Desafortunada lesión de rodilla de Ricky Rubio en su mejor momento con los Cavaliers

Ricky Rubio se lesionó en los minutos finales del partido que los Cavaliers disputaron en Nueva Orleans contra los Pelicans y que el equipo de Cleveland perdió por 108-104 tras desperdiciar una ventaja de 23 puntos y a pesar de que el base español firmó una de sus mejores actuaciones de su carrera en la NBA.



Rubio se quedó al borde del triple doble al conseguir 27 puntos, 13 rebotes, 9 asistencias, 2 robos de balón y 2 tapones, lo que le convirtió en el máximo anotador, reboteador y autor de asistencias del partido. Los 13 rebotes de Rubio igualan su récord personal y son 3 más que los que consiguió el pívot de los Pelicans, Jonas Valanciunas.

Such a joy to watch @rickyrubio9 go to work.#LetEmKnowpic.twitter.com/tWvtOyKbbv