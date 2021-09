Miguel Méndez: "No tengo ninguna lista negra, llego absolutamente limpio"

El nuevo seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Martínez Méndez, ha explicado que su corazón "tardó muy poquito en aceptar" el cargo y que a su cabeza le costó "un poco más", ya que deberá compaginar esa tarea con la dirección del Ekaterimburgo ruso, al tiempo que ha explicado que no tiene "ninguna lista negra" y que las puertas de la selección están abiertas para todas las jugadoras que "muestren su deseo" de vestir la camiseta roja.

"El Ekaterimburgo me ha mostrado su orgullo por poder trabajar con la Federación Española y les estoy agradecido porque para ellos seguramente no habrá sido fácil. Me hace ilusión volver a trabajar con muchas jugadoras con las que ya lo he hecho en categorías de formación y poner mi granito de arena en el baloncesto español. Tengo toda la ilusión del mundo y todo el trabajo para poder llevar a cabo esta tarea", apuntó Méndez en su presentación.

El técnico, que compareció telemáticamente desde Rusia, reconoció que tuvo que analizar "los componentes de la decisión" antes de aceptar la oferta de la FEB. "Necesitaba no permiso, pero sí un empujón de mi club, y mi situación personal también ha contado porque no esperaba tener dos trabajos en este momento. Todos los entrenadores españoles tenemos el objetivo de entrenar algún día a la selección. Mi corazón tardó muy poquito en aceptar y mi cabeza un poco más", reflexionó.

El nuevo seleccionador llega con un "objetivo clarísimo". "Hacer rápidamente el mejor equipo posible, escoger a las jugadoras que puedan hacer un equipo y ganar cada partido con el mejor baloncesto posible. Será un equipo reconocible que jugará a campo abierto, con muchos puntos a partir de la defensa y jugando juntas. Nuestro objetivo no puede ser más ambicioso. Paris 2024 queda muy lejos, lo primero es la 'ventana' de noviembre y habrá una continuidad en cuanto a jugadoras para llegar lo más preparados posibles a esta cita", avanzó.

Garbajosa: "Miguel es un entrenador magnífico que sabe a lo que se enfrenta"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, ha alabado la "trayectoria en el baloncesto español e internacional" del nuevo seleccionador femenino, Miguel Méndez, un "entrenador magnífico que sabe a lo que se enfrenta", ya que el listón del equipo nacional está "altísimo".

"Por su trayectoria en el baloncesto español e internacional, Miguel no necesita presentación. Estará como mínimo hasta Paris 2024. Vuelve a su casa, es un entrenador histórico de las selecciones españolas de formación, con las que ha conseguido cinco medallas. Su capacidad está más que demostrada y además ha demostrado su compromiso y lealtad con el proyecto de la FEB. Es un entrenador magnífico que sabe a lo que se enfrenta después de un verano que no ha sido tan exitoso como esperábamos", apuntó Garbajosa en la presentación del seleccionador.

El presidente reiterí que "no ha sido un verano fácil", después de quedar fuera de la lucha por las medallas olímpicas en los dos torneos, el masculino y el femenino. "Venimos de muchos veranos seguidos de éxitos con las selecciones y en la absoluta no ha sido el mejor verano, pero cuanto tienes un proyecto tan estable esos 'no éxitos' afectan mucho menos. En este contexto, la verdad que es muy sencillo volver a ilusionarte", esgrimió.

Refiriéndose específicamente a la selección femenina, subrayó que "es obvio que el listón está altísimo". "Por supuesto que hay presión, pero eso es algo que buscan las jugadoras. Ellas no vienen a divertirse con la selección, vienen a conseguir los máximos objetivos. Las conozco muy bien y sé que disfrutan compitiendo por lo más alto", concluyó.