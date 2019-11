Casademont Zaragoza acaba con la condición de invicto del Djion

El Casademont Zaragoza acabó con la condición de invicto del líder del grupo D de la Liga de Campeones, el JDA Dijon, tras un gran partido en el que superó con claridad a un conjunto galo impotente ante la gran superioridad del equipo local en todas las facetas del juego.

El triunfo tuvo, además, especial mérito, ya que el Dijon era el mejor equipo del grupo con unos grandes porcentajes de acierto en tiros de campo (53 %), con 59,6 % en tiros de dos y 41,1 % en lanzamientos de tres que en la capital aragonesa que redujeron en 23 puntos porcentuales en el primero de los casos y en algo menos los otros dos.

Otro dato demoledor a favor del Casademont fue su buena defensa, que provocó que ninguno de los jugadores el equipo francés llegase a los diez créditos de valoración.

75 - Casademont Zaragoza (23+21+12+19): Alocén (7), Krejci (6), Benzing (20), Radovic (17), Justiz (7) -cinco inicial- Barreiro (-), Seeley (7), Brussino (11), Fran Vázquez (-), Hlinason (-) y Javi García (-).

60 - JDA Dijon (11+17+16+16): Julien (7), Sulaimon (8), Ulmer (7), Young (2), Chassang (8) -cinco inicial- Solomon (5), Leloup (7), Holston (12) y Loum (4).

Árbitros: Poursanidis (Grecia), Maciulaitis (Lituania) y Tomasovic (Eslovaquia). No hubo eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada del grupo D de la Liga de Campeones disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 5.463 espectadores.

