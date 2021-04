Luis del Val: "La especie humana es la única capaz de reproducir las situaciones más aberrantes"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el drama que está viviendo la madre de Olivia y Anna, secuestradas por su padre y que están desaparecidas:





"De la isla griega de Corinto a las Islas Canarias existe una distancia superior a los 5.000 kilómetros, pero hoy están desgraciadamente muy cerca. En la isla de Corinto transcurre la tragedia que escribió Eurípides hace 25 siglos, y, donde Medea, despechada porque el padre de sus hijos, Jasón, la abandona y va a casarse con la hija de Creonte, no duda en asesinar a sus propios hijos para vengarse de la afrenta. No hay en la vida realmonstruosidad más terrible que una madre matando a sus hijos, excepto que la misma acción sea llevada a cabo por el padre. Y deseo con todas mis fuerzas que la esperanza no se agote,que las pesquisas no tengan un final trágico, y que esas niñas canarias, aunque asustadas, aun traumatizadas por el secuestro, sean halladas con vida.

Una tiene seis años y la otra no ha cumplido dos. Recuerdo a mis hijos, a mis nietas, en esa edad donde la inocencia se mezcla con la curiosidad, y te preguntan creyendo que eres un ser superior que lo sabe todo, y su ignorancia te despierta ternura, y su deseo de comprender una enorme dosis de esperanza, porque es esa curiosidad la que ha permitido avanzar a esta especie humana que pone una maquina en el planeta Marte, pero quetambién puede reproducir las situaciones más aberrantes y terribles, de las que no son capaces ningún otro mamífero, ningún otro ser vivo, sea un pájaro o un pez.

Deseo con toda intensidad que Corinto siga siendo la ciudad del Peloponeso que da nombre a esas pequeñas y deliciosas uvas sin pepitas, y queCanarias conserve la tradición legendaria de haber albergado el jardín de las Hespérides. Porque si los niños sirven de mercancía para aliviar la emponzoñosa soberbia de sus padres -esa venganza pútrida que nace del “A mi nadie me puede hacer eso”- habrán pasado 25 siglos en balde y la máquina que llega a Marte no nos sirve para neutralizar las atrocidades.

Tengo la confusa sensación de haber soñado esta noche con niñas. Y esta mañana, cuando el sol no había salido, y he mirado los periódicos, no he podido evitar acordarme de la angustia de esa madre, de esa familia canaria, que aguarda un temblor del teléfono, que ojalá suene y concluya para bien con esta desgarradora zozobra".





