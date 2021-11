El ciclón Curry hace parada en Cleveland; victorias de Jazz, Grizzlies y Heat

Utah Jazz, 119 - Toronto Raptors, 103

El veterano Rudy Gay no pudo tener mejor debut con los Utah Jazz al convertirse en el líder encestador que los guió al triunfo por 119-103 frente a los Toronto Raptors. Gay acertó cinco triples y anotó 20 puntos con cinco rebotes en apenas 18 minutos después de perderse los primeros 14 partidos por una cirugía en el talón derecho.

Ricky Rubio, premiado por la NBA por sus labores sociales NBA y Kaiser Permanente donarán 10.000 dólares a la Fundación Ricky Rubio. 18 nov 2021 - 18:56

What a @utahjazz debut from @RudyGay!



20 points

7-8 shooting

5-6 from deep

Home W pic.twitter.com/5uDy8YhCMt — NBA (@NBA) November 19, 2021

Donovan Mitchell también anotó 20 puntos y Royce O'Neale consiguió su mejor marca de la temporada al encestar 16 tantos. Rudy Gobert en su línea de jugador decisivo dentro de la pintura consiguió un doble-doble de 14 puntos, 11 rebotes y dos tapones, que también ayudaron al triunfo de los Jazz (10-5), líderes destacados de la División Noroeste.



Gary Trent Jr. anotó 31 puntos como máximo encestador de los Raptors, mientras que Fred Van Vleet agregó 24 puntos, pero no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota, la sexta que sufren los Raptors (7-9) en los últimos siete partidos disputados.

Cleveland Cavaliers, 89 - Golden State Warriors, 104

La actuación de Stephen Curry en el último cuarto del partido que enfrentó a los Golden State Warriors contra los Cavaliers, en el que anotó 20 puntos, acabó con las esperanzas del equipo de Ricky Rubio y sentenció el marcador final con un 89-104 para los de San Francisco. Curry acabó el partido como máximo anotador con 40 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 2 robos de balón para Golden State (13-2).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Steph CATCHES FIRE in the 4th quarter.



?? 20 points (40 in the game)

?? 4 threes (9 in the game)

?? 36-8 @warriors closing run pic.twitter.com/wA6roNXwQr — NBA (@NBA) November 19, 2021

En los Cavs (9-8), el escolta Darius Garland fue el máximo anotador con 25 puntos mientras que el base del equipo, el español Ricky Rubio sumó 10 puntos, 5 asistencias y 2 robos de balón.



Antes del inicio del partido, Rubio recibió un premio de la NBA en "reconocimiento de sus continuos esfuerzos para mejorar la vidas de niños y familias, particularmente aquellos impactados por el cáncer". Es la quinta vez que la NBA entrega el premio a un jugador por su labor desde el fin de la temporada regular al inicio de la siguiente temporada.



La NBA reconoce de esta forma la labor en España y Estados Unidos de la Fundación Ricky Rubio para mejorar la experiencia hospitalaria de los pacientes de cáncer y sus familias. La madre de Rubio fue diagnosticada con cáncer de pulmón en 2012 y murió a causa de la enfermedad en 2016.

Miami Heat, 112 - Washington Wizards, 97

Jimmy Butler aportó 32 puntos y los Miami Heat ganaron con facilidad por 112-97 a los Washington Wizards, en lo que fue su cuarto triunfo consecutivo. El pívot Bam Adebayo regresó con el equipo y aportó otros 20 puntos, Gabe Vincent obtuvo 18 tantos y el ala-pívot P.J. Tucker, además de jugar una gran defensa, consiguió otras 15 anotaciones. La victoria colocó a los Heat con marca de 11-5, la mejor de la Conferencia Este.

?? @JimmyButler leads the @MiamiHEAT to 4 in a row and to 1st place in the Eastern Conference!



32 points

11-19 shooting

4 steals pic.twitter.com/1pfAp1tkej — NBA (@NBA) November 19, 2021

El escolta Bradley Beal anotó 30 puntos como líder de los Wizards y el ala-pívot Kyle Kuzma agregó un doble-doble de 19 tantos, 13 rebotes y siete asistencias que no evitaron la segunda derrota consecutiva del equipo de Washington que colocó su marca en 10-5.

Memphis Grizzlies, 120 - Los Ángeles Clippers, 108

Ja Morant volvió a surgir en el momento clave como líder del ataque de los Grizzlies de Memphis y con 28 puntos los guió al triunfo por 120-108 ante Los Ángeles Clippers. Morant anotó 17 tantos en el tercer periodo cuando los Grizzlies rompieron el marcador a su favor para conseguir la segunda victoria consecutiva y ponerse con marca ganadora de 8-7.

Dillon Brooks y Jaren Jackson Jr. agregaron 18 puntos cada uno. El pívot novato español Santiago Aldama disputó dos minutos con los Grizzlies y falló el único tiro que hizo a canasta, pero capturó un rebote defensivo.



Paul George lideró a los Clippers con 23 puntos y seis asistencias, Reggie Jackson obtuvo 18 puntos, tras anotar 4 de 8 intentos de triples y el escolta Luke Kennard agregó 15 tantos para los Clippers (9-6).

Minnesota Timberwolves, 115 - San Antonio Spurs, 90

El protagonismo de Karl-Anthony Towns en el juego interior y la eficacia con los triples fueron la combinación perfecta que permitió a los Timberwolves de Minnesota derrotar con facilidad por 115-90 a los San Antonio Spurs. Towns acabó el partido con un doble-doble de 25 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias al frente del ataque de los Timberwolves (6-9), que ganaron el segundo partido consecutivo, D'Angelo Russell agregó 22 puntos y Malik Beasley 15 tantos.



El alero Devin Vassell anotó 18 puntos como líder de los Spurs, mientras que el escolta Larry Walker IV y el alero Keldon Johnson obtuvieron 12 tantos cada uno, que no evitaron la cuarta derrota consecutiva del equipo de San Antonio (4-11).

Denver Nuggets, 89 - Philadelphia 76'ers, 103

Tyrese Maxey ante la baja de Ben Simmons ha surgido como el factor sorpresa de los Philadelphia Sixers, que este jueves se impusieron de visitantes 89-103 a los Denver Nuggets. Maxey anotó 22 puntos, el escolta Seth Curry agregó 20 y los Sixers rompieron una racha perdedora de cinco partidos consecutivos para colocarse con marca de 9-7 pese a jugar sin su gran estrella Joel Embiid.

La frustración de los Nuggets llevó a su entrenador Michael Malone a ser expulsado en el tercer periodo cuando se enfrentó a los árbitros y tuvo que ser controlado por Jokic. El pívot All-Star de los Nuggets (9-6) logró un doble-doble de 30 puntos, 10 rebotes y siete asistencias. Le secundó Will Barton con 19 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.