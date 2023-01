Los árbitros reconocen su error en la falta a LeBron ante el enfado en los Lakers

Los árbitros admitieron su error en el polémico desenlace del duelo entre los Boston Celtics y Los Angeles Lakers cuando no pitaron una falta muy clara a LeBron James en los últimos segundos, un fallo decisivo que motivó la indignación y la rabia del equipo angelino.

Patrick Beverley really brought a camera out to the floor ?? pic.twitter.com/7hMugg7BaN