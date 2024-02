"Suicide squad: Kill the Justice League" continúa expandiendo el universo DC como nunca antes en el mundo de los videojuegos - gameLover

También revisamos «Persona 3: Reload» -el remake del título más aclamado de la franquicia- y las nuevas versiones de «Song of Nunu: A League of legends story» para consolas.

Suicide squad: Kill the Justice league

¡Hola, gameLover! Era uno de los videojuegos más esperados de 2023, pero finalmente lo hemos recibido en 2024. «Suicide squad: Kill the Justice league» es el gran proyecto que Rocksteady Studios ha tenido entre manos durante todos estos años después de dar por finalizada su exitosa trilogia centrada en el personaje de Batman -formada por «Batman: Arkham asylum» (2009), «Batman: Arkham city» (2011) y «Batman: Arkham knight» (2015)-. Este nuevo proyecto que ya es una realidad llega con un concepto muy distinto, ya que ha sido concebido creado como un shooter de acción en tercera persona que tiene lugar en el animado mundo abierto de la ciudad de Metrópolis.

Este título presenta una narrativa original ambientada en el mismo universo que la mencionada trilogía, pero se lleva a cabo cinco años después del eventos del último de los tres títulos. En esta nueva aventura asumes los papeles de los cuatro supervillanos del Escuadrón suicida de DC: Harley Quinn, Deadshot, el Capitán Boomerang y el Rey Tiburón. Se trata de un grupo de antihéroes que el público mainstream ya pudo conocer a fondo a través de sus dos recientes adaptaciones cinematográficas (2016 y 2021) y que ahora llegan al mundo de los videojuegos con una propuesta que combina el recorrido y el combate de sus personajes para crear una experiencia de juego única que desafía el género.

Nuestros cuatro protagonistas han sido refrenados por los explosivos letales que la implacable Amanda Waller -directora de la infame Fuerza especial X- ha implantado en sus cabezas. Ahora, como miembros de su equipo, no tienen más remedio que embarcarse en una misión imposible para derrotar a los mayores superhéroes del planeta: la Liga de la justicia. Con una historia que se fundamenta firmemente en el universo de DC, deberás enfrentarte a Superman, Batman, Linterna verde y Flash, que han sido corrompidos por el malvado Brainiac. Pero no te preocupes si lo ves como una misión imporible, porque por el camino podrás ir reclutando a diferentes aliados del equipo, como son Pingüino, Hiedra venenosa, el Juguetero, Rick Flag o Lex Luthor, entre otros memorables supervillanos.

En «Suicide squad: Kill the Justice league» podemos comprobar cómo se combinan las características líneas argumentales basadas en los personajes del estudio con una lograda fusión de habilidades de desplazamiento mejoradas y un combate dinámico y trepidante: Harley Quinn es la más acrobática del equipo y cuenta una mecánica de agarre para columpiarse por toda la ciudad gracias a equipo que le ha robado a Batman; Deadshot, es uno de los tiradores más letales y puede planear y disparar desde casi cualquier punto del campo de batalla gracias a su mochila propulsora; el Capitán Boomerang es un asesino que cuenta con un talento innato para blandir su arma además de un guantelete de la fuerza de la velocidad para entablar y huir en combates cuerpo a cuerpo; y, por último, el Rey Tiburón, un tiburón humanoide semidiós que golpea con fuerza y utiliza su poderosa habilidad de salto para atravesar edificios y acabar con hordas de enemigos.

Cada miembro del Escuadrón suicida cuenta con su propia combinación de movimientos únicos y habilidades junto a una gran variedad de armas personalizables y muchas destrezas que aprender a lo largo de la trama que plantea el videojuego. El amplio sistema de progresión de personajes permite personalizar las armas, el equipo y las mejoras de habilidades para conseguir una experiencia que se ajuste a todo tipo de jugadores. Además, esta versión de Metrópolis que podemos explorar requiere de diferentes tipos de juego en función del distrito que estemos visitando, donde también podemos recrearnos en las icónicas localizaciones del universo DC, como son el edificio del Daily planet, Lexcorp o el Salón de la justicia, entre muchos otros.

