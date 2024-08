Videojuegos para toda la familia con "Mika and the witch's mountain", "Gigantosaurus: Dino sports" y "Leo: The firefighter cat" - gameLover

Estas son nuestras tres propuestas en videojuegos para todo tipo de públicos en esta segunda parte del verano.

Mika and the witch’s mountain

¡Hola, gameLover! Las vacaciones de verano tienen un montón de cosas buenas peroi, sin duda, la que más nos gusta es poder disfrutar de ese preciado tiempo extra para poder jugaa a nuestros videojuegos favoritos junto a los nuestros, en familia. Por eso hoy os traemos tres propuestas aptas para todo tipo de jugadores, desde los más veteranos hasta para aquellos que se están iniciando, empezando por «Mika and the witch’s mountain», un proyecto que por fin se ha hecho realidad gracias al apoyo del gran público. Porque este videojuego del estudio valenciano Chibig -al que ya conocemos por otros títulos como «Deiland», «Summer o Mara» o «Koa and the five pirates of Mara», entre otros- obtuvo el éxito inmediato durante el mes escaso en el que formó parte de un proceso de crowdfunding para obtener los 40.000 euros que necesitaban para terminar el juego y poder publicarlo. No solamente lo consiguió en apenas un par de horas, sino que su campaña ha terminado recaudando más de 1,3 millones de euros. ¡Impresionante!

Este hito patrio, lógimamente, ha servido para dar un paso más allá tanto en el desarrollo como en su llegada al mercado, ya que pasó de tener un equipo mínimo a uno que se expandió para lograr llevar a cabo todas las promesas de su Kickstarter y a reforzar la campaña de lanzamiento, además de a garantizar la independencia y sostenibilidad del estudio. En Chibig no tienen ningún problema en reconocer sus fuentes de inspiración para crear este videojuego, que van desde la esencia del indie «A short hike», pasando por la estética de «The legend of Zelda: The wind waker», hasta la siempre presente influencia de Studio Ghibli, esta vez a través de su película «Nicky, la aprendiz de bruja»; y es que nuestra protagonista –Mika– también ejerce ese mismo papel en una gran isla mientras trabajamos para el servicio postal y ayudamos a sus encantadores habitantes a través de los encargos que nos propongan.

Mika también es una aprendiz cuyo objetivo es convertirse en una gran bruja algún día. Su primera lección es… buscarse la vida y por eso es lanzada desde lo más alto hasta caer al pie del monte Gaun, cerca de una pequeña aldea que forma parte de esta isla, un mundo abierto que podemos recorrer a nuestro antojo en una aventura llena de fantasía. Explora todos los rincones de este mundo lleno de secretos y surca los cielos con tu escoba mágica, una que no es la mejor opción para ejercer como repartidora, pero que podremos mejorar a media que vayamos cumplamos nuestras misiones con éxito. De esta manera tendremos la oportunidad de alcanzar zonas más elevadas del mapa y seguir desbloqueando nuevas misiones que nos permitirán progresar en esta aventura de estilo cozy.

«Mika and the witch’s mountain» premia la constancia del jugador mientras viaja en su escoba de acá para allá, transportando los paquetes por toda la isla y protegiéndolos de los elementos que se cruzan en el camino mientras vuela con su escoba. Poco a poco vas consiguiendo mejoras para tu transporte y también encontrando nuevos atuendos para el personaje, así como pistas, tesoros y muchos más coleccionables. Trabaja duro y consigue una escoba mágica lo suficientemente buena para alcanzar tu objetivo, regresar a la cima de la montaña, en este viaje de madurez que narra una historia de esfuerzo, amistad y comunidad. Todo te va a encantar en este título, desde la agilidad y la suavidad de los movimientos de Mika -ya sea a pie o volando- hasta la profundidad que puede llegar a adquirir este título mediante la conversación individual con los habitantes de la isla. Su precioso y colorido arte visual acaba de redondear esta propuesta que logrará hacerte desconectar y relajarte mientras juegas despreocupadamente. ¡Todo un pasatiempo para este verano!

«Mika and the witch’s mountain»

Chibig

21 de agosto · Nintendo Switch y PC

Gigantosaurus: Dino sports

Los papis que ya conocemos la exitosa serie de animación «Gigantosaurus» -que actualmente podemos disfrutar en el canal infantil de televisiíón Clan y en plataformas VOD como Disney+ y Netflix- estamos de enhorabuena por la llegada de su nuevo videojuego y en el que sus jóvenes protagonistas -los dinosaurios Rocky, Mazu, Bill y Tiny– se enfrentan a una nueva experiencia deportiva centrada en una serie de minijuegos. Así es, «Gigantosaurus: Dino sports» es un party game de temática deportiva en el que hasta cuatro jugadores pueden competir en los Giganto games a través de cuatro vibrantes localizaciones ambientadas en el paisaje prehistórico de Cretacia. De esta manera, visitaremos la sabana, la jungla, el desierto y el glaciar con nuestros cuatro héroes para intentar conseguir el trofeo de Giganto a través de ocho pruebas deportivas en las que puedes pulir tus habilidades a través de una competición tremendamente divertida.

