Los juegazos de esta semana: "Deathloop", "Lost judgement", "Aragami 2" y "Lost in random" - gameLover

Las novedades más destacadas de los últimos días llegan acompañadas de «La enciclopedia Nintendo 64» y la segunda novela de relatos de «Guardianes de la noche», «La mariposa de una sola ala», que repasamos en nuestra sección de entretenimiento gameLover Xtra.

Deathloop

¡Hola, gameLover! Pero qué ganas teníamos de echarle el guante a «Deathloop»! Es lo nuevo de Arkane Lyon, un título original y divertido cuyo propósito es el de meternos de lleno en un bucle temporal en el que encarnaremos a Colt, con quien jugaremos en primera persona en este un mundo misterioso de ciencia ficción para acabar de una vez por todas con su particular día de la marmota. Para llevar a cabo esta misión tienes que eliminar de manera eficiente a los ocho visionarios que protegen el bucle.

Irás conociendo los entresijos del juego a través de las conversaciones en voz alta de Colt, que es capaz de ver frases escritas por todo el mapa con las que irá encontrando respuestas a sus preguntas. Al final el juego no deja de ser un puzle gigante que iremos contruyendo a base de nuestras divertidas convesaciones con Julianna -la principal antagonista de la historia- y todos los elementos audiovisuales que iremos descubriendo a medida que avancemos por unos niveles muy bien diseñados: Grabaciones de voz, notas, la megafonía de la isla, la propia narrativa ambiental… Todas las señales están a la vista, solo tienes que fijarte.

Desde que Colt se despierta en una playa hasta que finalizamos el juego, tendremos que repetir y repetir bucles, recopilar toda la información posiible quién es él, descubrir todos sobre los visionarios y destapar tramas paralelas que son trascendentales para entender el contexto argumental de la trama. Vamos, que no te van a faltar cosas que hacer. Y es que Blackreef es una isla apartada del mundo exterior que está formada por cuatro zonas -con sus respectivas variables: Día, mediodía, tarde y noche- en las que podrás hacer lo que te dé la gana porque no habrá consecuencias. Es lo que tienen los bucles temporales.

Hay muchas formas de afrontar el camino y todas son válidas, porque además las viviremos de formas distintas dependiendo del momento del día en el que estemos situados. Contamos con la libertad absoluta para seleccionar qué zona visitar y, una vez dentro, explorarla sin preocupaciones. Podremos descubrir las diferentes maneras que existen de acabar con los enemigos y conseguir armas cada vez más poderosas. Colt y Julianna, al contrario que el resto de habitantes de Blackreef, recuerdan todo lo que ha pasado en los bucles que han vivido anteriormente, por lo que toda la experiencia y sabiduría que experimentes se acumula para lograr tu objetivo final.

Las armas, los poderes y sus mejoras, y las habilidades de Colt estarán intactas al gastar residuo, que conseguiremos explorando los escenarios y eliminando las mejoras que no necesitemos. Todo perfectamente equilibrado para que cada bucle pueda ser diferente y no caigamos en la repetición. Puedes elegir entre el sigilo o ir a todo trapo por la isla, pero siempre fijándote en los detalles, porque no debes olvidar que tu objetivo es reunir la máxima información posible sobre los visionarios para poder eliminarlos.

Mención especial para el DualSense de PS5, que se sincroniza en su totalidad con el juego para exprimir la experiencia al maximo gracias a sus características. Todo funciona a la perfección: El altavoz del mando para las conversaciones a través de la radio y algunos efectos de sonido, la respuesta háptica en cada movimiento, las armas y sus recargas… y qué decir de los gatillos adaptativos, que dotan a la experiencia de una mayor contundencia a todo el arsenal de armas,

«Deathloop» es un juegos con entidad propia, con tanta personalidad que no deja de sorprender por su estética, su banda sonora -que mezcla varios géneros sin sentido-, o su doblaje, que es genial. En lo técnico rinde a la perfección en el modo más equilibrado, el modo rendimiento, y no tan perefecto en otros en los que tiene que presumir de su potencia. Lo habitual en esta nueva generación.

