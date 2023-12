"Naruto X Boruto: Ultimate ninja storm connections", "Super Mario: RPG" y "Persona 5: Tactica" son los videojuegos destacados de esta semana - gameLover

Son las tres propuestas con las que finalizamos el mes de noviembre antes de llegar a un final de año en el que nos encontramos un último mes prácticamente desierto de títulos triple A.

Naruto X Boruto: Ultimate ninja storm connections

¡Hola, gameLover! Empezamos nuestro repaso semanal a las novedades en videojuegos con el regreso de los ninjas más famosos de todos los tiempos. En este 2024 que ya está prácticamente aquí se cumplen 25 años del estreno de la franquicia «Naruto» y 20 de la llegada de su anime, que sigue triunfando por todo el mundo uno de los más populares -junto a «Dragon ball» y «One piece»– a escala mundial, por lo que no es de extrañar que sigamos recibiendo nuevas entregas de su manga, más episodios de su serie, libros, todo tipo de merchandising y, por supuesto, nuevos videojuegos como este «Naruto X Boruto: Ultimate ninja storm connections» que analizamos hoy.

Como bien indica su título, se trata de una nueva entrega amparada bajo el nombre de la exitosa saga «Ultimate ninja storm» -que tantas alegrías nos ha dado a lo largo de los años desde su estreno en PS3, allá por 2008- y que cuenta con una historia original centrada en Boruto y que ha sido creada exclusivamente para la ocasión. Su modo historia introduce un arco con nuevos personajes de su universo que han sido diseñados y desarrollados específicamente para este videojuego: Con un mundo en paz y con Naruto como Hokage, Boruto descubre un popular videojuego en línea llamado «Ninja heroes», lo que le da pie a conocer a Nanashi, un fan de este juego. Mientras tanto, algo inusual sucede en el mundo real y una nueva gran guerra ninja amenaza con estallar, encabezada por un misterioso villano llamado Merz, que está intentando sumergir el mundo en el caos.

Descubre qué papel clave desempeñan Nanashi y Merz en este viaje y cómo Boruto debe resolver este misterio que amenaza al mundo con una propuesta del género de lucha que cuenta con el plantel más extenso jamás visto en un videojuego de «Naruto», contando con más de 130 personajes e incluyendo diez nuevas incorporaciones como Ashura e Indra Otsutsuki, así como personajes de la nueva trama de «Boruto», como son el propio Boruto, Kawaki y Jigen o la aparición de Boro, Delta y Koji Kashin de la organización Kara.

El estilo de su anime se mantiene fiel en esta nueva entrega en forma de batallas dinámicas que nos va a seguir regalando toda la epicidad de la serie de animación gracias a una jugabilidad simplificada que permite activar combos y poderosas técnicas con un solo botón. Su modo historia incluye escenas clave de la historia de «Naruto» que se centran en la profunda conexión entre Naruto y Sasuke, pero también nos muestran esta nueva y especial historia centrada en su hijo Boruto.

En «Naruto X Boruto: Ultimate ninja storm connections» puedes elegir hasta seis habilidades ninjutsu para poder vencer a tus oponentes. Puedes enfrentarte a ellos con la característica de poder cambiar a tu líder de equipo y así seguir manteniendo la presión sobre el enemigo mientras puedes despertar con una nueva forma que te otorga más poder para cambiar el rumbo de la batalla. Para rematarla, puedes usar todo su chakra y desatar una poderosa técnica secreta que. al ser combinada con algunos personajes específicos, puede transformarse en una técnica secreta de combinación de gran alcance que te servirá para terminar el combate por todo lo alto.

