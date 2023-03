Gasol, en COPE: "Soñaba con ganar un campeonato de la NBA, pero nunca soñé entrar en el Olimpo de los Lakers"

Juanma Castaño entrevista a Pau Gasol, un día antes de la retirada de su dorsal número 16 de Los Angeles Lakers. Gasol reconoció que está nervioso antes del día histórico que vivirá: “Estoy bien, con nervios, pero feliz porque es un momento realmente increíble de vivir. Es un poco locura. Estoy buscando la tranquilidad antes de un momento que va a ser muy álgido, de mucha emoción, muchos nervios, de lágrimas... pero hay que disfrutarlo y es lo que voy a pretender hacer. La realidad va a superar cualquier imaginación, hasta que no lo vea no me lo creo, te tienen que pellizcar”.

Sobre cómo prepara el discurso que ofrecerá en el descanso del partido de los Lakers, dijo que “Intentando buscar lo que quieres transmitir de forma específica. Tengo cinco minutos. Lo mejor es hablar de forma natural, genuina, a corazón abierto, con puntos que quieras desarrollar y compartirlo.”





Pau reconoce que los nervios que tiene son muy diferentes a los que vivía como jugador: “Es un nervio distinto porque hay un factor emocional muy grande que influye; es abrumador. Había soñado con ganar un campeonato de la NBA pero estar en el Olimpo de los Lakers no era algo que entrara en el mayor de mis sueños. No me imagino cómo va a ser ese sentimiento de ver mi dorsal en lo más alto del pabellón de los Lakers, es sobrecogedor”.

El ex jugador se mostró feliz por tener un reconocimiento tan importante: “Es un proceso de sembrar, el viaje donde pones muchos esfuerzo, sacrificio y trabajo; luego no sabes cómo va a ser la cosecha pero ahora vienen estos frutos, estos honores, estos regalos, fruto de haber hecho las cosa de una determinada manera”.

Kobe Bryant, la gran ausencia

Pau Gasol se acordará especialmente de su amigo Kobe Bryant, fallecido en un accidente de helicóptero y figura clave de los Lakers: “Me he acordado muchas veces de Kobe porque me hubiera gustado que estuviera a mi lado en este momento. Mi etapa de los Lakers está sumamente ligada a él, gracias a su manera de jugar, a su excepcional talento,pudimos estar al nivel que estuvimos, ganar los campeonatos y gracias a eso mi número va a estar en lo más alto. Va a ser el gran ausente”.





Por último, habló de sus proyectos futuros: “Me gusta la flexibilidad que tengo y dedicarme a mi Fundación, a mi cargo con UNICEF; a nivel empresarial estoy invirtiendo en muchas cosas de salud, al emprendimiento; siendo padre de dos niños pequeños... pero quiero estar presente en un deporte que me ha dado tanto”.