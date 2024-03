La apisonadora verde destroza a Dallas; Haliburton vive su día más negro en la NBA

Boston Celtics, 138 - Dallas Mavericks, 110

El trío estelar Jayson Tatum (32 puntos), Jaylen Brown (25) y Kristaps Porzingis (24) arrolló a los Mavericks en el Garden y frustró el duodécimo triple doble de la temporada de Doncic, quien consiguió 37 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias sin premio. Los Celtics tuvieron un 55 % de acierto en tiros de campo y rozaron el 50 % en triples, al meter 21 de 43 por el modesto 9 de 34 de los Mavericks. Kyrie Irving aportó 19 puntos. Los Celtics lideran el Este con un balance de 47-12 tras su décima victoria seguida.

Toronto Raptors, 105 - Golden State Warriors, 120

Stephen Curry conectó siete triples (25 puntos) y lideró la séptima victoria consecutiva de los Warriors lejos de San Francisco, esta vez en tierras canadienses, en un nuevo partido en el que el español Usman Garuba no fue convocado. Jonathan Kuminga aportó 24 puntos y Klay Thompson metió 14, con cuatro de nueve en triples. El mejor de los Raptors fue R.J. Barrett con 23 puntos.

Chicago Bulls, 97 - Milwaukee Bucks, 113

Giannis Antetokounmpo selló un doble doble de 46 puntos y 16 asistencias y dirigió el contundente triunfo de los Bucks en el campo de los Bulls, lo que dio al equipo de Doc Rivers su quinta victoria consecutiva. Giannis brilló con un 16 de 23 en tiros de campo en un duelo marcado por choques y polémicas, con una falta flagrante de tipo dos pitada al montenegrino Nikola Vucevic y una de tipo uno endosada a DeMar DeRozan. Coby White fue el mejor de los Bulls con 22 puntos.

Los Ángeles Clippers, 140 - Washington Wizards, 115

Los Clippers se repusieron tras la traumática derrota en el derbi angelino contra los Lakers y arrollaron a los Washington Wizards con una gran actuación de sus tres estrellas. James Harden (28 puntos y 8 asistencias), Kawhi Leonard (27 puntos y 9 rebotes) y Paul George (22 puntos) relanzaron al equipo de Tyronn Lue. La mala noticia para los Clippers fue la lesión de Russell Westbrook, quien se retiró en el segundo período tras fracturarse la mano izquierda. Kyle Kuzma hizo 32 puntos para los Wizards.

Minnesota Timberwolves, 120 - Sacramento Kings, 124

Los Kings asaltaron en la prórroga el campo de los líderes del Oeste liderados por 39 puntos de Malik Monk (16 de 29 en tiros de campo y 5 triples). Domantas Sabonis aportó 21 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias para los de Sacramento. Para los Wolves Jaden McDaniels anotó 26 puntos y el dominicano Karl Anthony metió 19, sin premio.

Detroit Pistons, 100 - Cleveland Cavaliers, 110

Los Cavs se repusieron tras la traumática sufrida dos días antes en una doble prórroga contra los Bulls, y triunfaron en su visita a los Pistons impulsados por un doble doble de 22 puntos y 17 rebotes de Evan Mobley y por 29 puntos de Darius Garland. Donovan Mitchell estuvo de baja por un problema de rodilla frente a unos Pistons en los que el mejor anotador fue Cade Cunningham, con 21 puntos.

New Orleans Pelicans, 129 - Indiana Pacers, 102

Brandon Ingram selló 34 puntos y Trey Murphy contribuyó con 28 puntos y seis triples en el contundente triunfo de los Pelicans en casa ante los Pacers. En los de Indiana, Tyrese Haliburton jugó el peor partido de su carrera, al acabaron con 0 puntos, 0 de 7 en tiros de campo y 0 de 6 en triples.

Memphis Grizzlies, 92 - Portland Trail Blazers, 122

Los Blazers se pasearon en el campo de unos Grizzlies lastrados por las bajas, que jugaron sin Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart ni Jaren Jackson. El español Santi Aldama no pasó de los 6 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón. Portland tampoco pudo contar con piezas importantes como Malcolm Brogdon, Scoot Henderson o Deandre Ayton, pero fue impulsado por 19 puntos de Dalano Banton y Jabari Walker, y por 18 puntos del pívot Duop Reath.

Philadelphia 76'ers, 121 - Charlotte Hornets, 114

Tyrese Maxey (33 puntos) y Tobias Harris (31) anotaron 64 puntos entre los dos y dirigieron la victoria de los 76ers en casa frente a los Hornets para dejar atrás las derrota sufridas contra los Boston Celtics y los Milwaukee Bucks. En los Hornets, en los que LaMelo Ball estuvo de baja por decimoséptimo partido consecutivo por un problema de tobillo, Miles Bridges firmó un doble doble de 27 puntos y 11 rebotes.