Se trata de un título muy original, que coge muchas de las características de «Dishonored» -del mismo estudio desarrolador- y las transforma para convertirlo en una propuesta la mar de divertida y muy diferente a su base. Es satisfactorio gracias a las habilidades del protagonista, que puede recorrerse esos escenarios perfectamente diseñados para campar a sus anchas y acabar con todo lo que se le ponga delante.

A su multijugador, eso sí, hay que darle unos retoquitos para que acabe de cuajar; tal vez a través de futuras actualizaciones. Es algo que tampoco empaña la experiencia final de juego, pero que acabaría de perfeccionar esta propuesta tan divertida que te ofrecer muchas horas de entretenimiento delante de la tele. Uno de esos exclusivos (temporales) que te hacen rabiar si apostaste por la consola de la competencia. Tranquilo, tambin habrá para ti de aquí a unos meses.

«Deathloop»

Arkane Lyon · Bethesda

14 de Septiembre · PlayStation 5 y PC

Lost judgment

Los que se perdieron el lanzamiento de «Judgment» en la anterior generación tuvieron una nueva oportunidad de conocerlo con el lanzamiento de la nueva versión para las consolas más actuales hace tan solo unos meses. Ahora llega su secuela en la que el detective Tak Yagami repite como protagonista. Es, sin duda, la mejor manera de comprobar cómo la franquicia «Yakuza» sigue en plena forma, gracias a lanzamientos como «Yakuza: Like a dragon» o la precuela del título que estamos revisando hoy.

Si vienes de la primera entrega de «Judgment» ya conoces este spin off y a alguno de sus personajes, como el citado Yagami, a su inseparable Kaito y y toda esa banda de personajes que campan a sus anchas por el ficticio barrio de Kamurocho y Yokohama, una fiel recreación de los bajos fondos de Tokio y Yokohama en la que la historia, el humor y una cantidad ingente de minijuegos conseguirán que te enganches a esta nueva aventura a base de bien. Y es que la trama este, al igual que el anterior, gira en torno a un perturbador caso que arranca con la aparición de un cadáver en descomposición en un edificio abandonado. Ya sabes, un argumento de lo más interesante, al más puro estilo «Yakuza».

Esta tal vez sea la historia más profunda de todas las entregas de la franquicia, ya que se atreve a ahondar en temas tan delicados como el acoso escolar o el abuso sexual. Suerte de Yagami, nuestro detective favorito, que en las misiones principales se centra en este caso alejándose de los aspectos más locos que suele presentar la saga para mostrar la crueldad y el realismo de las situaciones que se nos presentan en esta nueva trama. Eso sí, las secundarias siguen contando con ese toque de humor característico, donde no deja de hacerse referencia a sí mismo.

Esta entrega se encarga de representar algunas localizaciones con un fotorrealismo increíble, como son los dos ya citados barrios de Tokio y Yokohama o la aparición de un tercer e interesante escenario que consigue que el caso se ponga aún más interesante: El instituto Seiryo. Aunque también visitaremos aparcamientos, estaciones de metro, un centro de detenciones… Manejaremos a Yagami -y en ocasiones a un nuevo personaje llamado Saori– con el característico gameplay de la franquicia, que introduce nuevos elementos para ajustarse a esta historia de detectives, tales como seguimiento de objetivos, ersecuciones o la búsqueda de pruebas, que aquí se representan en primera persona. De la entrega anterior conserva los interrogatorios de la entrega anterior, el uso de dispositivos espía para observar y escuchar en la distancia o los disfraces.

También se han añadido nuevas mecánicas, como la de poder utilizar un skate para agilizar el movimiento entre zonas y la introducción de un perrete que nos acompaña y nos ayuda a resolver casos gracias a su instinto especial. El sistema de combate deja de lado los turnos para representar enfentamientos en tiempo real y vuelve a ofrecernos la posibilidad de alternar entre diferentes estilos: La grulla -defensa-, el tigre -ataque- y serpiente -que transforma los ataques de los oponentes en contraataques-.

¿Y qué seria un videojuego de la saga «Yakuza» sin sus minijuegos? No te preocupes, porque los barrios de Kamurocho e Ijincho están repletos de actividades y minijuegos, sin duda, uno de los grandes atractivos de «Lost judgment», donde podremos rememorar nuestras partidad de Master System gracias a juegos como «Alex Kidd» o «Fantasy zone», entre otros, y echar unas partidas a las recreativas más míticas de SEGA como son «Space harrier», «Virtua fighter 5: Final showdown» o incluso «Sonic: The fighters».

Además, también contaremos con la típica grúa de salón recreativo que nos servirá para conseguir premios y algunos minijuegos basados en diferentes juegos de mesa, de baile e incluso de otros tipos de deporte como el boxeo o el golf. Horas y horas de diversión extra aparte de la historia del propio juego, que ya de por sí es extensa.

Respecto a su apartado gráfico, el juego luce muy bien en la nueva generación de consolas, corriendo a 4K, a 60 fotogramas por segundo y, como ya nos estamos acostumbrando a ver últimamente, con unos tiempos de carga irrisorios. Puedes seleccionar escuchar los diálogos en japonés o en inglés, eso sí, con los subtítulos en nuestro idioma, contando con un alto nivel en su localización, que roza la excelencia. Su guión redondea la propuesta retratando el Japón actual más desconocido, con unos personajes carismáticos y esa dosis de humor que nunca sobra.

Es un juego de lo más acertado, tal vez con un planteamiento demasiado conservador pero que sigue invirtiendo en sí mismo en cada entrega que nos llega, esta ocasión reflejando una auténtica aventura de detectives con los típicos elementos de cine negro que nos encanta. ¿Conseguirá Tak Yagami llegar al fondo de la cuestión? Descúbrelo desde mañana mismo.

«Lost judgment»

Ryu Ga Gotoku Studio · SEGA y Koch Media

24 de Septiembre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Aragami 2

¡Qué alegría cuando nos enteramos de que el estudio barcelonés Lince Works estaba trabajando en «Aragami 2»! Esta es la secuela del título que les dio a conocer en 2016 gracias a un videojuego que te pone en el centro de la acción y en un mundo único inspirado en la cultura, mitología y folclore japonés, las donde poderosas facciones militares gobiernan las tierras. Es una época de guerra, disturbios y conflicto en el que vivirás tu fantasía ninja a través de secuencias de sigilo y batallas épicas con combates asombrosamente coreografiados.

Esta nueva entrega está destinada para un solo jugador, pero también cuenta con un multijugador online que te pondrá en el papel protagonista de un asesino en la sombra y durante una misión para rescatar a su clan del ejército invasor, intentando buscar la cura para una terrible enfermedad que los está abatiendo. Como un Aragami, deberás elegir tu estrategia a la hora de enfocar cada enfrentamiento mientras luchas por defender el valle de Rashomon y descubrir cómo convertite en leyenda.

Los hechos que narran esta nueva aventura tienen lugar cien años después de los eventos que presentaba «Aragami» en 2016 y su nueva historia se desarrolla entre el caos que nace de las tensiones de dos facciones rivales. En un misterioso mundo en el que las almas vagan en busca de venganza o libertad, tendrás que desencadenar la batalla para parar la insaciable sed de poder y control que Akatsuchi está llevando a cabo sobre el valle, sus recursos y sus habitantes.

Esta secuela nos presenta nuevos movimientos, habilidades, mecánicas de combate y más sigilo que nunca, ampliando la experiencia del juego original, además de un robusto modo multijugador cooperativo donde deberás formar tu clan ninja de hasta tres jugadores para afrontar la campaña completa juntos. Es hora de liderar el clan Kurotsuba contra los invasores del imperio de Akatsuchi, canalizando la clásica experiencia ninja y siguiendo la estela y la inspiracón de la franquicia «Tenchu».

En esta nueva entrega puedes crear tu propio estilo de combate -fantasma, espíritu o demonio- y cuentas con dos formas de completar la historia del juego, en solitario o en modo cooperativo con dos jugadores más. Si pensabas que lo ibas a tener fácil, espérate a enfrentarte a las misiones centradas en el sigilo, ya que supondrán todo un reto para ti, a pesar de contar con nuevas habilidades y poderes especiales. El control del personaje ha sido creado desde cero y ahora se siente más ágil que nunca, con lo que podrás manejarlo por los amplios escenarios abiertos que presenta esta nueva entrega, que también cuenta con armas y armaduras personalizables.

