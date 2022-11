"Gotham knights", "Mario+Rabbids: Sparks of hope" y "A plague tale: Requiem": ¡Los juegazos que llegan para arrasar con todo! - gameLover

«New tales from the Borderlands», «Uncharted: Colección Legado de los ladrones» y «Persona 5: Royal» también acompañan a estos tres títulos en una semana de grandes lanzamientos en videojuegos.

Gotham knights

¡Hola, gameLover! Si hacemos memoria, tan solo nos tenemos que remontar a los últimos trece años para comprobar que Warner Bros. Games lo ha estado dando todo con el caballero oscuro. Con el lanzamiento de «Batman: Arkham asylum» en 2009 se abría una nueva era para Batman en el mundo de los videojuegos, enlazando nada menos que ocho títulos que han ido apareciendo desde entonces en todas las plataformas -incluídas consolas portátiles y smartphones-. Después del último gran lanzamiento, «Batman: Arkham knight» en 2015, ahora es el momento de recibir el nuevo videojuego del superhéroe de Gotham… aunque no contaremos con él. En esra nueva entrega nos pondremos en la piel de Batgirl, Nightwing, Capucha roja y Robin para ejecutar sus papeles como nuevos protectores de la ciudad. .

«Gotham knights» es un RPG de acción en tercera persona que nos presenta el mundo abierto del universo DC de Batman y donde podrás jugar solo o con un amigo a través de su modo cooperativo online para dos jugadores. No todos los protagonistas de este título son popularmente conocidos, por eso esta se convierte en una excelente oportunidad de familiarizarnos con ellos como protectores de una Gotham cada vez más vulnerable tras la muerte de Batman. Sí, efectivamente, nuestro héroe por excelencia da paso aquí a estos nuevos superhéroes altamente entrenados con los que deberemos resolver los misterios que conectan los capítulos más oscuros de la historia de la ciudad en una trama original en la que también nos enfrentaremos a los épicos supervillanos de la franquicia, como son el despiadado Sr. Frío, la influyente genio del crimen Harley Quinn, el gigantesco cambiaformas Cara de barro o la misteriosa Corte de los búhos, una sociedad secreta formada por las familias más ricas de la ciudad de Gotham.

Se trata de una rica historia con diferentes niveles de profundidad que llega acompañada de una cautivadora experiencia de juego. Es la culminación de un trabajo duro y bien hecho en el que ha participado todo el equipo de Warner Bros. Games Montréal, que nos brinda la oportunidad de patrullar las oscuras calles de los cinco distritos de una Gotham dinámica e interactiva mientras usamos una gran variedad de habilidades y movimientos de combate heróicos, además de la icónica batmoto, que tampoco podía faltar en esta nueva aventura.

A medida que nuestros cuatro héroes progresan, sus habilidades distintivas también irán evolucionando durante la partida, junto a un creciente arsenal de artilugios, equipo y habilidades. Cada miembro de la familia Batman también es capaz de desbloquear eliminaciones y habilidades cooperativas especiales, como curar o potenciar a un compañero, por lo que los jugadores podrán poner fin a los crímenes y explorar este mundo abierto en su modo cooperativo online -donde el anfitrión puede transferir la experiencia, el botín y el progreso de la historia para que los dos jugadores pueden jugar al completo en el modo individual- o que un amigo se una a ellos durante su sesión cuando le apetezca.

Es más que probable que antes de afrontar «Gotham knights» debas ponerte al día respecto a sus cuatro héroes jugables, ya que no todos son tan populares como el mítico caballero oscuro. Por un lado tenemos a Dick Grayson, conocido como Nightwing y cuyo estilo de combate único combina la agilidad con la fuerza, ya que emplea sus palos de eskrima y sus dardos de muñeca, así como sus habilidades de desplazamiento, que incluyen el parkour, el uso del gancho, el planeador y el trapecio volador. También tenemos a Capucha roja -anteriormente conocido como Jason Todd-, un experto francotirador y un luchador cuerpo a cuerpo que obtuvo la habilidad de controlar poderes místicos que le ayudaban en el combate y le permitían propulsar su cuerpo por los aires para recorrer la ciudad.

