Boston impresiona; Doncic llega a 50 triples-dobles; Booker se luce sin éxito

En un partido que controlaron de principio a fin, los Celtics estuvieron liderados en esta ocasión por Jaylen Brown (27 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias) y Derrick White (26 puntos). Jayson Tatum destacó con 19 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias en los visitantes, que ganaban de 19 puntos en el tercer cuarto y que se lucieron desde el perímetro con 20 de 46 en triples.

Brandon Ingram (25 puntos y 7 asistencias) fue el mejor de unos Pelicans sin Zion Williamson y en los que el español Willy Hernangómez no tuvo minutos de nuevo.

Con 33 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, Luka Doncic firmó el triple-doble número 50 de su carrera y adelantó al legendario Earvin 'Magic' Johnson en la lista de jugadores que llegaron a ese registro jugando menos partidos ya que él necesitó 278 mientras que el mito de los Lakers lo hizo en 279.

Solo un jugador en la historia de la NBA llegó a 50 triples-dobles con menos encuentros: Oscar Robertson, que alcanzó esa cifra con solo 111 partidos disputados. Muy mermados debido a las ausencias de Nikola Jokic, Jamal Murray (ambos por el protocolo de coronavirus) y Aaron Gordon, los Nuggets estuvieron encabezados por Kentavious Caldwell-Pope y Bruce Brown con 18 puntos por cabeza.

Devin Booker acarició un triple-doble espectacular con 49 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias, pero eso no fue suficiente para que los Phoenix Suns se llevaran la victoria ante unos Utah Jazz que siguen asombrando en esta temporada. Lauri Markkanen batió su récord en la NBA con 38 puntos en unos Jazz fantásticos desde el perímetro (16 de 31 en triples).

Un nuevo recital de Anthony Davis (38 puntos y 16 rebotes) fue clave para que Los Ángeles Lakers, por cuarto partido seguido sin el lesionado LeBron James, se impusieran con un acelerón en el último cuarto a unos Detroit Pistons que suman seis derrotas seguidas y que son el peor conjunto de la liga. Bojan Bogdanovic (20 puntos y 6 rebotes) y Alec Burks (23 puntos con 5 triples) destacaron en Detroit.

Con muchos problemas en un inicio de temporada muy convulso, los Golden State Warriors tomaron aire con una victoria sin grandes sobresaltos ante los New York Knicks gracias a Stephen Curry (24 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias), Klay Thompson y Andrew Wiggins (ambos con 20 puntos). Julius Randle (20 puntos y 7 rebotes) fue el máximo anotador de unos Knicks desacertados desde el triple (9 de 34).

La lesión en el tobillo de Ja Morant, que abandonó el partido cuando quedaban 4 minutos por jugarse, dejó con mal sabor de boca a unos Memphis Grizzlies que se impusieron a los Oklahoma City Thunder gracias a Jaren Jackson Jr. (25 puntos y 12 rebotes). El español Santi Aldama volvió a destacar en los Grizzlies con 15 puntos (con 3 triples) y 7 rebotes en 23 minutos.

Josh Giddey (20 puntos y 11 asistencias) fue el referente de unos Thunder en los que Shai Gilgeous-Alexander no tuvo su día (15 puntos con 6 de 18 en tiros, 6 rebotes y 6 asistencias).

Tampoco fue totalmente redonda la victoria de los Philadelphia 76ers en el duelo Embiid-Antetokounmpo ya que Tyrese Maxey no jugó en toda la segunda parte por una torcedura de tobillo. Embiid, que suma 133 puntos entre sus últimos tres partidos, se quedó muy cerca del triple-doble con 32 tantos, 11 rebotes y 8 asistencias y se impuso a un Antetokounmpo con muchos problemas en los tiros libres (25 puntos, con un flojísimo 4 de 15 desde la línea de personal, y 14 rebotes).