Conviértete en el último guerrero Aragami y personalízalo con tres máscaras inspiradas en el folclore y las leyendas japonesas. Además de crear armas y armaduras para empuñar durante la batalla, puedes elegir tu estilo de juego desplegando una fuerza insuperable contra tus enemigos, ya sea jugando solo o como clan. Aquí lo importante es la estrategia que elijas, en la que podrás utilizar tu entorno para recorrer los tejados de los edificios, colgarte de los acantilados, rodear a tus enemigos o lanzar tu ataque desde el cielo para llevar a cabo ataques silenciosos para derrocar al enemigo en un combate cuerpo a cuerpo, esquiva y parando los golpes mientars acabas con él.

El debut indie de Lince Works con el primer «Aragami», consiguió colocar más de 700.000 unidades del juego, que supo sorprender con su narrativa, el sigilo como base y una aventura cinemática que ahora, casi cinco años después, nos soprende de nuevo desde las sombras para mejorar la experiencia ninja que ofrecía el primero. Aunque esta secuela es superior al original, su apartado gráfico se queda algo corto respecto al estándar de calidad actual, sobre todo si nos fijamos en las animaciones del personaje y las texturas. En su conjunto tiene una apariencia muy sólida y un punto de vista artístico atractivo -que refleja unos colores muy vivos pese a ser un juego en el que las sombras tienen tanto protagonismo-, además de una banda sonora que te sumerge por completo en el ambiente del juego. Es el claro ejemplo de cómo debe ser una secuela, cogiendo los conceptos establecidos en el primer juego y ampliándolo con más sigilo, niveles de gran tamaño y más posibilidades respecto a la anterior propuesta, logrando un juego mucho más completo y satisfactorio. Además, el juego cuenta con una versión física en nuestro país que distribuye Tesura Games en sus versiones para PS5, PS4 y el ecosistema Xbox.

«Aragami 2»

Lince Works · Merge Games y Tesura Games

10 de Septiembre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Lost in Random

Aquí llega otra propuesta EA Originals en forma de una nueva aventura de acción en la que la aleatoriedad y una simple niña pueden ser la clave para corregir el extraño mundo gótico que nos presenta. «Lost in Random» cautiva con un sistema de juego y una estética diferentes en un mundo fantástico llamado Azar en el que antiguamente todo se decidía al tirar los dados. Ahora es la Reina la única que tiene uno en su posesión y es ella la que lo usa para decidir el destino de los niños que cumplen doce años.

Al principio de la historia conoceremos a Par y a su hermana Impar, aunque nosotros jugaremos con la primera, a la que deberemos acompañar mientras se aleja de Unburbio, su ciudad natal, para recorrer el mundo de Azar e intentar rescatar a su hermana, a la que no le ha quedado otra que irse con la reina cuando le ha salido un seis al lanzar los dados. De esta manera visitaremos las seis ciudades que presenta este mundo de fantasía y que, como no podría ser de otra manera, se corresponden con las seis caras de un dado: La ya mencionada Unburbio -el más decrépito de los seis reinos, una zona degradada y llena de los trastos desechados de los otros cinco sectores-, Londos – un lugar lleno de dualidades y personalidades divididas, que cambia cada día con el lanzamiento de los dados de la Reina-, Triena -una región sumida en el caos desde que su rey fue asesinado hace años y donde poco después sus trillizos iniciaron una interminable guerra civil a tres bandas., Monte Cuatro -un reino de anarquía donde las apuestas son la única manera de conseguir lo que uno quiere-, Cincópolis -una tierra mítica y poderosa llena de maravillas que se desvaneció hasta convertirse en una sombra de sí misma tras la guerra sin dados, al igual que los demás reinos- y Seistopía -considerado como el mayor de los seis reinos y donde vive la Reina, un paraíso mágico de lujo en el que todo el que logra entrar nunca regresan a su reino de origen-.