Por cierto, en marzo llegará el lanzamiento gratuito de su primera temporada, que nos acercará una versión alternativa del Joker y dos nuevos episodios que servirán para ampliar la experiencia con nuevos personajes jugables, misiones, equipo, armas, objetos estéticos, eventos dentro del juego y mucho más. Para que cada temporada tenga sentido seguirá la historia principal de la campaña y girará en torno a un personaje de DC diferente, incorporarando realidades alternativas creadas por Brainiac -los ya conocidas Elseworlds-. Para esta incursión alternativa del Joker conoceremos a un personaje equipado con un paraguas propulsado por cohetes para volar por los aires y que le ayudará a recorrer los tejados de la ciudad, además de estar dotado de habilidades de combate y armas únicas para unirse a la refriega.

A «Suicide squad: Kill the Justice league» le han sentado genial esos más de ocho meses de retraso que han servido para que el equipo de desarrollo nos haya entregado el producto tal y como estaba ideado en sus mentes. El resultado es el de un videojuego como servicio que nos lo ha hace pasar muy bien con esa combinación de géneros: Un shooter con elementos de RPG de acción en línea y aventura de acción. Moverse por Metrópolis resulta muy divertido con cada uno de los cuatro personajes y sus habilidades únicas, eso sí, una vez las hayas aprendido y dominado. Son precisamente las diferencias jugables entre estos antihéroes las que le otorgan a esta propuesta una chispa de frescura que ayuda a que se convierta en un shooter diferente y vertiginoso.

Lo mejor es que puedes disfrutarlo tanto en solitario como con tu grupo de amigos, con una narrativa en su historia que encuentra el apoyo perfecto en el carisma de los cuatro personajes, que muestran una jugabilidad frenética y muy satisfactoria. Eso sí, la estructura de sus misiones puede resultar algo repetitiva a lo largo de las algo más de diez horas de campaña, donde nos encontraremos con tantas secuencias cinemáticas como gameplay y donde nos enfrentaremos a las versiones corrompidas de los más grandes héroes de DC. Confiamos en que todo lo que puedas echar de menos en esta primera versión del juego llegue más adelante a través de las futuras actualizaciones que ha prometido el equipo de Rocksteady Studios, que se encargará de seguir nutriéndolo de una buena cantidad de contenidos, como por ejemplo el prometido modo historia sin conexión -que te ofrecerá la oportunidad de experimentar la campaña principal sin necesidad de conectarse a internet-, que llegará antes de finalizar el año. Mientras podemos disfrutar de uno de los grandes triple A que recibimos en este inicio de 2024 que bien llenará nuestras horas de diversión con disparos a lo loco. ¡A por él!

«Suicide squad: Kill the Justice League»

Rocksteady Studios · Warner Bros. Games

2 de febrero · PS5, Xbox Series X|S y PC

Persona 3: Reload

Los fans de la franquicia «Persona» siguen estando de enhorabuena: Después de las remasterizaciónes de «Persona 3: Portable» y «Persona 4: Golden» -publicadas hace justo un año- y del lanzamiento de «Persona 5: Tactica» -a finales de 2023-, ahora es el momento de recibir con los brazos bien abiertos esta fascinante nueva versión del RPG que definió el género y que ahora renace con una serie de interesantes características que vuelve a posicionarlo como una de las entregas más aclamadas de la saga.

«Persona 3: Reload» es el nombre que recibe la nueva versión de este RPG clásico al que se le han implementado algunas mejoras que garantizan su readaptación a una nueva era, 18 años después de su lanzamiento original. Gracias a ellas, este título sigue siendo tan atractivo como en su primer día, ahora con gráficos más avanzados, un modelado más detallado que le otorga mayor expresividad a los personajes, un sonido remasterizado con voces en inglés, una interfaz más completa y accesible, un adictivo sistema de combate mejorado y mucho más. Es el momento de volver a jugar a esta entrega como nunca mientras te sumerges en una emocionante y profunda historia, librando épicas batallas en impresionantes localizaciones que te llevarán a cumplir el destino que te aguarda.

