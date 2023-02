Denver arrasa a Minnesota; los Suns recuperan a Booker; Memphis se impone a Chicago

Con 38 puntos ante los Oklahoma City Thunder (necesitaba 36), LeBron batió el legendario récord de Kareem Abdul-Jabbar, vigente desde 1989 con 38.387 puntos, y lo situó en 38.390 tantos a la espera de que siga aumentando en los próximos partidos.

Sin embargo, los Lakers, con una pobre actuación en defensa, cayeron ante los Thunder, rivales directos por los puestos del 'play-in' y que se llevaron el triunfo liderados por Shai Gilgeous-Alexander (30 puntos y 8 asistencias) y Jalen Williams (25 puntos y 7 rebotes).

Tras mes y medio fuera por lesión, Devin Booker (19 puntos y 6 asistencias) volvió con los Suns y lo celebró con una victoria en Brooklyn gracias a los 35 puntos y 15 rebotes de Deandre Ayton. Cam Thomas se salió en los Nets con 43 puntos y lleva tres partidos seguidos por encima de los 40 tantos. Brooklyn no contó con sus caras nuevas tras el traspaso de Kyrie Irving a los Dallas Mavericks.

Book is back.



19 PTS, 4 REB, and 6 AST in the Suns win ??



For more, download the NBA app:

?? https://t.co/WFdLNEjikqpic.twitter.com/izLem2JKoT