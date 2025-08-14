"Es el momento de apagar los fuegos, de arrimar el hombro. Todo lo demás sobra..., de momento"

"Tres muertos, una decena de heridos graves, 60.000 hectáreas quemadas y miles de evacuados. Jaime Aparicio, de 37 años, ha muerto esta misma mañana, era el herido que acompañaba en las labores de extinción al otro joven fallecido en el incendio cercano a la Bañeza, en León.

Asistimos en directo minuto a minuto de esta desgracia humana, natural, vital. No es mucho pedir que se aparque la bronca política.

Hoy es el momento de apagar los fuegos. Es el momento de llorar a los muertos. Es el momento de estar pendiente de los heridos. Es el momento de que los vecinos que siguen desalojados puedan volver a sus casas. Es el momento de hacer balances de casas, naves y animales perdidos.

Es el momento de reconocer cada día el esfuerzo brutal que hacen los bomberos, los retenes, los pilotos de aviones y helicópteros, la Guardia Civil, la UME y tantas personas que ayudan con lo que pueden en la lucha contra el infierno del fuego.

Es el momento, en fin, para arrimar el hombro. Todo lo demás sobra...de momento".