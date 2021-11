Doncic vuelve de su lesión para tumbar a los Clippers; los Knicks se imponen a los Lakers

Los Miami Heat lograron su quinta victoria en los seis últimos partidos de la mano de un inspiradísimo Tyler Herro que con 31 puntos y 8 rebotes lideró el triunfo de su equipo en Detroit (92-100). Jimmy Butler y Bam Adebayo aportaron cada uno 15 puntos y 9 rebotes y Kyle Lowry firmó 15 puntos y 8 asistencias para los Heat (12-6).

Jerami Grant fue el mejor de los Pistons (4-13) en los que no pudo jugar Isaiah Stewart que debía cumplir el primero de sus dos partidos de suspensión por la pelea con LeBron James. Saddiq Bey logró 15 puntos y Fran Jackson 13 tantos.

Nuevo tropiezo de los Lakers, que sin el sancionado LeBron James, no pudieron con unos Knicks (10-8) que sumaron un importante triunfo de la mano de Evan Fournier (26 puntos) y Julius Randle (20 puntos y 15 rebotes). Ambos estuvieron apoyador por R.J. Barrett, Oby Toppin y Alec Burks, que anotaron 12 puntos cada uno.

Los Lakers (9-10) tuvieron el liderazgo de Russell Westbrook que aportó un triple-doble de 31 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. Anthony Davis logró 20 puntos y Avery Bradley firmó 15 puntos y 9 rebotes.

La pareja formada por CJ McCollum (32 puntos) y Damian Lillard (25 puntos) lideró la victoria de los Blazers sobre los Denver Nuggets por 119-100. Portland (10-8) también tuvo a Norman Powell con 15 puntos y a Anfernee Simons con 14 tantos.

Los Nuggets (9-9) sufrieron su quinta derrota consecutiva en un partido en el que no pudieron contar con su gran estrella el serbio Nikola Jokic. Jeff Green lideró a los de Denver con 24 puntos y tuvo el apoyo de Monte Morris con 16 puntos y de Aaron Gordon y Will Barton con 11 tantos cada uno.

Con Luka Doncic los Dallas Mavericks sí saben ganar. Esa fue la conclusión de su victoria ante Los Ángeles Clippers (104-112) en un gran partido con prórroga que rompió la racha de los tejanos de tres duelos seguidos con derrota, justo los que el esloveno se había perdido por lesión.



Doncic, que arrastraba problemas en la rodilla y el tobillo de su pierna izquierda, acarició el triple-doble con 26 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Pero el héroe de los Mavericks (10-7) fue Kristaps Porzingis con 30 puntos, 6 de ellos cruciales en el tiempo extra. Los Mavericks se anotaron con sufrimiento este triunfo ya que Paul George había forzado la prórroga con un triple fantástico sobre la bocina y desde la esquina.