No hay duda de que «Persona 3» siempre ha sido el videojuego de la saga más aclamado y, por lo tanto, el que pedía un remake a gritos. Pues bien, ha llegado el momento con el que ATLUS ha decidido volver a construirlo desde cero para contentar a todos los fans y atraer a toda una nueva generación de jugadores que han descubierto la franquicia gracias a su más reciente entrega: «Persona 5». Esta es una nueva oportunidad de enfrentarnos a la interesante trama que presenta el videojuego, donde volvemos a ponernos en en la piel de un estudiante recién llegado que se ve arrojado a un destino inesperado cuando entra en la hora escondida entre un día y el siguiente.

Despierta un increíble poder y persigue los misterios de la torre Tártaro mientras luchas por tu grupo de amigos y dejas huella en su memoria para siempre. ¡Adéntrate en la hora oscura, sella tu destino y despierta lo más profundo de tu corazón.

Características principales: Una historia cautivadora – Sumérgete en un viaje apasionante y emotivo con escenas inéditas, nuevas interacciones entre personajes y locuciones adicionales. Toda clase de formas de jugar – Podrás elegir entre diferentes actividades para que cada día sea único, desde explorar la isla Puerto Tatsumi hasta estrechar lazos con personajes entrañables. Lleva a tu equipo a la victoria – Forma el mejor equipo posible y eliminad juntos las sombras que han llegado de otro mundo para estar un paso más cerca de la verdad. Idiomas Audio completo:

Combate adictivo – Destruye a tus enemigos con un sistema de combate de rol por turnos renovado y haz gala de tus habilidades y ataques a lo largo de las rediseñadas plantas de la Tártaro. Banda sonora renovada – Escucha temas completamente originales acompañados de pistas arregladas y renovadas de la emblemática banda sonora original de Persona 3. Texto en el juego: inglés, francés, italiano, alemán, español, chino (tradicional y simplificado), coreano, japonés, polaco, portugués (Brasil), turco, ruso Xbox Game Pass,

Qué gran alegría nos hemos llevado los jugadores con «Persona 3: Reload» siendo esta la mejor y más disfrutable experiencia a la hora de abarcar en título tan emblemático como el que nos muestra desde una tan renovada perspectiva. La propuesta inicial ya supo destacar en su momento (2006) como toda una maravilla del género y este remake ha sabido coger lo mejor de ella para actualizarla a nuestros tiempos con todo el acierto del mundo. Su esencia sigue intacta mientras comprobamos cómo su nuevo aspecto le sienta de maravilla y nos permite volver a disfrutar de su banda sonora como nunca antes.

Son tantas las mejoras y novedades que plantea que acaba siendo una experiencia fresca que sabe cautivar como a los jugadores más veteranos como a los recién llegados a la franquicia, aunque hay que lamentar que se hayan olvidado incluir los contenidos de sus versiones «FES» y «Portable», habiendo perdido la oportunidad ideal de considerarla la versión definitiva de «Persona 3». También echamos de menos los diálogos en nuestro idioma, pero bien nos vale el inglés para validar su regreso. Aún así, estamos ante una propuesta RPG con muchísimo estilo y bien diseñado que cuenta con mecánicas adictivas en el combate y, sobre todo, con una historia y personajes inolvidables. ¡Bien jugado!

