Kevin Durant es el hombre de la pretemporada en la NBA, que ha concluido esta madrugada

En la madrugada del martes 22 al miércoles 23 (horario de España) comienza la nueva temporada de la NBA. Kevin Durant ha sido el hombre de la pretemporada.

El alero de los Nets ha vuelto a ofrecer su mejor versión. El Durant de esta pretemporada ha recordado al jugador que maravilló al mundo en 2018, antes de romperse el talón de aquiles. En su último partido, marcó 25 puntos en 27 minutos sobre la pista, y ya no tanto en cantidad sino en los detalles de calidad que ofrece: suspensión en el aire, tapones, la forma de machacar a canasta...

Si Durant se mantiene en forma, los Nets de Brooklyn se convierten en favoritos de la Conferencia Este.

El base estrella Russell Westbrook debutó con su nuevo equipo, los Wizards de Washington, que vencieron por 99-96 a los Pistons de Detroit, en lo que fue su primera victoria en la reducida pretemporada de la NBA, que llegó a su final.

Westbrook, traspasado por los Rockets de Houston a los Wizards, no había jugado todavía con su nuevo equipo y el debut no pudo ser más positivo.

La presencia de Westbrook en la dirección del juego se hizo sentir de inmediato como nuevo líder que ayudó al joven pívot Thomas Bryant a encabezar el ataque ganador de los Wizards tras conseguir 22 puntos y siete rebotes.

Por su parte, el escolta Bradley Beal llegaba a los 15 puntos; el pívot reserva, el cubano estadounidense Robin López, conseguía 13 tantos y el base brasileño Raúl Neto llegó a los 10 con dos asistencias en los 19 minutos que jugó.

Westbrook, que acabó con ocho puntos (4-10, 0-3, 0-0), siete rebotes y tres asistencias, dijo sentirse muy contento. "Me gusta dónde estábamos esta noche y mi trabajo es tratar de marcar la pauta", declaró.

�� FINAL SCORE THREAD ��



Russell Westbrook (8 PTS, 7 REB in 17 minutes) makes his @WashWizards debut as they win their #NBAPreseason finale!



Thomas Bryant: 22 PTS, 7 REB

Bradley Beal: 15 PTS, 5 AST

Deni Avdija: 9 PTS, 10 REB pic.twitter.com/V4JlmntcIG