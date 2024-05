Felipe: “No estamos para ser tibios”

El partido en La Cerámica

También lo era la semana pasada y no ganamos ninguno. Nosotros no tenemos que pensar mucho más allá del partido, porque si pensamos en las consecuencias, tanto para un lado como para otro no nos van a acabar ayudando en lo que es el partido. Tenemos que pensar en los tres puntos, en el juego, pensar en hacer las cosas que tenemos que hacer y después cuando acabe ya se verá. Tenemos que poner nuestra energía para que pase lo que nos haga ser mejores para ganar el encuentro.

El rival: el Villarreal B

Quizás han encontrado ahora los puntos que no tuvieron y quizás merecieron en otros momentos de la temporada. Han cambiado algunas posiciones y han incorporado jugadores en enero. Es un equipo que quizás ahora esté en su mejor momento de la temporada. Todos los equipos se juegan algo. Ellos tienen buenos jugadores y tratarán de salir de la situación en la que están, pero la preocupación somos nosotros y lo que tenemos que hacer, tratar de transmitir y conseguir en el terreno de juego. Ellos harán su trabajo y nosotros, el nuestro.

El ánimo del vestuario

Cuando pierdes estás mal, es normal, pero después ya pasas un luto de un día y hay que prepararse para el siguiente partido. Lo bueno que tiene el fútbol es que te da revancha rápido y esta semana más de lo que son las semanas normalmente para quitarnos lo malo que tuvimos y lo malo que hicimos. Ha sido una semana normal cuando pierdes.

Posibles cambios en el once inicial

Hay una frase de Toshack (extécnico del Real Madrid o Real Sociedad) que lo define bien y que decía que el lunes, después del partido cambiarías a los once, pasa la semana y quieres cambiar a ocho o a seis y va llegando el partido y acabas cambiando a uno o ninguno. Habrá cambios. Hay momentos de jugadores que están mejor, también hay algunos que llevan muchos partidos seguidos y necesitan un descanso. Algún cambio habrá, revolución no. Los resultados son más malos que discretos y tenemos que tratar de cambiar los resultados. El último día, más allá del resultado, también fallamos en otras cosas que no podemos repetir, el resultado a veces va en relación al juego y otras veces no. Podemos perder, pero no perder como lo hicimos en nuestro estadio contra el Cartagena después de venir de un gran partido en Santander.

El apoyo de la afición en Vila-real

Hay que agradecer a toda la gente que se ha sacado la entrada para ir al partido. Nuestro deseo es que podamos darle una alegría este viernes y pasar un buen fin de semana. Siempre hay gente por donde hemos ido. En Burgos, Valladolid, Santander es una alegría verlos y es mayor cuando podemos hacer que disfruten del viaje de vuelta y en este caso del fin de semana. Ojalá podamos darles una alegría grande a toda la afición.

La derrota ante el FC Cartagena

Los errores están en el juego. Debemos tener una actitud como en campos complicados como son los de Santander, Valladolid, Burgos… Una actitud mucho más agresiva, de que se vea lo que nos jugamos y el otro día fuimos un poco tibios y a medias en esta vida no se pueden hacer las cosas. No estamos para ser tibios, estamos para tratar de ser valientes, ir hacia delante y tratar de ser un equipo competitivo y agresivo.

Sobre su ausencia en el banquillo

Imagino que no me la quitarán (la sanción). No vi la primera amarilla. Si la llegó a ver no voy en la segunda. Yo no le falté, lo único que le dije es que no era una jugada directa como nos pasó en el día del Amorebieta, que le había pegado en la mano de Álex, pero que había pegado en otro jugador y le cayó a Moha. Lo único que le explicaba en el monitor era que no era una acción directa, ni me dirigí mal ni le insulté ni le dije nada. A partir de ahí entrará Pedro López y verlo desde arriba estoy peor que abajo. Pedro tiene capacidad, sabe cómo trabajamos y lo que queremos del equipo y en ese aspecto no habrá ningún problema.