Más conocido es Robin, el inseparable amigo de Batman, que supo cómo acoger a Tim Drake para convertirlo en todo un experto de la lanza larga plegable, además de ser especialista en técnicas de sigilo y razonamiento deductivo. Gracias a la tecnología del satélite de la Liga de la justicia, Robin puede usar la habilidad única de teletransportarse por el campo de batalla para acabar con sus enemigos de manera rápida y eficiente, al igual que nuestra querida Batgirl -ya sabes, Barbara, la hija del comisario Gordon-, que es unas entrenada luchadora y una hábil hacker experta en programación que empuña una tonfa y que combina con sus habilidades de kick-boxing, capoeira y jiu-jitsu.

«Gotham knights» es un videojuego de Batman en el que no necesitamos a Batman, aunque no podemos evitar recordar y compararlo con la serie «Arkham» que tantas alegrías nos ha dado. Es una propuesta con la que te lo pasarás bien, ya que su historia principal es entretenida y las misiones secundarias en las que implica a los villanos son de gran atractivo. Nos encontramos con muchísimas referencias que enamoran a cualquier fan del universo DC y con unos héroes muy bien construidos, ya que el desarrollo de su relación es uno de los grandes puntos a favor del título.

Pero da la sensación de que quiere abarcar mucho y no precisamente de forma satisfactoria. La acción está más que garantizada en esta nueva aventura ubicada en Gotham, contando con secuencias espectaculares, elementos de sigilo, algunos puzles y memorables enfrentamientos contra grandes enemigos de la franquicia. Pero también quiere ser un RPG de mundo abierto inagotable que abusa de la dinámica constante de los crímenes que lo único que logra es que parezca repetitivo, por lo que el ritmo se resiente cuando ya llevas unas horas de juego. Eso sí, gráficamente es todo un portento, presentándonos una ciudad espectacular visualmente hablando, aunque algo vacía de acción. Es un buen juego, no hay duda, pero se aleja un poco de la experiencia que esperábamos, aunque sigue siendo un imprescindible para todo seguidor de Batman.

«Gotham knights»

Warner Bros. Games Montréal · Warner Bros. Games

21 de Octubre · PS5, Xbox Series X|S y PC

Mario+Rabbids: Sparks of hope

Cinco años después de que Nintendo se aliara con Ubisoft para unir en un mismo universo a los personajes de dos franquicias estrella, recibimos la secuela del exclusivo de Nintendo Switch, que vuelve para seguir reinando en solitario con «Mario+Rabbids: Sparks of hope». Únete a Mario, los Rabbids y sus amigos en su lucha contra Cursa, una entidad cósmica maligna que quiere sumir a toda la galaxia en el caos. Cursa y sus esbirros planean consumir toda la energía del universo mientras dan caza a los Sparks, unas extraordinarias criaturas nacidas a partir de la fusión entre destellos y los Rabbids, y, para hacerlo, no dudarán en destruir a cualquiera que se interponga en su camino.

En su misión por salvar la galaxia, nuestros héroes deberán recorrer y descubrir una gran variedad de planetas habitados por criaturas extrañas y plagados de divertidísimos secretos, eso sí, contando con la ayuda de personajes de lo más variopintos: Desde una chispeante Rabbid Estela hasta el archienemigo por excelencia de Mario, el siempre odioso Bowser. El innovador sistema de combate de «Mario+Rabbids: Sparks of hope» vuelve a mezclar ataques tácticos por turnos con acción en tiempo real, permitiendo a nuestros personajes lanzarse contra los enemigos, apoyarse en otros compañeros de aventura para saltar, protegerse detrás de un muro que ejerce como cobertura o aprovechar sus habilidades especiales de cada héroe en el momento que más nos convenga.

