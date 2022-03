LeBron sigue haciendo historia; tropiezo de Doncic y sus Mavs; los Wolves arrasan a los Bucks

LeBron James (36.937 puntos en total) superó a Karl Malone (36.928 puntos) como el segundo mayor anotador de la historia de la NBA, una clasificación en la que "King James" ya solo tiene por delante a Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos). El pasado 12 de febrero, LeBron se convirtió máximo anotador de la historia de la NBA si se suman los puntos conseguidos en temporada regular con los de los partidos de playoff, pero el registro oficial de la NBA tiene en cuenta solo los partidos de campaña regular.

?? LeBron receives a standing ovation after moving into 2nd All-Time in Scoring!



Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQapic.twitter.com/u5A0XTlXLj