Esa otra característica que comentaba es la de su control simplificado, que servirá de asistente para los recién llegados a la franquicia para desatar poderosos combos presionando tan solo un botón. Este nuevo estilo de control se suma al estilo estándar que ya conocemos los jugadores de la saga, por lo que podrás seguir utilizando el modo clásico sin problemas. De esta forma, el videojuego se torna algo más accesible para que todo el mundo pueda disfrutar de él, ya sea en solitario o a través de su modo multijugador online, donde los personajes subirán de nivel y desbloquearán personalizaciones y otros elementos, como nuevas escenas de finalización. Además, contamos con un modo de combate libre sin conexión -con el que elegir la forma con la que luchar contra la máquina o participar en un torneo sin conexión- y con el modo de combate en línea -con el que perfeccionar tus habilidades y depurar tu técnica enfrentándote a luchadores de todo el mundo a través de partidas casuales y competitivas-.

«Naruto X Boruto: Ultimate ninja storm connections» cumple un perfecto papel como homenaje al manga y al anime de «Naruto», «Naruto: Shippūden» y «Boruto» permitiéndonos jugar con prácticamente cualquier personaje de la franquicia, especialmente con aquellos pertenecientes a las historias de Naruto. Es toda una gozada volver a revivir los grandes momentazos de sus enfrentamiento con Sasuke y, a su vez, descubrir una aventura original junto a Boruto, por lo que se percibe como una propuesta cuidadosamente diseñada para los fans de toda la vida y también para las nuevas generaciones que acaban de conectar con su mundo.

Las batallas son muy divertidas y entretenidas es todo un reto aprender a manejar todo su enorme plantel de luchadores, además de permitirnos conseguir las toneladas de accesorios que forman parte de su catálogo y que nos sirven para personalizar el aspecto de los personajes. Como habrás imaginado, es un videojuego que no aporta muchas más novedades a la saga que ya conocíamos -y que ya podía presumir de ser una de las más completas-, por lo que los jugadores de siempre no encontrarán muchos más alicientes para afrontar este nuevo reto, más allá de la nostalgia. Sin embargo, sí que se convierte en una gran oportunidad para todos aquellos que deseen iniciarse en una saga que sabe enganchar gracias a su tremendo carisma y una sencillez que se traduce en una entrega que no pretende revolucionar sus bases, pero que sí sabe aprovechar la ocasión para mejorar algunos aspectos interesantes de cara a pulir la propuesta aún más.

«Naruto X Boruto: Ultimate ninja storm connections»

CyberConnect2 · BANDAI NAMCO

17 de noviembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Super Mario: RPG

Otra de las grandes alegrías que nos trae esta semana el mundo de los videojuegos es la llegada -¡por fin!- del remake de «Super Mario: RPG», una propuesta que inicialmente solo pudieron disfrutar los jugadores japoneses en la consola Super Nintendo durante su lanzamiento en 1996. Es un título que fue desarrollado originalmente por Square -ahora Square Enix– y que finalmente pudimos disfrutar -12 años después- a través de su lanzamiento en el servicio de la consola virtual de Wii, marcando su debut en Europa. También fue incluido en el selecto catálogo de videojuegos de la consola Super Nintendo: Nintendo classic mini que Nintendo lanzó en 2017, pero esta es la primera vez que podemos disfrutarlo con gráficos totalmente renovados y muchas sorpresas más.

Este remake corre a cargo del equipo de ArtePiazza, que ya ha colaborado anteriormente junto a Square Enix en el desarrollo de numerosas entregas de la saga «Dragon quest» y que aquí toma el control de la situación para traernos de vuelta el que fuera el penúltimo videojuego de nuestro fontanero favorito en Super Nintendo. «Super Mario: RPG» ha sido dirigido por Chihiro Fujioka y Yoshihiko Maekawa, que se rodean del productor Shigeru Miyamoto y el compositor Yoko Shimomura para hacernos regresar al primer videojuego de rol de la franquicia «Super Mario», esta vez completamente localizado en español.

