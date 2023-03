El negocio relacionado con la natalidad que triunfa mientras cada vez hay menos niños: “Es llamativo”

¿Por qué cada vez hay menos nacimientos en España? Y, más concretamente, ¿por qué se deciden las mujeres que deciden dar el paso en una sociedad en la que cada vez es menos habitual? Para resolver estas preguntas se ha acercado este martes La Tarde y Fernando de Haro hasta Cantabria, donde un negocio precisamente relacionado con la natalidad se encuentra más al alza que nunca, a pesar de que cada vez cae más y más el número de niños en la región, así como en el resto de España.

Así, tres madres que están a punto de dar a luz son las que han dado las respuestas y las claves a Fernando. Tres casos de mujeres que han decidido dar el salto, en algunos casos por segunda vez. La primera de ellas es Luisa, que va por el segundo. “Tanto como aventurera no diría yo, pero he querido tener el segundo porque es una experiencia muy bonita, y lo que puede aportar como hermano al pequeño, con el que se va a llevar 6 años”, explica en COPE.

“Ya con el primero te cambia la vida, al principio vives para ti, para el trabajo y tu pareja y, cuando llega un bebé, tienes que dedicarle la mayor parte de tu tiempo”.













“Cuando me enteré del embarazo al principio lo rechacé”



Así, el segundo caso de las madres era el de Mónica, madre primeriza. “Va súper bien, siempre había querido desde pequeña ser madre y lo estaba aparcando por motivos laborales. Soy enfermera y no tenía ni tengo estabilidad laboral, siempre contratos pequeñitos y al final dijimos 'de perdidos al río'”.

Pero, a diferencia de Mónica y Luis, Tere no quería quedarse embarazada, sino que le vino por sorpresa y, como reconoce, al principio no se trataba precisamente de una alegría. “Soy un caso raro porque nunca me había planteado ser madre pero hace unos meses me llegó la noticia. Al principio fue un shock muy grande, lo rechazaba totalmente, pero una vez senté y hablé con mi familia me convencieron de que no pasaba nada, tenía estabilidad en el trabajo, soy mayor y puedo afrontar el reto. Por qué no”.

Y es que su situación laboral y económica no era la idónea para planear un embarazo, explica. “Una de las cosas por las que me planteaba que era una locura es porque soy maestra de infantil, ya tengo muchos niños a los que cuidar, tengo un trabajo pero mi pareja ahora mismo no, vivimos de alquiler, hacer la compra cada vez es más caro y tener un niño ahora parece una barbaridad”

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El negocio sobre la natalidad al alza



Pero, a pesar de que cada vez hay menos nacimientos y menos embarazos tanto en Cantabria como en España, hay un negocio al que parece irle especialmente bien, como explica Marina: es instructora de pilates en una clínica de preparación para el parto a las afueras de Santander. “Las madres que vienen son de un perfil de madre joven, entre 27 años y 38. Sé que es llamativo que tengamos menores de 30, y es curioso, pero aparte de que ha bajado la natalidad y se escuchan menos embarazos desde mi punto de vista laboral ha aumentado mucho la oferta laboral en clínicas de fisioterapia de embarazos”.

Por último, David Cantarero, doctor de Economía de la Universidad de Cantabria, explicaba a Fernando De Haro cuáles son las causas de la baja maternidad, por qué estamos a niveles de 1941 así como las posibles soluciones.

“Lo que escojas va a tener contras, una política pro natalista implicaría destinar los fondos públicos a eso, ¿por qué no se hace? Buena pregunta. La otra política, más dinamizadora, es ayudas a la vivienda, a la crianza, que la participación de la mujer en la vida laboral no sea un impedimento, y todo implica una apuesta decidida, y en el país estamos en otros debates”, concluye.