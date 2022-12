Devin Booker y Jayson Tatum asombran a la NBA con sus actuaciones históricas

Phoenix Suns, 132 - Chicago Bulls, 113

El sexto triunfo de estos Phoenix Suns lanzados en el Oeste llegó con una exhibición impresionante de Devin Booker, que no necesitó jugar en el último periodo para firmar una tremenda estadística de 51 puntos (20 de 25 en tiros de campo, 6 de 7 en triples), 4 rebotes y 6 asistencias en 31 minutos en pista (metió 26 puntos solo en el tercer cuarto). En los decepcionantes Bulls, que se estrellaron en el triple (4 de 25 frente al 15 de 33 de los Suns), el máximo anotador fue DeMar DeRozan (29 puntos y 7 rebotes).

?? 51 PTS (20/25 FGM) | 6 AST | 6 3PM@DevinBook WENT OFF for 51 PTS in just 3 quarters of play! pic.twitter.com/BWd4Vs6y15 — NBA (@NBA) December 1, 2022

Boston Celtics, 134 - Miami Heat, 121

Con 49 puntos (incluyendo un 8 de 12 en triples), 11 rebotes y 3 asistencias, Jayson Tatum rozó la perfección para que los Boston Celtics encadenaran su quinto triunfo seguido y cerraran noviembre con un impactante balance de 14-2. Max Strus y Bam Adebayo sumaron 23 puntos por cabeza en Miami mientras que el dominicano Al Horford aportó 6 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en 33 minutos para Boston.

New Orleans Pelicans, 126 - Toronto Raptors, 108

Zion Williamson, con 33 puntos y 10 rebotes, se coló en el duelo español entre los hermanos Hernangómez y lideró a los New Orleans Pelicans frente a unos Toronto Raptors encabezados por Gary Trent Jr. (35 puntos). Juancho Hernangómez estuvo en la pista 23 minutos con los Raptors y aportó 9 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias mientras que Willy, en los Pelicans, logró 4 puntos, 3 rebotes y una asistencia en 11 minutos. Además, el puertorriqueño José Alvarado disputó 27 minutos para los Pelicans en los que consiguió 4 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias.

Los Ángeles Lakers, 128 - Portland Trailblazers, 109

LeBron James (31 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias), Anthony Davis (27 puntos y 12 rebotes) y Austin Reaves (22 puntos) abrieron el camino de Los Angeles Lakers en su triunfo ante los Portland Trail Blazers que les lleva a tener seis victorias en sus últimos ocho encuentros. Jerami Grant (27 puntos) fue el mejor de unos Blazers lastrados por la lesión de Damian Lillard y que solo han ganado uno de sus últimos ocho encuentros.

?? 31 PTS | 7 REB | 8 AST | 6 3PM@KingJames shot 75% from deep as he led the @Lakers to the win! #LakeShowpic.twitter.com/kRr1v0nazY — NBA (@NBA) December 1, 2022

Cleveland Cavaliers, 113 - Philadelphia 76ers, 85

Con un tremendo 44-27 en el segundo cuarto, los Cleveland Cavaliers pusieron los cimientos de su paliza a los Philadelphia 76ers de la mano de Caris LeVert (22 puntos y 6 rebotes) y Darius Garland (21 puntos). Joel Embiid (19 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) lideró a unos Sixers que llevaban tres victorias consecutivas.

New York Knicks, 103 - Milwaukee Bucks, 109

La tercera victoria seguida de los Milwaukee Bucks llegó con suspense hasta el final ante unos peleones New York Knicks liderados por RJ Barrett (26 puntos). Un enorme Giannis Antetokounmpo (37 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias) impulsó a unos Bucks que siguen a la caza de los Celtics y que acumulan cinco triunfos en sus últimos siete partidos.

Brooklyn Nets, 113 - Washington Wizards, 107

Kevin Durant (39 puntos) y Kyrie Irving (27 puntos) fueron demasiada dinamita en los Brooklyn Nets para unos Washington Wizards en retroceso y que han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Kristaps Porzingis (27 puntos y 19 rebotes) estuvo al frente de unos Wizards en los que también destacaron Kyle Kuzma y Bradley Beal (25 puntos cada uno).

Kevin Durant could not be stopped in the @BrooklynNets win:



?@KDTrey5: 39 PTS, 5 REB, 5 AST pic.twitter.com/fM5cREjpy7 — NBA (@NBA) December 1, 2022

Minnesota Timberwolves, 109 - Memphis Grizzlies, 101

Sin el lesionado Karl-Anthony Towns, los Minnesota Timberwolves se aferraron a Anthony Edwards (29 puntos) para doblegar a los Memphis Grizzlies de Ja Morant (24 puntos y 6 asistencias). El español Santi Aldama jugó 17 minutos en Memphis en los que aportó 4 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.

Anthony Edwards was in the driver's seat in Q4, putting up 17 PTS to power the @Timberwolves to the win!



?? @theantedwards_: 29 PTS, 5 AST, 5 STL pic.twitter.com/x7q7e3Qre6 — NBA (@NBA) December 1, 2022

Denver Nuggets, 120 - Houston Rockets, 100

Los Denver Nuggets pasaron por encima de unos Houston Rockets a los que ya ganaban de 33 puntos en el segundo cuarto para sumar su cuarto triunfo consecutivo y continuar su persecución a los Phoenix Suns en el Oeste. Nikola Jokic rozó el triple-doble con solo 28 minutos en cancha (17 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias) en tanto que Kevin Porter Jr. destacó en los Rockets (23 puntos y 6 rebotes). El español Usman Garuba jugó 15 minutos en Houston y consiguió 2 puntos, 2 rebotes y una asistencia.

Orlando Magic, 108 - Atlanta Hawks, 125



Trae Young (30 puntos y 14 asistencias) y Dejounte Murray (27 puntos y 6 asistencias) fueron una vez más el dúo estelar de los Atlanta Hawks, que derrotaron sin problemas a los Orlando Magic. Paolo Banchero, número uno del último draft, sumó 20 puntos en Orlando.

Utah Jazz, 125 - Los Ángeles Clippers, 112

Tras cinco derrotas seguidas, los Utah Jazz se reencontraron con el triunfo al vencer a unos Clippers que siguen sin contar con los lesionados Kawhi Leonard y Paul George. Jordan Clarkson (33 puntos) y John Wall (26 puntos) fueron los mejores de Jazz y Clippers, respectivamente.

Sacramento Kings, 137 - Indiana Pacers, 114

Con siete jugadores por encima de los 10 puntos (incluyendo los cinco de su quinteto titular), los Sacramento Kings derrotaron con contundencia a los Indiana Pacers con Harrison Barnes como máximo anotador (22 puntos). Bennedict Mathurin y Jalen Smith sumaron 22 puntos por cabeza en Indiana.

Oklahoma City Thunder, 119 - San Antonio Spurs, 111

Ruina total en los San Antonio Spurs, que llevan nueve derrotas consecutivas y que este miércoles tampoco pudieron con un rival de la parte baja del Oeste como los Oklahoma City Thunder. Sin el lesionado Shai Gilgeous-Alexander, los Thunder se dejaron guiar por Jalen Williams (27 puntos y 6 rebotes) y los Spurs contaron como referente con Devin Vassell (25 puntos y 7 rebotes).