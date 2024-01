Gran remontada de los Clippers a los Nets; Jokic, con 42 puntos, y Durant, con 40, protagonistas

Los Clippers de Los Ángeles remontaron este domingo con un parcial de 22-0 su partido contra los Brooklyn Nets y Kevin Durant anotó 40 puntos en la victoria de sus Phoenix Suns ante unos Indiana Pacers sin Tyrese Haliburton.

Los Angeles Clippers (27-14) levantaron una ventaja adversa de 18 puntos a favor de los Brooklyn Nets (17-25) al inicio del último cuarto con un parcial de 22-0 en los últimos 5 minutos del partido con 14 de esos puntos de Kawhi Leonard.

Aunque Leonard fue el artífice de la remontada, los mejores números de los Clippers fueron de James Harden con 24 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes, un doble-doble. Mikal Bridges fue el mejor de los Nets con 26 puntos. Los Clippers son cuartos en la Conferencia Oeste, mientras que los Nets están fuera de los puestos de postemporada en el Este. 41-15 ultimo cuarto, 22-0 en los últimos 5 minutos.

Los 42 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias de Nikola Jokic con los Denver Nuggets (30-14) fueron demasiado para los Washington Wizards (7-35), que están firmando una de las peores temporadas de la historia de la franquicia.

Jamal Murray y Michael Porter Jr., con 19 puntos cada uno, fueron los escuderos del serbio en la victoria de los Nuggets en Washington. Para los Wizards el mejor volvió a ser Kyle Kuzma con 17 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.

All five starters scoring 10+ points in the win ??



Jamal: 19 PTS / 5 REB / 7 REB

KCP: 10 PTS / 3 REB / 3 AST / 3 STL

Joker: 42 PTS / 12 REB / 8 AST / 3 BLK / 1 STL

AG: 11 PTS / 10 REB / 2 AST / 3 BLK / 1 STL

MPJ: 19 PTS / 6 REB / 2 BLK / 2 STL pic.twitter.com/jScgm1MlBd