No importa si probaste o no la primera entrega, «Kingdom battle», ya que su jugabilidad única logrará que este título también se convierta en una aventura táctica épica, tan divertido para aquellas personas que nunca han probado el género como para los jugadores más veteranos. En este nuevo viaje tendrás que encontrar y salvar a los Sparks, que se unirán a ti durante tu viaje para abrir nuevas posibilidades estratégicas con las que los poder hacerte con la victoria. Tus personajes podrán subir de nivel y personalizarse, además de formar equipo con los Sparks para desbloquear algunas habilidades adicionales, ya que cada uno tiene distintas personalidades y poderes, pudiendo contar con escudos de energía o hasta potentes ataques elementales.

Como con su predecesor, estamos ante un videojuego perfectamente diseñado y la mar de divertido. Superarlo de principio a fin te llevará un buen número de horas -entre 25 y 30, dependiendo de tu destreza- y muchas más si lo que pretendes es completar la totalidad de retos opcionales que ofrece para conseguir el 100% en cada uno de sus mundos. Sigue la estela de la primera aventura en la que ya vimos luchar juntos al equipo de Super Mario junto a los Rabbids, trayéndonos una propuesta que puede presumir de un gran nivel gráfico, unos escenarios de lo más preciosos y una personalidad arrolladora. Sus personajes cuentan con una animación de lo más detallada y siempre va a ser un placer comprobar cómo son capaces de hacernos sonreír en cualquier situación.

También tiene sus cositas, no te voy a engañar, pero son detalles mínimos que no afectan demasiado a la experiencia de juego mediante una visión global. Por ejemplo, aunque no son demasiado largas en duración, contamos con pantallas de carga que aparecen casi de forma constante (incluso para entrar o salir del menú), algo que acaba lastrando la experiencia debido a su frecuencia. Eso sí, el rendimiento es más que óptimo, tanto con la consola conectada al televisor como en el modo portátil, donde luce especialemente bien -más aún si lo distrutas desde el más reciente modelo OLED, donde los colores brillan como nunca-.

También debemos fijarnos en su banda sonora, que ha sido compuesta por tres grandes autores del mundo de los videojuegos como son Grant Kirkhope (que ya participó en la anterior entrega),, Yoko Shimomura (habitual en sagas como «Kingdom hearts») y Gareth Coker (que también ha aportado su granito de arena en joyas como «Ori and the will of the wisps»). Se trata de temas instrumentales que casan a la perfección con la nueva propuesta de Mario+Rabbids, con melodías muy variadas que saben adaptarse a cualquier tipo de ambientación que nos propone el juego.

También contamos con una traducción y doblaje realmente buenos y, atención, porque por primera vez, escuchamos a los Rabbids hablar. Es algo que resulta rarísimo la primera vez que les escuchamos, ya que siempre hemos estado acostubrados a oír sus incesantes berridos exageradamente divertidos. Pero sí, ha llegado ese día en el que ya cuentan con su propia voz y, la verdad, no entiendo muy bien el por qué de esta decisión, ya que estábamos más que acostumbrados a ese carisma mudo de palabras que se llevaba a cabo solo con sonidos y gritos .

«Mario+Rabbids: Sparks of hope» es uno de los grandes juegazos de este 2022 y se vuelve a convertir en todo un imprescindible del catálogo de Nintendo Switch. Se trata de una secuela que ha sabido mejorar todo aquello que necesitaba mejorar respecto a su primera entrega, dando pie a una gran cantidad de novedades que le otorgan aún más frecura de a la que nos tiene acostumbrados la franquicia. La propuesta se completa con un listado enorme de contenido que seguirá creciendo gracias a su pase de expansión, que nos garantiza más diversión hasta finales del próximo año: «Tower of doooom» llegará a principios de 2023 añadiendo un nuevo modo de combate, el segundo contenido descargable llegará a mediados de año con un planeta totalmente nuevo para explorar y, finalmente, el legendario Rayman se unirá a nuestros amigos para seguir las andanzas de nuestros héroes mientras exploran un nuevo y misterioso lugar. Como puedes comprobar, esta nueva, desenfadada, variada y, sobre todo, divertida aventura tiene cuerda para rato. ¡No podemos esperar más!

