El Lenovo Tenerife se lleva su primer partido de cuartos con un tiro libre de Huertas

El Lenovo Tenerife sacó adelante el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones FIBA, al derrotar al Tofas Bursa, por 78-77 en un partido que decidió el brasileño Marcelinho Huertas con un tiro libre a falta de dos segundos en un final inesperado por cómo había transcurrido el choque.



Los tinerfeños dominaron la mayor parte del partido con diferencias importantes, pero en el tramo final del choque permitieron que el rival, no solo se metiera en el encuentro, sino que estuviera a punto de ganar esta primera batalla de una eliminatoria al mejor de tres.

¡El #LenovoTenerife da primero!



?? El equipo aurinegro supera al #TofasBursa pone el 1-0 en su serie de 1/4 de final de la #BasketballCL



???? #VamosCanariaspic.twitter.com/rvlkuHGZMK — Lenovo Tenerife (@CB1939Canarias) April 6, 2022



Era un encuentro para enmarcar y destacar el acierto que Sasu Salin durante el tiempo que estuvo en cancha. 17 puntos en el primer cuarto con siete triples; veinte al descanso, con un triple mas, y al final 27 puntos y un total de ocho triples.



Un partido que llevó muy bien el equipo de Txus Vidorreta que llegó a ir ganando con claridad, pero los nervios y la falta de intensidad final permitieron que el conjunto turco empatara el partido, por primera vez, a falta de 17 segundos y que a punto se llevarse la victoria.



Huertas tomó el mando en la última jugada, propició una falta del rival, anotó el primer tiro libre a falta de dos segundos y la victoria se quedó en casa.



Sasu Salin fue el protagonista del primer cuarto anotando 17 puntos –cinco triples- y que dejó a su equipo con una diferencia importante. Pero el equipo insular dominaba todos los aspectos. Bien en defensa, equilibrio en ataque y acierto, tanto desde el exterior con el mencionado Salin, y por dentro con Shermadini que siempre sacaba algo positivo en sus ataques.



El equipo insular dominó desde los primeros instantes y marcó diferencias claras hasta el final de ese primer cuarto, que concluyó con un claro 31-17.



En el segundo cuarto, el Tofas Bursa apretó más en defensa y encontró también más hueco en sus ataques. Mejoró el equipo visitante, pero no para asustar al equipo insular que seguía con diferencias que superaban los diez puntos.



Con un 35-27 y con problemas en ataque, Txus Vidorreta volvió a poner en cancha a Salin para abrir un poco la defensa rival y lo cierto es que el equipo se aprovechó, tanto Shermadini como después Fran Guerra.



Al descanso ese 47-33 dejaba clara las diferencias que hasta el momento habían en el partido, dos primeros cuartos donde el Lenovo Tenerife no permitió que su rival se acercara.



Tras el descanso el Lenovo Tenerife mantuvo su dominio, aunque ya el Tofas Bursa, no solo apretó más en defensa sino que buscaba el ataque vertical hacia la canasta local. Cook, el más activo de todos, encontró el camino hacia canasta y acercó a su equipo a un 54-42.



Salin respondió un con un triple (58-42) y un minuto más tarde el equipo insular alcanzaba su máxima renta (60-42) con un Lenovo Tenerife que sacaba petróleo de todas sus acciones ofensivas.



Octavo triple de Salin (63-45) y un conjunto local que manejaba el choque a su antojo, aunque ya no tan intenso en defensa como en la primera mitad.



Fue en el último cuarto cuando el Tofas Bursa empezó a hacer daño. Primero con Ugurlu, luego con Zukauskas, autor de canastas importantes, y luego con Paco Cruz que logró anotar un triple importante para empatar el choque a falta de 17 segundos (77-77).



Huertas con la experiencia que le caracteriza, tomó el balón, esperó y cuando faltaban pocos segundos se la jugó y Ugurlu le hizo personal. Anotó el primero (78-77) y tiró a fallar el segundo para no dar tiempo al rival a poder atacar.



Al final, triunfo, que era lo importante, del Lenovo Tenerife que afronta la próxima semana el segundo partido de esta eliminatoria. Será en tierras turcas.

Ficha del partido

78- Lenovo Tenerife (31+16+19+12). Huertas (10), Salin (27), Sulejmanovic (3), Doornekamp (6), Shermadini (17) –inicial-, Fitipaldo (-), Sastre (-), Wiltjer (3), Guerra (4), Todorovic (3) y Rodríguez (5).



77 - Tofas Bursa (17+16+24+20). Ugurlu (10), Cruz (14), Cook (14), Zubcic (4), Simmons (4) –inicial-, Shepherd (3), Ennis (4), Arslan (4), Tanisan (-), Zukauskas (14) y Yasar (6)



Árbitros: Lucis (LET), Krejic (ESL) y Baldini (ITA).Señalaron técnica al banquillo visitante (min.33)



Incidencias: Partido disputado en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, ante unas tres mil personas.