«Gigantosaurus: Dino sports» cuenta con uun total de 27 emocionantes minijuegos que están enlazados entre sí mediante un hilo narrativo que enriquece la experiencia de los usuarios, dándole continuidad a la jugabilidad y aumentando el valor del entretenimiento con el característico humor de la serie de animación. El videojuego ha sido diseñado pensando en los más jóvenes de la casa y por eso cuenta con múltiples características de diseño inclusivo que permiten una jugabilidad intuitiva y la máxima diversión mediante controles sencillos en todos los desafíos, tutoriales para que los niños practiquen antes de competir, dos modos de dificultad para que los adultos también puedan participar y doblaje en español para guianos durante el juego.

Duante tu partida te encontrarás con un montón de referencias a la serie de animación, algo que sin duda los sabrán apreciar los seguidores más entusiastas de la franquicia, pero si hay algo que te encantará es la gran variedad de pruebas a las que deberemos enfrentarnos: Ala delta -donde puedes volar a gran altura atravesando desiertos rocosos para para explotar los globos-, ice dash -en la que debes esquivar todos los obstáculos mientras conduces un trineo a toda velocidad a través de los glaciares prehistóricos-, raptors triathlon -donde debes llegar el primero a la meta mientras corres, nadas y montas sobre un velociraptor-, stunt surf -en la que surfeas las olas mientras logras hacer las mejores piruetas aéreas-, dino fruit blast -donde debes poner a prueba tu puntería lanzando cocos a la boca de las hambrientas plantas y los simpáticos dinosaurios-, escalada -en la que debes llegar a lo más alto de Cretacia mientras esquivas las rocas que caen por la ladera de la montaña-, stop & go -donde debes correr hasta la meta como si no hubiera un mañana pero saber parar en el momento preciso para no despertar a Giganto– y jump dive -prueba en la que debes sincronizar tus movimientos con la música mientras logras hacer poses épicas-.

También podemos crear y personalizar nuestros propios torneos de los Giganto games o enfrentarnos a nuestros oponentes a través del modo multijugador local, que nos permite reunir a hasta cuatro amigos para poder vernos las caras a pantalla dividida. Personaliza tu experiencia al máximo y gana la mayor cantidad de medallas posibles para hacerte codiciada superpiña de Giganto. Además, si eres amante del formato físico, que sepas que también puedes hacerte con tu edición de «Gigantosaurus: Dino sports» en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch. ¡A por la victoria!

«Gigantosaurus: Dino sports»

Infinigon Games · Outright Games · Meridiem

28 de junio · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Leo: The firefighter cat

Terminamos nuestras recomendaciones para toda la familia en este mes de agosto con esta original franquicia que nos presenta a Leo, un valiente gato bombero que necesita tu ayuda en su emocionante aventura como recluta júnior del parque de bomberos. Si estás listo para enfrentarte a los peligros y convertirte en un auténtico héroe gatuno, «Leo the firefighter cat» es tu videojuego, así que prepárate para aceptar las misiones que se te vayan encomendando -cada vez más más complicadas a medida que vayas progresando en tu partida- y asciende de rango con la guía del comandante Nox, que te echará una mano con todos tus objetivos.

Leo cuenta con su manguera para poder apagar los incendios y con un poderoso hacha para hacer frente a los diferentes retos que forman parte de su formación como bombero. Además, también dispone de dos poderes especiales que le ayudan a salvar a sus conciudadanos felinos de los incendios forestales, las inundaciones e incluso de los residuos tóxicos. Lucha contra los traviesos espíritus que provocan todas estas complicadas situaciones y apaga los incendios que amenazan la ciudad de Feliéopolis en una aventura sin fin.

Además, Leo puede hacer uso de algunos de los más fantásticos vehículos de rescate, como el camión de bomberos, un barco, un hidroavión, un helicóptero y un coche 4×4. Tienes todo el equipo que necesitas a tu disposición para actuar con rapidez, así que sírvete de ellos, completa tus misiones con la mejor calificación posible y regresa a la estación de bomberos, porque allí te espera otra interesante característica que enamorará a los pequeños jugadores, que ya que podrán desbloquear nuevos atuendos para nuestro protagonista, permitiéndoles personalizar su aspecto con montones de accesosrios y combinaciones de colores para que convertirlo en el gato guay de toda la ciudad.

«Leo: The firefighter cat» cuenta con más de veinte emocionantes misiones que te llevarán a visitar una fábrica de caramelos en llamas, un lujoso crucero en peligro y hasta una isla que se enfrenta a la subida de la marea, así que coge tu manguera y tu hacha, elige entre los cinco vehículos disponibles y dalo t0do en tus misiones de rescate mientras exploras la ciudad y descubres sus secretos ocultos. Como has podido comprobar, este es un videojuego destinado a los más peques de la casa, que encontrarán en él una propuesta entretenida y divertida en la que ir disfrutando de una ligera curva de dificultad con la que poner a prueba sus habilidades a los mandos. Además, cuenta con una versión en formato físico para PS5 y Nintendo Switch para sumar nuevas experiencias a su colección de videojuegos. ¡Les va a encantar!

«Leo: The firefighter cat»

Honikou · Maximum Entertainemt · Meridiem

29 de agosto · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Swictch

Share and Enjoy !