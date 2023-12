Antetokounmpo se exhibe con 64 puntos; Phoenix pierde en el primer partido de su trío estelar

Milwaukee Bucks, 140 - Indiana Pacers, 126

Giannis Antetokounmpo arrasó este miércoles con 64 puntos, que suponen la mejor anotación de un jugador en esta temporada de la NBA y el nuevo récord de un miembro de los Bucks en toda su historia Con un impresionante 20 de 28 en tiros de campo y un demoledor 24 de 32 en tiros libres, Giannis, que además atrapó 14 rebotes, batió su récord de anotación personal y se vengó también de unos Pacers que les habían eliminado la semana pasada en las semifinales del NBA In-Season Tournament. Tyrese Haliburton y Myles Turner, con 22 puntos por cabeza, fueron los referentes de Indiana.

Phoenix Suns, 112 - Brooklyn Nets, 116

Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal jugaron juntos por primera vez, pero el estreno del trío estelar de los Suns no fue muy afortunado ya que cayeron ante unos Nets liderados por Cam Thomas (24 puntos) y por dos exjugadores de Phoenix: Mikal Bridges (21 puntos) y Cam Johnson (15 puntos).

Tras 23 partidos faltando al menos uno de los tres en la cancha, Booker brilló esta noche con 34 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias; Durant aportó 27 puntos y 6 rebotes; y Beal sumó 14 puntos.

San Antonio Spurs, 119 - Los Ángeles Lakers, 122

Los Spurs perdían de 18 puntos al entrar al último cuarto y estuvieron muy cerca de una remontada memorable gracias a una portentosa actuación de Wembanyama, con 30 puntos (incluyendo 4 triples), 13 rebotes y 6 tapones que no pudieron evitar la decimoctava derrota seguida de los Spurs (peor racha en la historia de la franquicia). El prodigio francés protagonizó un fantástico cara a cara con Anthony Davis, que, con LeBron James ausente por molestias físicas, tomó las riendas de los Lakers con 37 puntos, 10 rebotes y 4 robos.

Detroit Pistons, 111 - Philadelphia 76'ers, 129

21 derrotas seguidas. Esa es la terrorífica racha que atraviesan estos Pistons que ya se han colado entre los peores equipos de la historia de la NBA y que esta noche no pudieron con los Sixers pese a los 33 puntos de Bojan Bogdanovic. En una realidad opuesta caminan los Sixers, que sellaron su cuarto triunfo seguido gracias a un Joel Embiid sensacional (41 puntos y 11 rebotes en 31 minutos en pista). El MVP de la pasada temporada lleva nueve partidos seguidos anotando más de 30 puntos.

Miami Heat, 115 - Charlotte Hornets, 104

Jaime Jáquez Jr., con 17 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, rindió a un gran nivel para que los Heat, con un sólido 15 de 30 en triples, vencieran a los Hornets. Duncan Robinson firmó 23 puntos y Jimmy Butler aportó 15 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias. Terry Rozier (28 puntos y 7 asistencias) encabezó a Charlotte.

Houston Rockets, 117 - Memphis Grizzlies, 104

Cuatro triunfos seguidos llevan unos Rockets que doblegaron a los Grizzlies con 25 puntos y 14 rebotes de Tari Eason. De nada sirvieron los 44 puntos y 7 rebotes de un Jaren Jackson Jr. enorme para Memphis, que acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. El español Santi Aldama consiguió 7 puntos, 5 rebotes, 1 asistencias y 2 tapones para los Grizzlies.

Washington Wizards, 122 - New Orleans Pelicans, 142

Con 40 puntos de Brandon Ingram, los Pelicans se deshicieron de unos Wizards en caída libre con seis derrotas seguidas y solo una victoria en sus últimos 16 partidos. Kyle Kuzma fue el más productivo de Washington con 27 puntos y 7 rebotes.

Toronto Raptors, 135 - Atlanta Hawks, 128

Pascal Siakam flirteó con el triple-doble (33 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) para que los Raptors se dieran un respiro tras cuatro derrotas seguidas. También tienen muchos problemas en Atlanta, que pese a los 35 puntos y las 17 asistencias de Trae Young han sufrido cinco derrotas seguidas.

Utah Jazz, 117 - New York Knicks, 113

Collin Sexton, con 26 puntos y 7 asistencias, fue fundamental en la victoria de unos Jazz necesitados de alegrías tras solo un triunfo en sus últimos seis encuentros. Julius Randle no se quedó lejos del triple-doble para los Knicks con 32 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias.