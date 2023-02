"One piece: Odyssey" y "Fire emblem: Engage", los dos primeros grandes lanzamientos de 2023 - gameLover

La versión de sobremesa de «Monster hunter: Rise» y las remasterizaciones de «Persona 3: Portable» y «Persona 4: Golden» les acompañan llegan junto a ellos para completar los pimeros lanzamientos.

One piece: Odyssey

¡Hola, gameLover! Pero qué ganas teníamos de volver a ponernos en la piel del famoso pirata Monkey D. Luffy, ¿verdad? Pues bien, la espera ha llegado a su fin con la llegada de este nuevo RPG inspirado en la famosa serie de manga y anime «One piece», que sirve para conmemorar los 25 años de la franquicia. Luffy y la banda del sombrero de paja surcan los mares del nuevo mundo en busca de nuevas islas y aventuras, pero durante su travesía, una tormenta los sorprende y acaban naufragando en la costa de una exuberante isla tropical rodeada de violentas e incomprensibles tempestades.

Separado de su tripulación, nuestro héroe emprende una nueva aventura para encontrar a sus amigos y escapar de la isla. Juntos tendrán que enfrentarse a nuevos y peligrosos enemigos, aterradoras fuerzas de la naturaleza y a un original argumento que se entrelaza con los recuerdos de aventuras pasadas. La legendaria isla de Waford ha dejando el barco de la banda casi hundido y abandonado a su suerte, así que mientras exploramos la isla y sus antiguas ruinas, conoceremos a Lim y Adio -dos de sus habitantes-, que nos despojarán de nuestros poderes, por lo que no nos quedará otra que comenzar un nuevo y arriesgado viaje en el que nos veremos las caras con nuevos personajes y monstruos diseñados por el maestro Eiichiro Oda.

Ponte en la piel de cada miembro de la tripulación al estilo más puro estilo del JRPG clásico y utiliza cada una de sus habilidades especiales para explorar la isla o para enfrentarte a tus enemigos en combates de por turnos con un añadido muy especial: El scramble area battle, un sistema te permite moverte por múltiples áreas de batalla mientras eliges tu mejor estrategia. Además, el sistema dramatic scene logrará que te enfrentes de forma aleatoria a unas condiciones de batalla muy especiales, recompensándote con más puntos de experiencia tras completar el combate.

Si eres fan de la franquicia, «One piece: Odyssey» comprobarás que se trata de una propuesta que cuenta con una dificultad no es muy complicada para tratarse del género al que pertenece, cumpliendo en prácticamente todos sus apartados pero sin llegar a destacar en ninguno en concreto. Eso sí, disfrutarás como nunca ya que, aún sus defectos, es probablemente uno de los mejores videojuegos basados en la obra de Eiichiro Oda. A los jugadores más curtidos en el género JRPG les costará catalogarlo como tal, pero aquí ya es cuestión de perspectiva.

Si «One piece» forma parte de tu vida de manera incuestionable, el juego te resultará imprescindible, ya que se trata de todo homenaje al manganime mientras realiza un repaso a una perfecta selección de los arcos más emblemáticos de toda la franquicia. Sus acontecimientos más importantes son recreados una vez más para que disfrutemos de todos ellos a modo recopilación, ofreciéndonos una retrospectiva muy especial para todos aquellos que nos consideremos fans de la banda del sombrero de paja.

Nuestros protagonistas tienen por delante todo un recorrido en el que la exploración será su primera premisa, haciéndonos recorrer su historia mientras nos va ofreciendo un sinfín de misiones secundarias que saben engancharnos a base de bien. Su sistema de combate ha encontrado un equilibrio ideal, ofreciéndonos momentos llenos de emoción y una profundidad que nos permitirá ir avanzando -sin complicaciones, eso sí- a través de combates trepidantes en los que los ataques de los nakamas son capaces de desatar nuestra imaginación con unos impresionantes jefes finales, ofreciendo emoción y diversión a partes iguales.

También es cierto que su prometedora propuesta, presentada con una atractiva premisa argumental, acaba derivando en una estructura que podemos predecir si hemos ido siguiendo las aventuras de Luffy y sus amigos durante todos estos años. Es un JRPG demasiado lineal que nos ofrece un diseño de niveles que no da demasiado lugar a la imaginación, algo que termina combinándonse con un sistema de combate por turnos que está lleno de buenísimas ideas pero que tampoco acaba de cuajar debido a su escasa dificultad.

Vamos, que es juego es un paseo y desaprovecha la idea de convertirse en un reto para el jugador, que terminará disfrutándolo igual si siente la misma pasión por «One piece», que lleva acompañándonos desde hace 25 años. Se trata de una buena celebración, pero podría haber sido aún mejor. Está a la altura, pero parece más una aventura para quien se está iniciando en la franquicia que un homenaje para el fan que lleva toda una vida siguiendo esta historia. Aún así, se convierte en uno de los primeros grandes videojuegos del año.

«One piece: Odyssey»

ILCA · Bandai Namco

13 de Enero · PS5, PS4, Xbox Series X|S y PC

Fire emblem: Engage

Parece mentira, pero ya han pasado casi 4 años desde el lanzamiento de «Fire emblem: Three houses» en Nintendo Switch. La consola híbrida de la compañía japonesa recibe ahora una nueva entrega de la franquicia, «Fire emblem: Engage», que sigue expandiendo el universo de esta longeva saga de RPG estratégico. En esta nueva aventura liderarás el ejército del Dragón divino a través de batallas de estrategia por turnos por todo el continente de Elyos, donde cada una de ellas resulta refrescante y diferente, ya que requiere de su su propia estrategia en función de las fortalezas y debilidades de cada unidad, lo que te obligará a utilizar tácticas diversas para alcanzar la victoria.

Una vez cada 1.000 años, el poder de los 12 héroes legendarios, los Emblemas, puede ser liberado para otorgar un poder increíble a aquel que obtenga los 12 anillos Emblema. A medida que el ritual se acerca, Alear, el dragón divino, despierta para reunir los anillos y traer la paz a la región. Pero Sombron, el Dragón caído, también ha despertado y busca los anillos para llevar a cabo su propio plan maligno. Solo Alear y aquellos que le sean leales podrán interponerse entre Sombron y la destrucción total.

El triángulo de armas clásico de la saga -espadas vencen a hachas, hachas a lanzas y lanzas a espadas- vuelve a ser la clave para conseguir la victoria en las batallas. Además de sacar provecho del nuevo sistema de «Ruptura», también habrá que tener en cuenta que las unidades aliadas y enemigas que utilicen artes marciales tendrán ventaja sobre usuarios de tomos mágicos, arcos y dagas. Es importante planificar los ataques con precaución al dar órdenes a cada héroe, teniendo en cuenta su capacidad de movimiento, armas, terreno, posición y talentos únicos de cada personaje para derrotar al enemigo en las cuadrículas que representan campos de batalla.

También es possible equipar a las unidades con los anillos Emblema e invocar a los Emblemas -héroes legendarios, como Marth y Sigurd– que otorgan sus habilidades y poderes a los personajes que equipan sus anillos, y pueden mejorar y compartir sus habilidades con los personajes a medida que se fortalecen sus vínculos.

La experiencia de «Fire emblem: Engage» puede ser ajustada a medida con un buen número de opciones de dificultad y modos de juego, aptos para todo tipo de jugadores. Puede elegir jugar en dificultad normal, difícil y extrema, permitiendo, por ejemplo, que la cronogema de dragón pueda rebobinar turnos para volver a intentar el último movimiento fallido o activar el modo de batalla automática, si así lo deseas, para disfrutar de una experiencia más distendida. Además, el «Modo novato» permite que las unidades caídas en batalla sean revividas para poder ser utilizadas de nuevo, mientras que en el «Modo clásico», los aliados derrotados se perderán para siempre.

Estas son algunas de las características que esta nueva entrega de la franquicia sea apta para todo tipo de jugadores, que también cuentan con un pase de expansión que sirve para ampliar la experiencia del videojuego mediante cuatro paquetes de contenido adicionales que serán lanzados a lo largo de este año. El primero de ellos, disponible con el juego base, añade nuevos Emblemas, accesorios y mucho más. Este pase de expansión, como es habitual, se presenta como contenido descargable de pago y pretende prolongar la duración del videojuego con nuevos retos.

«Fire emblem: Engage» se convierte así en un juegazo que ningún fan de la serie o del género de rol táctico por turnos debería dejar pasar. Ni su historia ni sus personajes pasarán a la historia siendo los mejores de toda su historia, sin embargo, la jugabilidad se presenta excelente en este nuevo campo de batalla, que también viene acompañado por una de interfaz gráfica deliciosa que le permite convertirse en la introducción perfecta a una serie de mecánicas de juego que aportan mucho a la fórmula que ya conocíamos.

Acaban de redondear la propuesta sus variadísimos mapas, sus desvíos, los Emblemas o la propia Ruptura, que aporta muchísimo ritmo a las batallas. No podemos olvidarnos de sus detallados gráficos, los acertados controles que dan pie a una impecable jugabilidad y esa banda sonora que nos acompañará durante toda la aventura, ofreciéndonos en conjunto un fantástico videojuego de rol táctico que sirve como homenaje a esos más de 30 años de «Fire emblem», una de las sagas más veteranas e importantes que Nintendo sigue cuidando desde su primera entrega.

«Fire emblem: Engage»

Intelligent Systems · Nintendo

20 de Enero · Nintendo Switch

Monster hunter: Rise

«Monster hunter: Rise» llegaba en exclusiva a Nintendo Switch hace casi dos años para celebrar el gran momento que estaba atravesando la franquicia junto a otro de sus grandes y más recientes títulos: «Monster hunter stories 2: Wings of ruin». Ahora, después de un 2021 apoteósico -al que también le acompañó el estreno de su propia película-, este juego de la saga llega al resto de plataformas, tanto de la anterior como de la nueva generación, tras vender más de 12 millones de unidades a escala global.

Lo cierto es que el videojuego ha contado durante todo este tiempo con un buen soporte, lleno de actualizaciones gratuitas y de pago que hacían difícil pensar en que todo eso pudiera quedarse en la híbrida de Nintendo. Ahora es el momento de disfrutarlo en resolución 4K, con opciones gráficas avanzadas, chat de voz, audio 3D y muchas más características que aprovechan las capacidades de los nuevos sistemas de entretenimiento que lograrán que regresemos a la colorida aldea de Kamura para prepararnos de nuevo ante el inminente ataque de Rampage.

Los cazadoress de Kamura se sirven de sus nuevos compañeros de caza y de una soprendente mecánica de agarre para participar en los característicos combates llenos de acción que ofrece la franquicia, en la que los Palamute se unen a los Felyne -los favoritos de la saga- para aportar unas más que considerables capacidades ofensivas a cualquier combate que se precie. Además, también puedes transportar a los cazadores a lomos de tu bestia para lograr unas persecuciones más rápidas a lo largo y ancho del mundo abierto que ofrece el videojuego.

Los agarres wirebugs permiten a los cazadores agarrarse ágilmente y en cualquier dirección durante una cacería, pudiendo combinar la acción con cada uno de los 14 tipos de armas con el objetivo de crear los poderosos ataques silkbind que sirven para causar un mayor impacto de daño a los monstruos, permitiéndonos tomar su control de forma temporal gracias a la técnica wyvern riding, con la que lograremos espectaculares secuencias de batalla durante una cacería.

Al igual que en la aventura original que se nos presentaba inicialmente en Nintendo Switch o en PC, cuando te encuentren explorando cualquiera de los amplios cinco escenarios del juego -como las ruinas del santuario, el bosque inundado o las llanuras arenosas-, también podrás enfrentarte a hordas de gigantescos monstruos en el nuevo tipo de misión «Rampage» que introduce este «Monster hunter Rise». En este tipo de misiones trabajaremos con los ciudadanos de la aldea Kamura para preparar instalaciones defensivas y proteger así las barricadas de la fortaleza de los monstruos invasores, entre los que se incluyen los poderosos monstruos Apex.

Además de este nuevo modo de juego, también nos encontramos con las habilidades de intercambio que los cazadores pueden emplear para avanzar en el juego. Al intercambiar estas nuevas habilidades con los ataques normales o silkbind podrás crear nuevos combos y estrategias que se adapten a tu estilo de juego favorito. También nos encontramos con nuevas funciones que sirven para mejorar la unión con otros jugadores durante las cacerías y con un escalado de dificultad dinámico para el modo multijugador que se ajusta de forma automática a medida que los nuevos jugadores entran y salen de las misiones centrales. Al completar una misión en este modo también puedes socializar con los cazadores que han formado parte de tu equipo para tener más posibilidades de reencontraros en el próximo matchmaking.

«Monster hunter: Rise» lleva ahora a las plataformas PlayStation y Xbox una estupenda versión que traslada la experiencia de Nintendo Switch y PC a las consolas domésticas, replicando los emocionantes combates contra las criaturas más brutales de la franquicia mientras exploras un mundo lleno de libertad que podrás exprimir a fondo gracias a sus nuevas herramientas y aliados. Todas sus novedades aportan decenas de horas de combate y exploración, ya sea en solitario o en compañía, que se complementan a la perfección con sus mejoras de rendimiento, que acaban de redondear la propuesta.

Sigue siendo un videojuego excelente que ha sabido evolucionar de forma acertada en prácticamente todos los aspectos que defienen este emblemática saga covirtiéndose para muchos en el mejor «Monster hunter» publicado hasta la fecha. Si la publicación en un único sistema había sido el impedimento para disfrutar de él hasta ahora, este es el momento de que entres en su mundo para que se acabe conviertiendo también en tu favorito. Por cierto, si te lo estás preguntando, sí, su impresionante expansión «Sunbreak» también llegará en primavera de este mismo año, pero es una lástima que no la hayan de serie completando el juego directamente.

«Monster hunter: Rise»

Capcom · Plaion

20 de Enero · PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One

Persona 3: Portable

Otro de los títulos que da el salto desde una consola portátil a las de nuestra generación es «Persona 3: Portable», viajando directamente desde 2009 a nuestro 2023 para trasladarnos la aventura original con algunas mejoras que llamarán la atención de todos aquellos jugadores que han descubierto la franquicia recientemente. Y es que, con más de un millón de unidades vendidas en todo el mundo, el lanzamiento de «Persona 5 Royal» se ha convertido en todo un reclamo gracias a su tremenda recepción. Por eso este es un gran momento para aprovechar el regreso de dos de los títulos más icónicos de «Persona», dos clásicos RPG atemporales que ahora llegan con gráficos mejorados y, por primera vez, con textos localizados a nuestro idioma.

Empezando por este icónico RPG que reinventó la saga, «Persona 3: Portable», que ahora luce genial gracias a esta remasterización que aporta nuevos gráficos y una multitud de mejoras en su jugabilidad, entre las que se incluyen diferentes opciones de dificultad, una mayor compatibilidad de idiomas y una nueva y práctica funcionalidad, el suspend save. Ambos títulos incluyen nuevos gráficos remasterizados para una experiencia de juego más fluida, así como mejoras en la jugabilidad, como distintas opciones de dificultad, además de compatibilidad con varios idiomas.

La traducción por parte de SEGA a sus juegos es algo que ya hemos podido comprobar recientemente con algunos de los más recientes títulos de las sagas «Persona», «Yakuza» o «Judgment», pero tiene más valor cuando esta se está aplicando también de retroactiva, como con este par de remasterizaciones que estamos repasando hoy. En «Persona 3: Portable» podemos disfrutar de algunas mejoras más, como es la resolución de los gráficos -que también deja entrever algunas de sus limitaciones técnicas, especialmente durante las batallas-, así como en su interfaz, que luce genial. No podemos decir lo mismo de los escenarios, que en ocasiones se aprecian ligeramente borrosos.

Atlus también ha incorporado una serie de ayudas, como son el guardado rápido y la posibilidad de ajustar la dificultad en cualquier momento de la partida, permitiéndote regular el nivel de desafío a tu gusto. Incluso eligiendo el modo más fácil -con el que disfrutrarás como un mero espectador de su historia y personajes- no recibirás ningún tipo de penalización como jugador, ya que mantendrás la opción de disfrutar de cada uno de sus finales. Eso sí, se nota que su origen es PSP, una consola que no alcanzaba una resolución HD en 2009 y que aquí traslada gran parte de sus defectos.

Eso sí, «Persona 3: Portable» se sigue disfrutando como el gran RPG que es, con un carismático elenco de personajes, un sistema de combate entretenido y esa traducción al español que ya no nos puede servir de excusa para ahondar en su origen, ya sea para redescubrirlo o para jugarlo por primera vez. El paso de los años se nota en él y lo cierto es que no han envejecido demasiado bien, ya que su diseño para portátil tal vez no tenga demasiado sentido en una adaptación para consolas de sobremesa.

Aún así, se trata de un videojuego recomendable para fans del género, que podrán disfrutar por primera vez de esta apasionante historia en nuestra lengua. Es una gran noticia que aquellos que han descubierto la franquicia con «Persona 5» puedan echar un vistazo atrás en el tiepo para descubrir este capítulo que ahora está disponible en tantas plataformas distintas y, además, dentro del catálogo de Xbox Game Pass, tanto para sus jugadores de consola como para los de PC. ¡Menuda oportunidad!

«Persona 3: Portable»

Atlus · SEGA

19 de Enero · PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One y PC

Persona 4: Golden

«Persona 3: Portable» llega acompañado por «Persona 4 Golden», aquella entrega que llegaba a mediados de 2012 y que nos invitaba a reflexionar sobre nuestra alma gemela, que aparecerá si te quedas mirando fijamente una pantalla de televisión en una noche de lluvia. Un rumor que se propaga lentamente por el pueblo rural de Inaba -el nuevo hogar del protagonista de esta entrega- y donde comienzan una serie de misteriosos asesinatos. Con esta interesante premisa recuperamos, y esta vez en español, uno de los mejores RPG de la última década.

Se trata de es una versión ampliada de aquel «Persona 4» original que añadió un nuevo trimestre conectado a un nuevo personaje secundario, Marie. Como el resto de spin off de la saga, centran parte de su atención en la simulación de vida de los estudiantes, así que tendremos que repartir nuestro tiempo entre las tareas obligatorias con el hecho de aprovechar el tiempo de ocio de nuestro personaje, ya sea mejorando la relación con nuestros amigos, perfeccionado nuestras habilidades o viendo como aumentan el número de Personas en nuestra colección.

«Persona 4: Golden» también llega con retoques que lo actualizan desde su lanzamiento en PS Vita, que a su vez ya mejoraba el original de PS2, así que más allá de la habitual mejora en la resolución, echamos de menos más elementos que hubieran encajado en los desangelados escenarios que quedan patentes en las actuales enormes pantallas. Algo que no se convierte en drama por méritos propios, ya que el videojuego derrocha tanta personalidad que no necesita de añadidos artificiales para poder seguir brillando.

Aquí también se añade el guardado rápido durante cualquier momento de la partida, además de un álbum de escenas que sirve para mostrar distintos eventos sociales, que añaden la posibilidad de elegir nuevas respuestas para comprobar las reacciones. Pero lo realmente lo importante, al igual que con el relanzamiento de su anterior entrega, es la inclusión del español en todos los diálogos. Estamos hablando de un título que ya en su momento destacaba por contener tantísimas líneas de texto y, por fin, se agradece esta traducción oficial que nos hará entender mejor su historia, que es lo que hace que este «Persona 4: Golden» sea tan especial. Este lanzamiento lo convierte a este clásico en la versión definitiva de sí mismo, permitiéndonos seguir escuchando las voces en inglés o japonés, pero ahora con los textos en nuestro idioma.

Definitivamente, este es uno de esos títulos que todo fan del género debería probar y esta se convierte en una excelente oportunidad para poder hacerlo. Ahora podrás disfrutar de todo su humor, drama y, por supuesto, de sus inesperadas tramas de guión en nuestra lengua, con más de medio centenar de horas de juego por delante en las que disfrutraremos de una trama interesante, de unos personajes emblemáticos, de su característico y también entretenido sistema de combate y ese misterio que logrará que no te despegues de la pantalla.

Sigue siendo tan divertido como lo fue en su etapa de lanzamiento, con una banda que complementa a la perfección y, junto a «Persona 3: Portable», en una nueva oportunidad para descubrir o redescubrir una saga que sigue tambaleando los cimientos del género del rol con cada nueva entrega. Tenemos ante nosotros dos emblemáticos títulos que regresan para recordarnos lo que significaron en su día y cuán importante es su existencia de cara a entender el futuro de la saga. ¡Larga vida a «Persona»!

«Persona 4: Golden»

Atlus · SEGA

19 de Enero · PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One y PC

Annapurna: Videojuegos desde la cima

Abrimos la primera ronda de recomendaciones de la semana desde nuestro gameLover Xtra con este nuevo libro dedicado a una de las compañías más carismáticas de la última década, Annapurna Interactive. De la mano de Sofa Francisco -a la que ya conocemos por este otro libro sobre Rockstar– llega «Annapurna: Videojuegos desde la cima», desde donde recorre la historia y evolución de esfa editora así como sus trabajos más representativos, deteniéndose en las claves que la han convertido en una de esas empresas de videojuegos que nunca dejan indiferente a nadie.

En muy poco tiempo, Annapurna Interactive ha conseguido labrarse un nombre entre las grandes editoras de videojuegos a escala mundial. Con un catálogo único y estimulante, la compañía norteamericana cuenta en su haber con algunos de los videojuegos más recordados y comentados de los últimos años, desde el icónico «What remains of Edith Finch» hasta el más reciente «Stray», entre muchos otros. Curiosamente este último, tal vez uno de los videojuegos independientes con más éxito del año pasado, no tiene cabida en el libro.

Aún así, y a través de sus 272 páginas, «Annapurna: Videojuegos desde la cima» nos ofrece un intenso y extenso viaje por cada uno de sus títulos, analizando la jugabilidad, historia y desarrollo de cada uno de ellos, analizando sus bandas sonoras y repasando los premios que han obtenido gracias a las cualidades que han logrado que sean únicos. Después de analizar cómo una compañía de cine se lanzó al mundo de los videojuegos y de analizar la imprescindible figura de Megan Ellison -la fundadora-, la autora del libro, Sofía Francisco analiza la esencia de Annapurna Interactive y marca sus futuras metas en el calendario.

También hay tiempo para echar una mirada atrás en el tiempo para comparar la situación con el presente y analizar el actual legado de esta editora que pretende (y consigue) ser diferente al resto, algo que queda sobradamente expuesto en este libro de tapa rústica con solapas que nos llega en una triple edición con brillo selectivo en sus cubiertas gracias a la edición normal y las dos limitadas que homenajean a dos de los grandes títulos que repasa en su interior: «What remains of Edith Finch» y «Outer Wilds», que solo podrás comprar aquí. ¿Cuál es la tuya?

«Annapurna: Videojuegos desde la cima»

Sofía Francisco · Héroes de Papel

12 de Enero · 20 €

Assassin’s creed: Heresy

La colección de novelas de la saga «Assassin’s creed» no deja de crecer con esta nueva propuesta que recibimos este mes y que se convierte en la decimosegunda publicada por Minotauro Games en nuestro país. Para la ocasión, dejamos de lado a un habitual como es Oliver Bowden para dar paso a Christie Golden, una de las escritoras más afamadas del género, con más de treinta novelas a sus espaldas y con relatos pertenecientes a otras grandes franquicias de la ciencia ficción como son «Star wars», «Star trek» o «World of Warcraft».

Ella da vida durante 336 páginas a la historia de Simon Hathaway, un templario de alto rango y miembro del círculo interno y nuevo jefe de la división de investigación histórica de Abstergo Industries que, tras la muerte de Isabelle Ardant, revive los recuerdos de su antepasado Gabriel Luxart, que luchó junto a Juana de Arco. A través de ellos iremos descubriendo los secretos del pasado que impactarán peligrosamente en su presente y en el de toda la orden templaria. Se trata de un conflicto interminable, un antiguo malentendido que terminará por convertirse en nueva revelación y verdad nod dejará descubrir quién es el hereje y quién el verdadero creyente.

«Assassin’s creed: Heresy» fue publicada originalmente en 2016 y nos presentaba a este personaje de gran curiosidad y variedad de ideas. Simon prefiere vivir su historia de primera mano y mediante un Animus preparado especialmente para él. Gabriel, quien admiraba a Juana tanto como la amaba, logrará hacer tambalear las convicciones de este personaje, que podría descubrir que el bien y el mal son solo una cuestión de perspectiva. Se trata de una lectura imprescindible para fans que sigue apliando el universo histórico de la saga. ¿Tendremos pronto noticias de las traducciones a nuestro idioma de las ya anunciadas colecciones «Fragments», «The jade seal» y «The Ming storm»? ¡Pronto lo descubriremos!