En este videojuego nuestra misión será explorar, hablar con los habitantes de cada reino y, por supuesto, combatir. Solo hay que seguir el halo dorado que te invita a perderte por los caminos de cada mundo para descubrir a las extrañas criaturas que habitan en cada uno de ellos. Son muchos los coleccionables que podremos ir recogiendo a lo largo de nuestra aventura y numerosas misiones secundarias que lograrán aumentan el ciclo de vida de un juego que no es nada corto para tratarse se un indie, todo lo contrario.

Dadelio es el simpático personaje que nos acompañará durante todo el juego y que se encargará de recoger los fragmentos de cristal azul que desprenden los enemigos a los que nos enfrentemos. Cuando tenemos suficientes fragmentos, aparecerá una carta para otorgarnos un arma, una protección u otros factores de ventaja, y cuando completemos seis podremos lazar a este peculiar dado, que nos permitirá usar las cartas en combate. Un original sistema que es el propio encanto del juego, ya que nos permitirá conseguir combinaciones letales si planificamos nuestra estrategia de la forma óptima.

Esta aventura cuenta con un desarrollo sorprendentemente variado que nos irá retando cada vez más a medida que vayamos avanzando a través de este peculiar universo que parece estar inspirado en los sórdidos mundos de «Pesadilla antes de navidad» o «Los mundos Coraline» gracias a su estética y una mezcla de humor, drama y surrealismo que lo impregnan todo hasta alcanzar un equilibrio irresistible.

Todo acompaña: La música, las voces (en inglés, aunque con unos muy trabajados subtítulos en español), los propios personajes… Que la estética no te engañe, no es un juego infantil, sino más bien destinado a un público adolescente o adulto que sabrá apreciar el trabajo en conjunto de este videojuego, que es tan entrañable como terrorífico. Es una gran sopresa que recibimos con los brazos abiertos antes de que lleguen todos esos lanzamientos triple A que esperamos para la campaña de navidad y que nos va a entretener de lo lindo.

Por cierto, si crees que al principio no te engancha, sigue avanzando con él, porque el juego se torna cada vez más profundo y atractivo a medida que te sumerges en él. Hay mucho trasfondo que descubrir a través de sus seis mundos y un sistema de combate con el que te tienes que hacer para acabar dominámdolo. Una mezcla perfecta de estética y jugabilidad que te acabará atrapando como lo ha hecho conmigo.

«Lost in random»

Zoink! · Electronic Arts

10 de Septiembre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

La enciclopedia Nintendo 64

El 1 de marzo de 1997 llegaba a nuestro país una nueva consola de Nintendo, que nacía como relevo generacional de nuestra tan querida Super Nintendo Entertainment System, que ya estaba rozando el fin de su ciclo de vida. Fue Nintendo 64 la encargada de seguir sorprendiendo a través de la innovación, la originalidad y la genialidad de la compañía japonesa, que lanzaba su cuarta consola y se las volvía a jugar todas a una sola carta. Aquella generación acabó colocando cerca de 33 millones de consolas en todo el mundo y se ha convetido en la 17ª consola más vendida de la historia, por debajo de SEGA y su Mega Drive.

Este año se cumplen 25 años del lanzamiento de Nintendo 64 -recordemos que en Japón se lanzó el 23 de junio de 1996- y desde Héroes de Papel han querido celebrar su cuarto de siglo con un libro conmemorativo, «La enciclopedia Nintendo 64», que repasa la historia de la consola, sus características y logros, los periféricos más destacados, incluyendo más de 250 reseñas de los títulos más importantes de su extenso catálogo. El libro llega en dos ediciones, una normal y también en una edición especial limitada y numerada que incluye varios extras en una caja con diseño exclusivo y acabado de lujo.

«La enciclopedia Nintendo 64» es un repaso exhaustivo a uno de los capítulos más importantes de la historia de los videojuegos: El salto a las tres dimensiones. Su objetivo no solo es profundizar en la creación y la trayectoria de la consola que en su momento fue conocidac omo Ultra 64, sino también tratar al detalle los casi 250 juegos que alcanzó el catálogo español de la consola, así como algunos de los mejores títulos americanos y japoneses que nunca llegaron a nuestro territorio, todos acompañados por sus carátulas originales.

