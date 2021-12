El Joventut cae en Lituania

El Joventut de Badalona perdió (87-77) en la pista del Lietkabelis Panevezys lituano, a la que llegó como líder, su segundo partido de la Eurocopa en el peor encuentro de los verdinegros esta temporada. La mala defensa les condenó ante un rival bien dirigido por Nikola Radicevic (13 puntos y 9 asistencias) al que le bastó con desactivar a Ante Tomic con la pegajosa defensa de Djordje Gagic para dominar el partido de principio a fin.