Reúne a tu equipo de héroes favorito y embárcate en una cautivadora aventura para reparar el destino de la Vía estelar. Empezamos la historia como de costumbre, con Bowser y un nuevo intento de secuestrar a la princesa Peach, cuando ella está en peligro siempre aparece nuestro querido Mario al rescate. Pero cuando le planta cara en el castillo de Bowser, aparece un misterioso enemigo, Exor, y una espada gigante que atraviesa la fortaleza, haciendo pedazos la Vía estelar y causando un temblor de tierra de tales proporciones que lanza a todos por los aires.

A partir de aquí, Mario tiene que enfrentarse a este nuevo reto, encontrar a la princesa Peach, forjar nuevas alianzas y desbaratar los malvados planes de Exor antes de que sea demasiado tarde. En tu viaje te encontrarás con diferentes personajes que se unirán a tu misión, como son el bondadoso Mallow, el misterioso Geno y el mismísimo Bowser, al que no le queda otra que aliarse con Mario para recuperar su antiguo estatus de villano. Cada uno cuenta con técnicas especiales a su disposición y, junto a ellos, tendrás que hacer frente a los numerosos secuaces de la banda de Fraguo, una panda de bellacos con forma de arma cuyo objetivo es conquistar el mundo y sembrar el caos por doquier.

«Super Mario: RPG» cuenta con un sistema de combates por turnos en los que la clave es actuar en el momento preciso. Su mecánica consiste el botón en el momento preciso con las técnicas potenciadas, lo que sirve para incrementar el daño infligido o reducir el que tú percibes. Cada vez que ejecutes una técnica potenciada con éxito, se irá llenando el medidor de acción y, cuando este se llene del todo, podrás usar una potente técnica triple que se ejecutará de forma distinta en función de los personajes que compongan tu equipo en ese momento.

Los objetos también te resultarán muy útiles, ya que puedes usarlos para recuperar puntos de flor -necesarios para ejecutar técnicas especiales-, curar a los miembros de tu equipo e incluso dormir a los enemigos. También cuentas con armas y armaduras especiales para darle un empujoncito a este reto que también nos propone un modo de juego más relajado, ideal para los que se suman a esta experiencia por primera vez o que no están familiarizados con el género del rol. Puedes cambiar cuando quieras a este nuevo modo, lo que permitirá una aventura más accesible para todos los usuarios independientemente de su nivel de experiencia. ¡Todo un acierto al estilo Nintendo!

Han pasado 27 años desde el lanzamiento original de «Super Mario: RPG» y, a pesar del tiempo, este clásico sigue manteniendo su esencia, encanto y carisma, además de una excelente jugabilidad. Sigue siendo tan disfrutable como la primera vez y esta actualización gráfica que recibe le ha sentado más que bien, además de la inclusión de algunas novedades interesantes, como las potentes técnicas triples que ayudan en el combate. Eso sí, esa accesibilidad de la que presume lo convierte en un RPG algo facilón, con un sistema de combate demasiado sencillo per muy bien diseñado gracias a la gran variedad de situaciones que presenta, con un ritmo incontestable y un apartado audiovisual digno de envidiar.

Resulta divertido hasta decir basta y su nuevo enfoque resulta más que acertado, logrando que sea todo todo un placer revisitar un clásico que sigue manteniéndose fiel al original y en el que se ha puesto un gran cariño para que se convierta en una experiencia que nos recuerde a la propuesta inicial sin que tengamos que renunciar a los avances tecnológicos de la actualidad. A todo esto súmale su impecable localización a nuestro idioma y un desternillante sentido del humor que logran que este remake acierte por completo en prácticamente cada uno de sus apartados. Algo cortito, eso sí, esto ya lo sabíamos, y aún así conserva su capacidad para entretener, divertir y sorprender a partes iguales. ¡Un must también en la nueva generación!

