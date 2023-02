¿Cuándo es necesaria la medicación por una depresión? El doctor José Miguel Gaona enumera los síntomas

"Perdona que sea tan directo", es lo primero que comenta el doctor José Miguel Gaona en el segundo episodio del nuevo podcast original de COPE, 'La celda del silencio' donde la depresión ha sido el tema central. Y es que es habitual que mucha gente utilice la expresión "estoy depre" como sinónimo de estar triste, aunque las causas de una depresión clínica pueden ir mucho más allá. Gaona enumera uno a uno los síntomas de la depresión y pone ejemplos de hasta qué punto es necesario tomar medicación siempre prescrita por un profesional. Escucha el podcast completo si quieres saber más.





Episodio 2 - Depresión. La vida secreta de la mente

"Aunque todos creemos saber que es una depresión lo cierto es que es algo más complejo de precisar. De hecho, normalmente utilizamos la expresión "estar depre" para definir simplemente a cierta “tristeza” pero lo cierto es que la depresión, como entidad clínica, tiene varias decenas de síntomas", una realidad que no siempre conocemos.

Pero antes de abordar los múltiples síntomas de la depresión, Gaona habla de unos datos de lo más interesantes para poner en contexto cómo se producen fenómenos depresivos en cada individuo. "Según la Organización Mundial de la Salud la depresión es una de las más frecuentes y afecta en el mundo a casi 300 millones de personas. En España, a alrededor de 2 millones. Afecta más a mujeres que a hombres y en la última década el consumo de antidepresivos ha aumentado un 50%", ha explicado el psiquiatra.

¿Cuáles son los síntomas de la depresión?

En el interior de la tristeza "cabalgan", como deice el propio Gaona "un abanico de sentimientos que van desde la melancolía hasta el desencanto, pasando por la falta de ganas de vivir y cómo saber escuchar a quien la padece, cobra especial valor", una lista de síntomas a los que hay que estar prestando atención en nuestro día a día, ya que podrían ser el reflejo de algo más profundo.

"El término depresión tiene decenas de síntomas. No sólo se está triste en gran parte de las veces sino que en muchas ocasiones se debuta, por ejemplo, con periodos de irritabilidad, que también puede estar acompañada por ansiedad, somatizaciones como presión en el pecho o palpitaciones, alteraciones del sueño, disminución del umbral al dolor o comenzar a encontrarse desencantado con el futuro y tan solo mirar hacia el pasado", ha continuado enumerando el psiquiatra en COPE en este segundo episodio del podcast 'La celda del silencio'.

¿Es la depresión una enfermedad genética?

Está claro que afecta a nuestra salud mental, pero, ¿es genética la depresión? El doctor José Miguel Gaona se muestra rotundo: "Sí o bien sea el fruto de una serie de acontecimientos negativos que nos han azotado en los últimos tiempos: por ejemplo, la muerte de un ser querido, una separación, problemas familiares, una enfermedad, etc.", ha explicado detallando que puede ser un cúmulo de causas lo que nos lleve a sufrir un cuadro depresivo.

"En ambos casos se requiere intervención profesional con objeto de analizar la situación, poner en orden nuestra vida, mejorar aquello que nos perjudica y, en algunos casos, tomar provisionalmente alguna medicación", ha llegado a indicar. "¿Qué pueden hacer las personas más cercanas a quienes padecen una depresión? Saber escuchar, eso es todo un arte", resume Gaona en el nuevo podcast de COPE.

"Algo tan simple y tan complejo como escuchar, te preguntarás, es todo un arte. ¿Por qué? Porque el paciente, la persona, tendrá que poner en orden sus ideas para poder explicarlo en una verdadera "fila india" que, a su vez, será un buen ejercicio para poder entender qué le sucede. En otras ocasiones, el pensamiento se encontrará enlentecido por lo que nuestra paciencia será puesta a prueba", continúa explicando José Miguel Gaona.

¿Cómo gestionar una depresión?

Para Gaona lo fundamental es lanzar un "mensaje claro: "No estás solo y aquí estoy para escucharte". Huye de fórmulas simples del tipo "No te preocupes que no tiene importancia" porque sí la puede tener y en caso de que, justamente, advirtamos cualquier deseo de muerte acentuar la necesidad de apoyo profesional inmediato. No eches en saco roto alguna amenaza contra la propia vida, por mínima que sea", ha aconsejado.

"Recuerda que la persona, en lo más profundo de su ser, no quiere morir sino que no desea vivir de esta manera, tiene que luchar junto con nuestra ayuda para salir adelante. Y además no olvides: el suicidio es una puñalada incurable para quienes te quieren y te sobreviven", ha terminado por explicar el doctor José Miguel Gaona en el segundo episodio del podcast original de COPE, 'La celda del silencio'.