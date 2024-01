Boston firma el 20 de 20 en casa; Doncic vuelve con triple-doble y derrota ante los Lakers

Boston Celtics, 117 - San Antonio Spurs, 98

No hay quien pare a los Celtics en el TD Garden. Ante los Spurs, Jayson Tatum (24 puntos), Jrue Holiday (22 puntos y seis de siete en triples) y Jaylen Brown (21 puntos) dirigieron al equipo de Joe Mazzulla que lleva 20 victorias en 20 partidos en casa. En los Spurs, colistas en el Oeste, el francés Victor Wembanyama aportó 27 puntos y 5 rebotes.

Dejan Milojevic, exjugador del Valencia Basket y asistente de los Warriors, fallece a los 46 años El serbio sufrió este pasado martes un infarto y estaba hospitalizado. La NBA había aplazado el partido que disputaban esta próxima madrugada Utah Jazz y Golden State Warriors. 17 ene 2024 - 20:32

Los Ángeles Lakers, 127 - Dallas Mavericks, 110

Con unas sobresalientes actuaciones de D'Angelo Russell, LeBron James y Anthony Davis, los Lakers estropearon el triple doble de 33 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias anotado por el esloveno Luka Doncic en su regreso después de tres partidos de baja. Russell firmó 29 puntos y cinco triples, Anthony Davis rozó el triple con 28 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias y LeBron también brilló con 25 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias.

Anthony Davis put together a solid performance in the Lakers' home win over the Mavs ??



28 PTS | 12 REB | 9 AST | 70% FG pic.twitter.com/B8orYDbcNA — NBA (@NBA) January 18, 2024

Detroit Pistons, 117 - Minnesota Timberwolves, 124

El dominicano Karl Anthony Towns y Anthony Edwards firmaron 27 puntos y los Timberwolves triunfaron en el campo de los Detroit Pistons, colistas, para reforzar su liderato en el Oeste de la NBA. Ambos contaron con el apoyo del francés Rudy Gobert, con un doble doble de 19 puntos y 16 rebotes, y de Jaden McDaniels, con 23 puntos. Jordan Ivey fue el mejor de los Pistons con 32 tantos.

Anthony Edwards and Karl-Anthony Towns led the charge in the Timberwolves' win in Detroit ??



Antman: 27 PTS | 8 AST | 3 3PM

KAT: 27 PTS | 6 REB | 5 3PM pic.twitter.com/aZkc4rryW3 — NBA (@NBA) January 18, 2024

Cleveland Cavaliers, 135 - Milwaukee Bucks, 95

Los Cavaliers sellaron su sexta victoria consecutiva y destrozaron a unos Bucks faltos del griego Giannis Antetokounmpo. Georges Niang fue el líder anotador con 33 puntos, mientras que Donovan Mitchell aportó 31. Jarrett Allen contribuyó con un doble doble de 21 puntos y 13 rebotes. Los Bucks no pasaron de un modesto 40 % en tiros de campo y Damian Lillard, con 17 puntos y un poco habitual 7 de 20 en tiros, fue el líder anotador.

Donovan Mitchell and Georges Niang poured in immense buckets to power the Cavs to their 6th-straight win!



Mitchell: 31 PTS | 7 AST | 4 3PM

Niang: 33 PTS | 5 REB | 5 3PM pic.twitter.com/zKJ6F9MYXw — NBA (@NBA) January 18, 2024

Toronto Raptors, 121 - Miami Heat, 97

En el día en el que se supo que Pascal Siakam dejará Toronto para recalar en los Indiana Pacers, los Raptors cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas con una gran actuación frente a los Miami Heat. Los canadienses mandaban ya 78-43 al descanso. Gary Trent impulsó la victoria con 28 puntos, apoyado por los 26 puntos de RJ Barrett.

New York Knicks, 109 - Houston Rockets, 94

Los Knicks volvieron a la senda del triunfo en el Madison Square Garden, tras caer ante los Orlando Magic, al imponerse a los Rockets al ritmo de Julius Randle (31 puntos) y Jalen Brunson (30). Los Rockets sufrieron su tercera derrota consecutiva pese a los 24 puntos y 12 asistencias de Fred VanVleet.

Atlanta Hawks, 106 - Orlando Magic, 104

Un tiro en suspensión de Dejounte Murray (26 puntos) sobre la bocina le dio a los Hawks un vibrante triunfo en casa contra los Magic. Seis de los ocho jugadores usados por el técnico Quin Snyder acabaron con dobles dígitos. Además de los 26 de Murray, destacó Trae Young con un doble doble de 18 puntos y doce asistencias.

New Orleans Pelicans, 132 - Charlotte Hornets, 112

Brandon Ingram firmó el primer triple doble de su temporada y el tercero de su carrera (28 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) y los Pelicans arrollaron a los Hornets. CJ McCollum contribuyó con 22 puntos y el novato Jordan Hawkins aportó 21 saliendo del banquillo.