La Justicia se toma ya como secuestro parental el caso de las niñas de Tenerife

El juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Güímar ha incoado diligencias previas en relación con la desaparición de Tomás Antonio G. y sus dos hijas por la presunta comisión de un delito de secuestro, cuya investigación se ha declarado secreta.

El dispositivo de búsqueda de las dos niñas desaparecidas el martes en Santa Cruz de Tenerife mientras estaban al cuidado de su padre ha continuado este jueves por tierra y por mar. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Efe que la búsqueda de las menores, de uno y seis años, prosigue y en el mar se ha extendido el radio de rastreo desde de la costa de Güímar, donde ayer fue encontrada a la deriva y vacía una embarcación propiedad del padre, hasta la punta de Anaga, en el nordeste de la isla.



De acuerdo con la denuncia de la madre, Tomás Antonio G. se llevó a sus hijas el martes a las 17:00 horas y tendría que haberlas devuelto a las 21:00. Al parecer, una llamada del hombre a su expareja avisándola de que no volvería a ver a las niñas ni a él alertó a la mujer, por lo que denunció la desaparición de las menores a la Guardia Civil, que desde el primer momento ha considera el caso como una desaparición de alto riesgo.



También alertó de que, en la medianoche del martes al miércoles, el hombre, según registraron las cámaras de la marina de Santa Cruz, zarpó solo en su barco, que fue hallado horas más tarde sin ocupantes y a la deriva.



Además, un vigilante vio como sacó de su vehículo y cargó en la embarcación bolsos, maletas y bolsas de ropa, según ha detallado a Efe el capitán de puerto de Marina Tenerife, Enrique Alonso.



Las fuentes de la investigación han indicado que la mujer ya se había quejado en diciembre ante la Guardia Civil de que su expareja la había amenazado verbalmente, pero no quiso presentar denuncia. No obstante, los agentes realizaron un seguimiento de oficio y, en marzo, volvieron a preguntarle. La mujer dijo entonces que el episodio de las amenazas de diciembre no se había repetido.



Durante este jueves, un amplio dispositivo de búsqueda, formado por medios de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y el 112, rastrean varias zonas por mar, tierra y aire en busca de los desaparecidos mientras que un juzgado de Güímar ha abierto diligencias por un presunto delito de secuestro.



En paralelo a estas labores, durante la mañana un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil revisa la embarcación en la dársena pesquera del puerto de Santa Cruz, adonde fue remolcada anoche.



Estas desapariciones, especialmente la de las dos niñas, ha causado gran preocupación en la isla y han sido muchas las muestras de solidaridad hacia la madre. Entre ellas, la de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que, a través de Twitter, ha mandado "todo el apoyo y cariño a la madre de las dos niñas desaparecidas en Tenerife en estos momentos tan difíciles. Seguimos con preocupación y atención las tareas de búsqueda".