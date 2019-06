Santi González: "Torra asciende a jefe de los Mossos a quien en la víspera no era ni comisario"

Tiempo de lectura: 2



El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herera en COPE'.

El Mundo publica hoy una información impresionante sobre la corrupción en el fútbol. Las escuchas al cabecilla de la trama de apuestas han revelado que tenían comprados a siete jugadores del Valladolid en su partido del final de la liga con el Valencia. La consigna era escueta: “Gana el Valencia. Primera y segunda parte. No se lo digas a nadie”.

La Airef, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha determinado que no hay control sobre la mitad de las subvenciones que se reparten cada año. Son 14.000 millones que no están sometidos a mecanismos de rendición de cuentas y evaluación. Además destaca por ausencia la relación entre dichas subvenciones y los objetivos para lo que eran concedidas.

También hay alguna noticia de nuestra pasión de catalanes. No hay día sin noticia sobre el tema. El condenado Oriol Pujol sigue saliendo cada día de la cárcel para ir a sus asuntos, pese a la prohibición judicial y Quim Torraplá ha batido el récord de la celeridad en las promociones, al ascender a jefe de los Mossos a un tipo que la víspera no era ni comisario. El salto le va a dar control sobre los cinco mossos que van a encargarse de la seguridad de Torra. ¿Cómo las amazonas de Gadafi? Es una analogía razonable sin saber si los elegidos tendrán que ser vírgenes como aquellas.

Si se preguntaban cómo era posible que un político tan improbable como Pedro Sánchez tiene la faena hecha, miren hacia la derecha. Ahí está la explicación de todo. Ciudadanos quiere gobernar preferentemente con el PP, pero poniendo unas condiciones que hacen imposible la alternativa al PSOE en lugares clave. Por ejemplo, no sentarse a la mesa con Vox y Vox reacciona diciendo que ellos no van a firmar un contrato de adhesión. En la lógica de la política si necesitan los votos de Vox tendrán que pedírselos. Después de todo, a las Europeas de 2009 fueron coligados con Libertas y entonces no fueron tan mirados.