«Mario+Rabbids: Sparks of hope»

Ubisoft

20 de Octubre · Nintendo Switch

A plague tale: Requiem

Hace poco más de tres años una nueva y desconocida franquicia llegaba al mundo de los videojuegos apuntando maneras. Se trataba del aclamado «A plague tale: Innocence», una galardonada aventura ahora que nos presenta su secuela, «A plague tale: Requiem», en la que volvemos encarnar a Amicia y Hugo de Rune. Esta nueva entrega transcurre tan solo seis meses después de los acontecimientos que presentaba la precuela, ambientada en la Francia del siglo XIV.

Esta adolescente y su hermano menor -que ya tuvieron que vivir en primera persona cómo el mundo se les echó encima después de perder su hogar y todo en lo que creían- tuvieron que superar la plaga de ratas más mortífera de la historia de su país, llevando la peste negra a cada uno de sus rincones mientras la inquisición francesa buscaba la mácula, un misterioso mal que recorre las venas de nuestro pequeño protagonista. Amicia sigue pensando en una cura para su hermano y va a uilizar su astucia y confianza para lograrlo. Juntos y lejos de su tierra natal, Provenza, se adentrarán de nuevo entre nidos de ratas mientras Hugo es capaz de enfrentarse a ellas gracias a su abrumador poder sobrenatural que sirve para controlar sus acciones.

Esta nueva propuesta no solo es una búsqueda, sinó también un viaje interior en el que deberemos tomar algunas decisiones importantes que preferiríamos no tener que tomar. Seguimos descubriendo la relación de estos hermanos mientras le damos uso a las habilidades de Amicia, que ahora es capaz de hacer uso de la alquimia para manipular el fuego y utilizar su destraza con la ballesta para apuntar a larga distancia. El sigilo sigue teniendo un papel fundamental en esta entrega, ya que debemos hacer uso de él sobre el terreno para escapar de las garras de los enemigo. Tú decides, si atacar desde las sombras o desatar el infierno con la ayuda de los nuevos poderes de Hugo, que tiene la capacidad de percibir los movimientos de los enemigos cercanos y manipular las hordas de ratas para acabar con escuadrones enteros de soldados.

La evolución de los personajes salta a la vista a través de su nueva apariencia, con nuevos atuendos con los que Amicia parecer tener un perfil más digno de una guerrera en contraste con su precuela. Como te explicaba, ahora maneja la ballesta, una verdadera arma de guerra, diseñada para matar, además del alquitrán, un líquido altamente inflamable y muy eficaz para eliminar enemigos o abrirse camino entre las ratas. Este nuevo equipo completa el arsenal de nuestra protagonista. Pero no es el único cambio estético al que nos enfrentamos, ya que Hugo también ha evolucionado, mostrando su rostro con algunas cicatrices que muestran el resultado de algunas de las situaciones más críticas a las que se ha tenido que enfrentar. Su capacidad para controlar las ratas se ha convertido en una herramienta extremadamente eficaz contra las amenazas en la mayoría de las situaciones, pero recurrir a esta solución con demasiada frecuencia le causará un grave impacto psicológico y terribles consecuencias si pierde el control.

Este nuevo viaje que se plantea aquí no tiene nada de sencillo, ya que nos estamos enfrentando a una aventura desgarradora a través de un mundo igual de asombroso que despiadado, retorcido por las fuerzas sobrenaturales. Después de huir de un hogar devastado, Amicia y Hugo viajan al sur del país donde comienzan una nueva vida con el objetivo de controlar la maldición del pequeño. Sin embargo, cuando los poderes de Hugo resurgen, la muerte y la destrucción regresan junto a una nueva plaga de ratas hambrientas de venganza. Una vez más, son obligados a huir, esta vez hacia una isla que puede albergar la respuesta a la maldición del pequeño.

Se trata de otra increíble historia que cuenta con un aspecto audiovisual cautivador, un viaje emocional que nos enseñará a hacer lo que sea necesario para salvar a quien más nos importa mientras vencemos a nuestros enemigos cib ka ayuda de una gran variedad de armas, herramientas y, cómo no, poderes sobrenaturales. Descubre el precio que hay que pagar para cambiar el destino de la única persona que te queda en la vida a través de una lucha desesperada por la supervivencia en un mundo violento marcado por las fuerzas de otro mundo.

«A plague tale» sigue apostando por todo aquello que ya nos gustó de su entrega original: Unos protagonistas que se enfrentan de forma constante al peligro, su más que cuidada y detallada ambientación del siglo XIV y, por supuesto, ratas y más ratas. Descubre en esta secuela a los nuevos e interesantes personajes que le aportarán más profundidad a la historia, así como unos escenarios aún más ambiciosos y una mayor intensidad a las mecánicas principales, Si creías que lo habías visto todo con «Innocence», espera a jugar a «Requiem».

Vas a disfrutar tanto como lo hiciste con el primero, aunque puede que la fórmula ya no te sorprenda tanto. Su fama le precede y ahora nos pilla con las ganas de conocer cómo sigue la historia de Amicia y Hugo, aquella con la que aprendimos cómo sortear al destino y sobrevivir a todas las amenazas que se nos ponen por delante. Una línea argumental que teníamos muchas ganas de ampliar, más aún dado el salto técnico y también jugable, que ahora nos muestra una plaga de ratas como nunca antes. ¿Estás preparado para afrontar el desenlace?

«A plague tale: Requiem»

Asobo Studio · Focus eEntertainment y Plaion

18 de Octubre · PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

El gen de la creatividad

¿Sabías que Hideo Kojima solo duerme cuatro horas diarias y que, pase lo que pase, se reserva cada día noventa minutos para ver una película? Con este dato tan curioso sobre su vida personal se nos presenta «El gen de la creatividad», el libro que recoge todo lo que hay que saber sobre el popular creador de videojuegos. Y es que, desde que era un niño, la mente pensante de franquicias como la mítica «Metal gear: Solid» o la más reciente «Death stranding», ha sido un devorador no solo de películas, sino también de música y libros.

Estas aficiones avivaron su pasión por las historias y la narración, y el resultado salta a la vista después de crear algunas de las sagas de videojuegos más importantes de la historia. Sus innovadores e icónicos videojuegos le han llevado a crear su propio estudio independiente, Kojima Productions, después del catastrófico desenlace que protagonizó junto a la también japonesa Konami después de años de alianza. Así que ahora es el momento de conocer y repasar todo ese camino, ese que le ha inspirado a lo largo de su vida y que le ha servido para mostrar su entusiasmo por los medios de entretenimiento.

Presentado en formato de tapa rústica con solapas, esta colección de ensayos explora algunas de las inquietudes que hay detrás de uno de los gigantes de la industria de los videojuegos a través de sus 304 páginas, ofreciendo la exclusiva visión de una de las mentes más brillantes de la cultura pop. El libro está dividido en dos partes: «Mis adorables memes» y «Lo que me gustó un día cualquiera, en cualquier lugar», con el que el creador narra en primera persona y través de sus pensamientos más íntimos y reflexiones más personales qué le ha llevado a convertirse en una de las figuras más representativas del entretenimiento. Se trata de un libro que resultará muy interesante para todo aquel que haya seguido su trayectoria e imprescindible para quienes hemos disfrutado de la figura de Hideo Kojima a través de sus videojuegos.

«El gen de la creatividad»

Hideo Kojima · Planeta Cómic

19 de Octubre · 22 €

Final fantasy I · II · III: Memory of heroes

Hace un año estábamos disfrutando de la lectura de las novelas de las tres primeras entregas de la franquicia «Dragon quest» y hoy, mientras llega el esperadísimo libro «Final fantasy VII: Remake / Ultimania artbook» -que saldrá a finales del próximo mes-, nos centramos en esta otra gran saga, «Final fantasy», que también resume sus tres primeros juegos en un solo libro: «Final fantasy I · II · III: Memory of heroes». Se trata de la novela oficia escrita por Takashi Umemura que con la que se quiso rememorar el 25 aniversario de esta serie imprescindible de los videojuegos.

En sus 304 páginas se nos cuenta la historia de los cuatro cristales -el de la tierra, el del fuego, el del agua y el del viento-, aquellos que protegían el mundo y que ahora se ven sometidos al vasto poder de la oscuridad, que intenta arrastrar toda existencia hacia una destrucción casi segura. La trama comienza con la petición de un rey a cuatro jóvenes guerreros que han perdido sus recuerdos y no entienden por qué cada uno de ellos tiene en su poder un fragmento de cada cristal. Nuestros héroes responden a los nombres de Setro, Zauver, Teol y Flora y pronto descubrirán cómo el rencor de un solo hombre estuvo a punto de sumirlos a ellos y al mundo entero en una oscuridad total.

Esta es una excelente manera de regresar a los orígenes de una de las franquicias más longevas del mundo de los videojuegos, después de su estreno en 1987. Ya hace 35 años de eso, así que mientras esperamos a su decimosexta entrega numerada -que llegará el próximo año en exclusiva a PS5– tenemos la oportunidad de remontarnos a sus inicios mediante este libro de 14 x 22,5 centímetros presentado en formato de tapa rústica.

«Final Fantasy I · II · III: Memory of heroes»

Takashi Umemura · Planeta Cómic

19 de Octubre · 20 €

«Batman: La saga cinematográfica»

Aprovechando el lanzamiento del videojuego «Gotham knights», desde nuestro gameLover Xtra queremos echarle un vistazo a una de las novedades en cómics más recientes del universo Batman. Se trata de «La saga cinematográfica», un tomo que llegaba justo a tiempo para celebrar el más reciente Batman day y que, a través de sus 248 páginas a todo color, sirve de homenaje a los cuatro primeros largometrajes del caballero oscuro en el mundo del cine.

Esta etapa cinematográfica fue inaugurada por el siempre visionario Tim Burton , que en de 1989 supo llevar a nuestro héroe a la gran pantalla a través de la actuación de Michael Keaton en «Batman». Ambos repitieron en «Batman vuelve» (1992) para luego dar paso a Val Kilmer, quien encarnaría al hombre murciélago en 1995, introduciendo a Chris O’Donnel como Robin en «Batman forever» (1995), que a su vez también repetiría su papel en la última entrega: «Batman y Robin» (1997), esta vez junto a George Clooney. Fueron muchos los villanos que fueron llevados al cine: Joker, Pingüino, Enigma, Dos caras, Mr. Frío o Hiedra venenosa, interpretados por un elenco de actores a los que ahora volvemos a ver las caras en esta adaptación al cómic.

Efectivamente, del cómic al cine y del cine al cómic en un único tomo recopilatorio que sirve para adaptar estas cuatro películas fundamentales del caballero oscuro de la mano de personalidades como Dennis O’Neil (guion) o Jerry Ordway y Steve Erwin (dibujo), entre otros. Desde la ya tan conocida escena de la muerte de los padres de un jovencísimo Bruce Wayne hasta la madurez de su alter ego como Batman, son las cuatro aventuras que se conforman este colossal adaptación oficial de esta tetralogía de películas que ahora podemos disfrutar como siempre nos hubiera gustado hacer, en formato cómic y en una edición presentada en tapa dura con el logotipo que se convirtió en todo un icono en esta primera fase que sirvió para popularizar al personaje que más adelante encarnaría Christian Bale, pero esa ya es otra historia…

«Batman: La saga cinematográfica»

ECC Ediciones

13 de Septiembre · 32 €

Share and Enjoy !