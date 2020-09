Anthony Davis deja a los Lakers a una victoria de la final del Oeste

Los Ángeles Lakers quedaron a un partido de la final de la Conferencia Oeste al derrotar por 110-100 a los Rockets de Houston en el cuarto partido de la serie de semifinales al mejor de siete, que ahora dominan por 3-1. El triunfo contundente de los Lakers se afincó en el trabajo de sus dos estrellas el pívot Anthony Davis y el alero LeBron James.

Anthony Davis acabó con un doble de 29 puntos, 12 rebotes, cinco asistencias y dos tapones. LeBron James sumó 16 puntos, 15 rebotes, nueve asistencias y dos recuperaciones de balón. Alex Caruso aportó 16 puntos y Rajon Rondo 11 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias. La clave del partido estuvo en los rebotes ya que los Rockets capturaron apenas 26 por 52 de los Lakers.