A través de sus 256 páginas conocerás la recepción que Nintendo 64 obtuvo por parte del mercado y de la propia prensa, ahondarás en sus especificaciones técnicas, su revolucionario mando con control analógico, sus periféricos y también algunos de los prometedores juegos que nunca llegaron a ver la luz. Además, cuenta con un testimonio clave de la historia de Nintendo en nuestro país a través de una entrevista exclusiva que te servirá para conocer cómo se vivieron los momentos clave del lanzamiento de la consola en España, analizando varios factores que influyeron en las ventas locales.

El libro está dividido en seis capítulos que repasan el posicionamientoi de Nintendo en la industria del videojuego en aquel momento histórico, cómo se originó y evolucionó el concepto de la consola hasta el lanzamiento del producto final, los años de vida de Nintendo 64 con un repaso a sus accesorios y juegos cancelados y un capítulo dedicado a la incursión de la plataforma en nuestro país, además de dos más que destacan el catálogo europeo de juegos -que abarca la mayor parte del libro- y los lanzamientos destacados que no llegaron a publicarse en nuestro continente.

Entre sus páginas podrás rememorar títulos como «Super Mario 64″, «Golden eye: 007», «Mario kart 64», «The legend of Zelda: Ocarina of time» o «Pokémon stadium», entre muchos otros. Además, de su prólogo se encarga José Arcas, quien fuera jefe de prensa y jefe de producto de Wii U en Nintendo España, que nos ofece su particular visión sobre una de las mejores consolas de Nintendo. Esta es una obra indispensable para aquellos que vivieron la transición de los noventa al nuevo milenio con una Nintendo 64, un volumen editado en tapa dura, cosido con hilo y brillo selectivo en la cubierta que analiza la historia y los logros de la consola durante todo su ciclo de vida, que ha sido minuciosamente escrito por Salva Fernández Ros, coordinador editorial de Meristation, y Fran J. Brenlla, colaborador del mismo portal.

«La enciclopedia Nintendo 64» · Salva Fernández Ros y Francisco J. Brenlla / Héroes de Papel · 21 de Septiembre

Guardianes de la noche: La mariposa de una sola ala

Queda muy poco para que podamos disfrutar del primer videojuego de «Kimetsu no yaiba», «Las crónicas de Hinokami», que se estrenará el próximo 15 de octubre. Mientras esperamos podemos ir haciendo tiempo con la segunda novela de este manga de éxito, «Guardianes de la noche». Si el mes pasado ya pudimos leer «La flor de la felicidad», ahora es el momento de abordar «La mariposa de una sola ala», en la que podemos leer nuevos relatos de sus protagonistas.

Y es que aunque Shinobu Kocho, Tengen Uzui, Mitsuri Kanroji, Sanemi Shinazugawa o Giyû Tomioka son personajes con personalidades muy opuestas, tienen algo en común que les caracteriza: Todos ellos forman parte de los pilares, los espadachines más poderosos entre los cazadores de demonios. De ahí este segundo libro que sigue explorando los relatos cortos que se aproximan a estas figuras desde distintas perspectivas, a veces más cercanas a ellos y, en otras ocasiones, contando parte de su historia sin que participen de forma directa.

En estos relatos a veces parte repasamos partes de sus infancias, qué ha sido de sus futuros tras algunos acontecimientos del manga o anécdotas de sus pasados. Todo esto y más en un nuevo libro de 136 páginas que presenta el siempre divertido y diferente universo del instituto Kimetsu, en el que también descubriremos un terrible peligro que amenaza el festival anual de la escuela.

¿Quieres saber más sobre «Guardianes de la noche»? Pues conoce a Himejima, el pilar que salvó a Kanae y a Shinobu después de que un demonio asesinara a sus padres; y también qué prueba tuvieron que superar las dos hermanas para entrar finalmente en el cuerpo. Cinco nuevas historias sobre los pilares más famosos compiladas en un solo volumen junto a otro episodio del instituto Kimetsu, esa historia paralela a la trama principa, que se presenta en este libro de tapa rústica con solapas. ¡Imprescindible para los fans del manga y el anime!

Guardianes de la noche: La mariposa de una sola ala · Koyoharu Gotouge y Aya Yajima / Norma Editorial · 3 de Septiembre

