hawks han sellado la pasada madruagada su pase a la segunda ronda con un 4-2 definitivo. En la segunda ronda les esperan los Philadelphia 76ers. Los de Joe Mazzulla no lo tuvieron fácil ya que Atlanta les mantuvo el pulso a un reñido hasta que cedieron en los minutos finales.

The Eastern Conference Semifinals are set ?? Celtics advance, will play 76ers in Round 2. See more in the Playoff Hub ? ?? https://t.co/MndHjxD29g pic.twitter.com/WwjEdiZrtx

Cuatro jugadores de Boston terminaron con dobles dígitos en anotación. Jaylen Brown y Jayson Tatum, una vez más, fueron los más destacados con 32 y 30 puntos, respectivamente. El dominicano Al Horford hizo un doble-doble con 10 puntos y 12 rebotes mientras que Marcus Smart firmó 22 tantos y Malcolm Brogdon convirtió 17 desde el banquillo. Los Hawks fueron muy corales y repartieron la anotación. Seis jugadores acabaron con dobles dígitos de puntos, Trae Young fue el más importante con 30 y De’Andre Hunter le escoltó con 20.

Los Celtics iniciaron el choque un poco más fríos de lo que se esperaba. Los de verde permitieron a Atlanta igualar la batalla del rebote y cometieron además cuatro pérdidas de balón. La defensa planteada por los Hawks controló a ‘los Jays’ y entre ambos tan solo anotaron 12 puntos en un primer parcial con 34-25 en el marcador.

A pesar de que el luminoso reflejase un duelo igualado, el inicio del segundo periodo demostró que la presión iba más caía del lado de Boston y su éxito dependería de cómo los subcampeones de la NBA supieran administrarla. Sin embargo, los Celtics no aprovecharon su empuje y no lograron abrir una gran renta sobre Atlanta a pesar de que se fueron a los vestuarios con ventaja (67-68).

Jaylen Brown and Jayson Tatum go to WORK in the @celtics Game 6 win ??



Brown: 32 PTS, 6-8 3PM

Tatum: 30 PTS, 14 REB, 7 AST



Boston closes out the series, will face the 76ers in Round 2. pic.twitter.com/eQx8RSExlw