Brown y Tatum asaltan Miami y dejan a los Celtics a un triunfo de la batalla por el anillo

Los Boston Celtics, liderados por los 25 puntos de Jaylen Brown y los 22 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias de Jayson Tatum, dieron este miércoles un golpe en la mesa en Miami al imponerse por 80-93 a los Heat para adelantarse 3-2 en la final de la Conferencia Este y colocarse a un solo triunfo de regresar a las Finales doce años después.

Tras la contundente victoria lograda dos días antes en Boston, los Celtics derrotaron a Miami con una excelente segunda mitad (56-38) y se ganaron la posibilidad de sentenciar la serie el próximo viernes en el TD Garden.

Jayson Tatum's playmaking shined in Game 5 as he dished out 9 dimes in addition to his double-double!@jaytatum0: 22 PTS, 12 REB, 9 AST pic.twitter.com/u7vDR1yNkb