«Assassin’s creed: Heresy»

Christie Golden · Minotauro Games

11 de Enero · 19 €

Black Adam

El multiverso de DC sigue en plena expansión con la llegada de un nuevo héroe: Black Adam. Aunque eso de «nuevo» es relativo, ya que su existencia data de 1945, cuando hizo su primera aparición en un cómic. Su llegada ahora al mundo del mainstream mediante su primera incursión cinematográfica ha provocado que este antihéroe se popularice de la noche a la mañana, primero en los cines, luego con su llegada a HBO Max y ahora gracias al lanzamiento doméstico de su película, que llega en las cuatro habituales ediciones: DVD, Blu-ray, 4H Ultra HD + Blu-ray y la siempre tan codiciada edición especial limitada en SteelBook, que también contiene los discos en ambos formatos.

Esta es la decimosegunda película del universo extendido de DC y ha sido dirigida por el director catalán Jaume Collet-Serra, que ya había trabajado junto a Dwayne Johnson en «Jungle cruise». El siempre polivalente The Rock da vida a Teth-Adam y, por extensión, a Black Adam, junto a un reparto formado por nombres como Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Bodhi Sabongui y Pierce Brosnan.

«Black Adam» ha recaudado globalmente cerca de 400 millones de dólares en todo el mundo, aunque no ha conseguido ser del todo rentable después de sumar la producción de la película a los costes de su promoción. Así que ya es considerada como uno de los más sonados fracasos de 2022 y no contará con una segunda parte, tal y como estaba planeado. Así que quedémonos con este lanzamiento en formato físico con el fin del recorrido de este héroe de DC que ha ejecutado su paso por el mundo audiovisual sin pena ni gloria.

Eso sí, vamos a repasar de arriba a abajo las caraterísticas de estas cuatro ediciones que los coleccionistas seguro guardarán a buen recaudo, ya que tampoco se preveé mucho recorrido para el personaje a pesar de ser el archienemigo de Shazam, que sí está esperando una segunda entrega para el primer trimestre de este 2023. Después de casi 5.000 años de letargo, Black Adam reaparece en Kahndaq, el pueblo que le otorgó los poderes todopoderosos de los dioses cuando tan solo era un simple mortal, un niño llamado a Teth Adam. Después de usar estos poderes para su venganza, fue encarcelado y se convirtió en Black Adam, con el tiempo, ha pasado de hombre a mito y de mito a leyenda. Ahora que ha sido liberado, su forma única de justicia, nacida de la ira, es desafiada por héroes modernos que forman la Sociedad de la justicia: Hawkman, el Dr. Fate, Atom Smasher y Cyclone.

Esta es su historia, que ha sido relatada en una película de poco más de 2 horas de duración y que llega en formato panorámico con un aspect ratio de 2.39:1. Su versión en DVD contiene las pistas de audio en español, inglés e inglés audiodescriptivo (Dolby Digital 5.1); el disco Blu-ray en español (DTS-HD Master Audio 5.1), inglés (Dolby Atmos-TrueHD), inglés, polaco, eslovaco, húngaro, checo, tamil e hindi (Dolby Digital 5.1) e inglés y telugu (Dolby Digital 2.0); y el disco 4K Ultra HD en español, inglés y francés (Dolby Atmos-TrueHD), español, inglés, francés e inglés audiodescriptivo (Dolby Digital 5.1). Subtítulos en español, en versión original y otras lenguas para todas las versiones de la película.

Terminamos destacando la gran cantidad de contenido extra que incluye, como son las piezas «La historia de Black Adam», «¿Quién es la Sociedad de la justicia?», «Del alma a la pantalla», «Black Adam: Un nuevo tipo de acción» y «El traje hace al héroe», que suman más minutos de acción adicional para esta película que no está recomendada para menores de 12 años. Suerte para el personaje, que esperemos que, a pesar de los resultados, goze de una segunda oportunidad más adelante. De momento, nos ha dejado una película protagonizada por un Dwayne Johnson que lo ha dado todo y al que le toca pasar página.

«Black Adam»

Warner Bros. Home Entertainment · Arvi

18 de Enero · DVD, Blu-ray, 4H Ultra HD + Blu-ray

