COPE
Podcasts
Mediodía COPE
Mediodía COPE

"Es el momento de apagar los fuegos, de arrimar el hombro. Todo lo demás sobra..., de momento"

Escucha el monólogo de Pilar Cisneros del jueves 14 de agosto

Imagen monologo_Pilar Cisneros
00:00
Descargar

Escucha el monólogo de Pilar Cisneros del jueves 14 de agosto

Pilar Cisneros

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

"Tres muertos, una decena de heridos graves, 60.000 hectáreas quemadas y miles de evacuados. Jaime Aparicio, de 37 años, ha muerto esta misma mañana, era el herido que acompañaba en las labores de extinción al otro joven fallecido en el incendio cercano a la Bañeza, en León.

Asistimos en directo minuto a minuto de esta desgracia humana, natural, vital. No es mucho pedir que se aparque la bronca política.

Hoy es el momento de apagar los fuegos. Es el momento de llorar a los muertos. Es el momento de estar pendiente de los heridos. Es el momento de que los vecinos que siguen desalojados puedan volver a sus casas. Es el momento de hacer balances de casas, naves y animales perdidos. 

Es el momento de reconocer cada día el esfuerzo brutal que hacen los bomberos, los retenes, los pilotos de aviones y helicópteros, la Guardia Civil, la UME y tantas personas que ayudan con lo que pueden en la lucha contra el infierno del fuego.

Es el momento, en fin, para arrimar el hombro. Todo lo demás sobra...de momento".

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL
Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00H | 14 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking