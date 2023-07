Así es la nueva NBA Cup, el torneo inspirado en la Copa del Rey que arranca esta temporada

La NBA desveló las claves del primer NBA In-Season Tournament, un torneo estilo copa que se jugará anualmente en noviembre y diciembre y que tendrá en cuenta encuentros de la temporada regular antes de resolverse en una fase de eliminación a partido único. La primera competición por la NBA Cup, el nombre del trofeo que se entregará al campeón, tendrá lugar del 3 de noviembre al 9 de diciembre de 2023.

Starting Nov. 3, all 30 teams will compete for the NBA Cup with 8 teams advancing into the knockout rounds! The tournament semis and championship game will be held in Las Vegas, Dec. 7 and 9!