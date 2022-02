Juancho Hernangómez, traspasado a Utah Jazz

Solo tres semanas después de llegar a los San Antonio Spurs, el español Juancho Hernangómez hará de nuevo las maletas para desembarcar en los Utah Jazz como parte de una operación a tres bandas que también incluye a los Portland Trail Blazers, informó este miércoles la cadena ESPN.



La misma fuente detalló que los Jazz se quedarán con Nickeil Alexander-Walker y Juancho Hernangómez, los Spurs recibirán a Tomas Satoransky y a una segunda ronda del draft, y los Blazers obtendrán a Joe Ingles (lesionado para lo que queda de temporada), Elijah Hughes y una segunda ronda del draft.





