Hayward será baja seis semanas; Curry convencido de que jugará antes que concluya la temporada regular

El alero Gordon Hayward, de los Celtics de Boston, superó este lunes con éxito la operación de la mano izquierda que se fracturó el pasado sábado y será baja durante seis semanas, de acuerdo a la información ofrecida esta noche por el equipo.

Los cirujanos especialistas le repararon a Hayward la fractura del cuarto metacarpiano que sufría en la mano izquierda.

Hayward se lesionó en el partido que los Celtics disputaron el sábado, en San Antonio, y ganaron de visitantes por 115-135 a los Spurs.

El alero titular de los Celtics chocó con el ala pívot de los Spurs, LaMarcus Aldridge, quien estaba tratando de establecer una pantalla desde atrás sin que Hayward lo pudiese ver.

Aldridge fue castigado con falta ofensiva en la jugada, y Hayward, cuyo brazo izquierdo quedó atrapado entre su cuerpo y el del jugador de los Spurs, inmediatamente comenzó a quejarse de la mano y fue directamente al vestuario de los Celtics del que ya no regresó al campo.

Hayward promedia 18,9 puntos; 7,1 rebotes y 4,1 asistencias en ocho partidos que ha disputado esta temporada mientras que tiene un 55,5 por ciento de acierto en los tiros de campo y el 43,3% de triples.

Desde que volvió recuperado de la grave lesión de fractura de tibia y tobillo de la pierna izquierda que sufrió en su debut con los Celtics, en la temporada del 2018-2019 frente a los Cavaliers de Cleveland, y que le obligó a perderse toda la competición completa, Hayward había mostrado encontrarse de nuevo a su mejor nivel de cuando fue elegido All-Star, en el 2017 con los Jazz de Utah.

El base estrella de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, se mostró ilusionado porque cree quepodrá volver a competir antes de que concluya la temporada regular.

Curry, que sufrió la fractura de la mano izquierda el pasado 30 de octubre, durante una derrota de los Warriors ante los Suns de Phoenix, dijo a los periodistas que la operación a la que sometió el pasado 1 de noviembre fue todo un éxito y que cada día se sentía mejor.

En sus declaraciones, efectuadas antes del comienzo del partido que enfrentó a los Warriors y los Jazz de Utah (108-122), Curry reconoció que al principio la lesión le afectó anímicamente.

"Pero ahora espero estar listo para jugar. No sé cuándo. En algún punto al inicio de la primavera. Sólo es cuestión del proceso de rehabilitación", adelantó Curry. "Obviamente, nunca me había fracturado nada ni enfrentado con una lesión como esta en la mano, (pero) estoy emocionado por la posibilidad de que el resto de la temporada no esté perdido".

Curry, que estará previsiblemente fuera de las pistas al menos tres meses, dijo que necesitará someterse a otra operación dentro de unas semanas.

"Probablemente sea a principios de diciembre para cambiar algunos de los clavos que pusieron", explicó Curry.

Por su parte, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, declaró que tiene la esperanza de que su base estrella acompañe al equipo el máximo tiempo posible en los próximos meses.

"Ya conocen a Steph (Curry). Es muy práctico. No se emociona demasiado ni se deprime tanto", explicó Kerr. "Más que nada, sé que está aburrido, que quiere ser parte de esto, quiere estar en el campo. Sólo debe ser paciente, estar sano. Una vez que esté sano y listo, estará en la cancha".