«Persona 3: Reload»

ATLUS · SEGA y PLAION

2 de febrero · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Song of Nunu: A League of legends story

No hay duda de lo bien que lo está haciendo Riot Games con su universo de «League of legends». Después de no parar de crecer durante los últimos 15 años con su franquicia estrella, ha llegado el momento de expandirla a través de otros videojuegos que sepan atrapar, mientras exploran otro tipo de génerosa- a nuevos jugadores que quieran sumarse a esta colosal aventura. Ya hemos disfrutado de propuestas como «Ruined king» (2021), «Hextech mayhem» (2021), «The mageseeker» (2023) y «Convergence» (2023), todos con la etiqueta «A League of legends story», que define su procedencia.

El último en hacerlo ha sido este «Song of Nunu: A League of legends story» que el pasado mes de noviembre llegaba a Nintendo Switch y PC para expandirse finalmente a través del resto de plataformas. Esta semana ha hecho su aparición en PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One para hacernos descubir al resto de jugadores el inquebrantable vínculo que une a este niño y su yeti mientras recorremos una región tan hermosa como traicionera, haciendo nuevos amigos (y enemigos) en un viaje en torno a la familia, la amistad y la magia.

«Song of Nunu: A League of legends story» es un videojuego narrativo de aventuras para un jugador que ha sido desarrollado por el equipo español Tequila Works -responsable de franquicias como «Rime» o «Gylt», entre otras-, que ha puesto todo su corazón en mostrarnos este pedacito del mundo de «League of legends» desde el punto de vista de una inmersiva historia ambientada en los confines inexplorados de Freljord, donde cada zancada por la nieve nos acerca a la verdad sobre el pasado de

Este par de inseparables amigos protagonizan una aventura que, desde el género de las plataformas en 3D, nos guiará a lo largo de un magnífico viaje donde, como jugadores, deberemos caminar, escalar y deslizarar a través de Freljord, una gélida región llena de duras ventiscas, feroces lobos y, sobre todo, mucho encanto. Debes usar todo tu ingenio para avanzar a través de este páramo y descubrir los secretos que oculta el hielo mientras forjas el vínculo entre Nunu y Willump.

Nunu es un niño que busca a su madre con la ayuda de su mejor amigo Willump. Unidos por su infinita imaginación y pasión por las guerras de nieve, ambos deber cooperar para recorrer las tierras de Freljord, un mundo extraordinario al que debemos sobrevivir mientras nos enfrentamos a poderosos enemigos, otros campeones legendarios de la talla de Braum, Ornn, Volibear y Lissandra, cuya vil magia amenaza con sepultar el mundo entero en una tumba de hielo oscuro.

Esta es la propuesta de «Song of Nunu», que llega como un nuevo spin off de «League of legends» para adentrarnos en su universo como una producción más que profundizan en los campeones del videojuego principal. Está dirigido a todo tipo de jugadores, a aquellos que aman cualquier contenido relacionado con la saga y a aquellos más jóvenes que desean descubrirla arrastrados por interesantes títulos como este, que merece la pena ser jugados independientemente de su afán por la franquicia.

Cada uno de estos «A League of legends story» está orientado a un público completamente distinto y con este Tequila Works ha conseguido una divertida aventura de plataformas y puzles que goza de una gran cantidad de buenas decisiones. Estamos ante una gran historia que sabe funcionar de manera independiente a la saga, con retos y puzles que resultan ser bastante ingeniosos y con una ambientación muy cuidada que nos transporta directamente a la región de Freljord con gran acierto.

Puede pecar de no ser muy desafiante o de plantear unas mecánicas de combate algo simples, pero en realidad es lo que busca. Como decíamos, cada uno de estos videouegos spin off es para diferentes tipos de jugadores y este está orientado para ser jugado por toda la familia. Nunu y Willump derrochan carisma y es su especial relación la que logra que se convierta en el motor de esta nueva historia que busca un tono diferente. ¡Nos ha encantado! Por cierto, que sepas que el próximo en entrar a escena es «Bandle tale: A League of legends story» que llegará a Nintendo Switch y PC el día 21 de este mismo mes de febrero, así que tenemos «LOL» para rato.

«Song of Nunu: A League of legends story»

Tequila Works · Riot Forge / Riot Games

30 de enero · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