«Super Mario RPG»

ArtePiazza · Nintendo

17 de noviembre · Nintendo Switch

Persona 5: Tactica

Terminamos nuestra ronda de novedades destacadas con la llegada de «Persona 5: Tactica», donde los ladrones fantasma vuelven a hacer de las suyas. Esta nueva entrega de la serie abraza el género de rol estratégico para proponernos las mecánicas de combate favoritas de los jugadores -como son los turnos extra y los ataques combinados- aunadas en una nueva experiencia llena de adrenalina y combos. Su trama nos traslada a una situación en la que, tras un extraño incidente, los ladrones fantasma se aventuran en un reino extraño cuyos habitantes viven bajo una tiranía. Rodeados por un grupo militar, los legionarios, se ven en grave peligro hasta que una misteriosa revolucionaria los rescata y les ofrece un trato tentador a cambio de su ayuda.

A partir de aquí tenemos que averiguar quién es este nuevo personaje que recibe el nombre Erina y en cuáles son las peculiaridades de este acuerdo al que llega con los ladrones fantasma. Esta nueva aventura nos presenta una nueva historia y misteriosa historia en la que volvemos a encontrarnos con nuestros personajes favoritos y una serie de aliados y enemigos que son completamente nuevos para la franquicia. Ahora es el momento de unirse al grupo mientras lideran una emotiva y apasionante revolución llena de combates.

Regresa al mundo de «Persona 5» y crea el escuadrón de tus sueños mientras reúnes a un equipo estelar de héroes para poder enfrentarte a poderosos enemigos en emocionantes combates por turnos. Lidera esta revuelta del corazón en una historia totalmente nueva y un sistema de combate dinámico con el que que poder acabar con los enemigos mediante un amplio arsenal de Personas que te permitirán derrotarlos con estilo. Además, podrás disfrutar de los impresionantes entornos a lo largo y ancho de los tres reinos y a través de 60 fases con los miembros favoritos de tu equipo de ladrones fantasma.

Tú decides cómo afrontar cada batalla: Aprende a cambiar su curso con los ataques de triple amenaza, desbloquea todas las habilidades en el árbol de cada y disfruta de más características que completan la experiencia de «Persona 5: Tactica», que también incluye cinco niveles de dificultad, desde la segura hasta la despiadada, ideal para los jugadores más experimentados. De esta manera podrás elegir el que más te convenga en función de tu habilidad en el género de los juegos de rol de estrategia.

Si quieres disfrutar de la experiencia del juego al máximo, tienes que probar a jugar con todos los personajes, además de dominar sus habilidades para descubrir cuáles son tus favoritos. Pero si lo que quieres es probarte a ti mismo, espera a aumentar el reto con la función «nueva partida +», con la que aumenta el desafío mientras se conservan las Personas, el dinero y las armas que hayas acumulado en tu anterior partida, pero ofreciendo un nivel de dificultad solo apto para verdaderos expertos.

Con este nuevo «Persona 5: Tactica» pasamos del género JRPG de la entrega original al SRPG, ofreciéndonos un título que sabe simplificar el rol táctico para la mayoría de un público mainstream que sabrá apreciar la gran cantidad de guiños al sistema de «Persona 5» y el resto de entregas principales sin temerle a este giro en forma de spin off que ha sido creado para los fans más fieles a la franquicia. Estas características tan precisas provocan que no se pueda exprimir todo su potencial al máximo , pero es más que suficiente para todos aquellos que querían seguir explorando su universo.

Este título se posiciona como una buena introducción al rol de estrategia dentro del mundo de «Persona 5», ofreciéndonos algunas partes muy interesantes donde abundan los puzles y misiones opcionales, que resultan ser muy divertidos. Si ya venías de jugar «Persona 5», «Persona 5: Royal» o «Persona 5: Strikers», es que ya conoces bien el carisma de sus personajes, algo que también se convierte en un punto a favor en esta nueva entrega que nace con la intención de profundizar en el género sin abrumar a los menos experimentados y que nos ofrece una evolución in crescendo que llega a su culminación en la parte final del juego. Por cierto, si eres suscriptor de Xbox Game Pass lo tienes disponible sin coste adicional desde el primer día. ¡Enciende la llama de tu corazón!

«Persona 5: Tactica»

Atlus · SEGA y PLAION

17 de noviembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

