Escucha a Marco Antonio Navarro, el mediador de la trama de corrupción canaria, en "Herrera en COPE"

Marco Antonio Navarro, conocido como "el mediador" pieza clave del Caso Mediador ha pasado este miércoles por Herrera en COPE. A lo largo de la entrevista con Carlos Herrera, uno de los principales implicados en la trama de corrupción canaria junto al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, acusado de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a un grupo criminal organizado por exigir a los empresarios 5.000 euros para empezar a mover sus influencias. Recibía en su despacho del Congreso el dinero en cash, se repartía por visitas al Congreso y por visitas al despacho del General de la Guardia Civil Francisco Espinosa, que está en la cárcel; celebraban comidas, cenas de lujo y acababan en club de alterne con sus invitados.

A la pregunta de Carlos Herrera sobre: ¿usted, como dice la juez, formaba parte de una organización criminal con jerarquía y estructura dedicada a la corrupción? "Sí, sí, no puedo negar los cargos que a mí personalmente se me imputan".

¿Ello tendría relación con aquellas personas a las que se les ofrecía los servicios del señor Fuentes Curbelo para conseguir algún beneplácito o algún contrato administrativo en el que usted mediaría? "Sí, sí, es así tiene muy buena información y es real".

¿Se han producido muchas gestiones en ese sentido? "No le sé decir cuántas, pero vamos a decir que en un año y medio, la mitad, por ejemplo si le vale el dato", responde con cierta opacidad.

Han participado más administraciones que saldrán

¿Eran siempre contratos relacionados con la administración autonómica canaria o con más administraciones? "Participan más administraciones que saldrán. Todo está centrado en ganadería, pero hay varias piezas drones, placas solares, estamos hablando hasta de coches eléctrico, puede abarcar muchos sectores.

Sobre cómo ocurrían esas mediaciones, si era Marco Antonio Navarro el que buscaba a los empresarios o eran los empresarios los que encontraban a Marco Antonio Navarro, este le dice a Carlos Herrera, "le voy a dar una exclusiva, yo no buscaba a nadie, a mí se me llama y se me dice 'fulano de tal, empresa X, necesita esto, encárgate del expediente y yo articulo la maquinaria de trabajo o de colaboraciones, porque yo le llamo colaboraciones".

¿Le llamaba el señor Fuentes Curbelo? "Ya podía ser el señor Fuentes, ya podía ser Taishet Fuentes, ya podía ser..., con respeto me tengo que frenar porque hay cosas que no puedo comentar en este momento", responde.

¿De todo ese engranaje estaba advertido alguna estructura importante del Gobierno canario? "No me interesa que tuvieran constancia de la trama, pero voy más allá, tenían constancia de mi presencia. En estas semanas, ciertos medios y personajes públicos canarios y a nivel nacional, han dicho que soy un delincuente, que tengo antecedentes penales y demás. Con respeto a sus oyentes, si hace dos años soy el mismo que hoy, cómo entro en un Congreso, en el Gobierno de Canarias, en la Comunidad de Madrid, ¿no soy el mismo que hace dos años? Ahora de repente soy fulano de tal y antes quién era", dice Marco Antonio Navarro.

De las 100.000 fotografías de su móvl, ¿podrían comprometer a alguien fuera de la trama?

En las cien mil fotografías que hay en su móvil, ¿podrían comprometer a personas, que ahora mismo, no están, directamente, implicadas en la trama? "Me encanta esa pregunta, sí claro. No todos están participando en una trama o en un tema delictivo. Por ejemplo, yo tengo de Fitur del año pasado una foto con un alcalce muy importante de España y ¿por tener esa foto tengo algún trapicheo con ese alcalde? No necesario, ¿no? Hay un montón de fotos. Yo tengo una foto con el alcalde de Madrid y eso no significa que el alcalde de Madrid sea corrupto o que haya hecho algún negocio conmigo, ¿cierto?".

El conocido como "el mediador" niega haber tenido negocios con la Comunidad de Madrid, no con alguna administración madrileña si era socialista, "yo solo colaboraba con el Partido Socialista. La frase que hay en el expediente es 'donde hay una flor roja, entramos'".

"En un cátering hay de todo"

¿De los 15 diputados que estuvieron en la cena, luego algunos se fueron de correría y hay testimonio gráfico? "No voy a decir si fueron 5, 6, 7 u 8, solo digo que todas mis acciones con un cátering, todas acaban en un cátering, porque llego a la conclusión de que en donde yo cierro mis acuerdos verbales y luego hay que tramitarlos es el cátering, ¿entienden a esta hora de la mañana qué es un cátering? Un cátering en el hotel porque estamos en pandemia y hay que estar a las 12 de la noche en el hotel", explica y añade que "un cátering lleva de todo".

¿También se refiere, al llevar de todo, relaciones humanas? "Claro, claro", afirma y continúa "con todo el respeto a esa profesión que no voy a nombrar ahora, pero bien".

Sobre si algunas de las empresas de las tramas comenzaron a trabajar en las provincias o comunidades de dónde procedían los diputados que iban a esas cenas, Marco Antonio Navarro guarda silencio, "le vale con mi silencio, porque no puedo, hay ciertas cosas que están donde están y no puedo contestar", pero deja esta pregunta en el aire "Vienen 15 diputados del Congreso, ¿usted de qué cree que hablamos en esa cena, qué comemos a niveles exagerados, qué nos hinchamos a beber vino y nos tomamos unos gintonicy quedamos como señores y tan amigos y llega el empresario y se gasta un pastizal porque me apetece porque es diputados del PSOE o diputado del Congreso? Espero que me haya entendido lo que le quiero decir".