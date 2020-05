Del Val: "Podemos pide que salgan los presos nacionalistas, mientras los españoles en arresto domiciliario"

Recuerdo a Pedro Sánchez pedir, en el Congreso de los Diputados, que se apartaran las rivalidades políticas, y -dado el grave momento que atravesamos- luchar, codo con codo, en esa tarea que no es otra que derrotar a la pandemia. Y me pareció muy bien. Prueba de ello es que, desde hacía dos meses, no se reunía la ejecutiva del PSOE. Lo hizo ayer. No, no hablaron de los muertos, ni del estado de alarma, ni de esas cosas en las que nos fijamos los catetos de a pie: ellos se dedicaron a lo suyo, y llegaron a la conclusión de que había que reforzar los lazos con los partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno. Respecto al acuerdo con Ciudadanos parece que eso abre una geometría variable, pero sin olvidar por un momento que lo mollar es contentar a los partidos que con sus diputados mantienen a Pedro Sánchez. El partido socialista de Cataluña tampoco hace otra cosa que olvidarse de la política y dedicar todos sus esfuerzos a luchar contra la pandemia, por algo el ministro de Sanidad pertenece a sus filas. Así que, en aras de ayudar al ministro de Sanidad, como el alcalde de Badalona tuvo que dimitir por borracho, los socialistas han pactado con todos los partidos para que García Albiol, que fue el candidato más votado, no pueda ser alcalde, y pondrán a un independentista, sin lugar a dudas porque con esa maniobra se ayuda a detener la expansión del coronavirus en Badalona.

Unidos Podemos, o Unidas Podemas, por su parte, que da continuas muestras de estar que digo yo preocupado -preocupadísimo- por los muertos, y se ha olvidado de cualquier ideología para cumplir las consignas solidarias de Sánchez, ha pedido que salgan los presos nacionalistas de las cárceles, que es que el coronavirus, en cuanto se entere de que centenares de delincuentes salen a la calle, mientras los españoles que no han delinquido están en arresto domiciliario, se asusta y se marcha de este país tan raro. Tan raro, tan raro, que hasta un sindicato de policía ha mostrado su malestar porque a los agentes les obligan a identifiquen a quien lleve una bandera española. Ha sucedido en Alicante y en Madrid. Y si Marlaska lo consiente, será porque llevar una bandera en el coche o en la mano, por la calle, es peligroso para nosotros. Lo que ya no sabemos es si eso lo han descubierto los epidemiólogos del Ministerio de Interior o el comité de expertos, que este gobierno, progresista y transparente, ha borrado de los documentos donde aparecían sus nombres, no sea que se fueran a saber. Este empecinamientio ridículo, puede llegar a ser como el Señor de las Moscas, y a lo peor no hay ningún comité, y el comité está formado por el licenciado en Medicina, que no doctor, Fernando Simón, y por el doctor en Economía, que no simple licenciado, Pedro Sánchez. ¡Ah! Como prueba irrefragable de esta entrega a la lucha contra la enfermedad y el olvido de las luchas políticas, el comité federal del PSOE aconsejó bajar la intensidad de las campañas contra Isabel Ayuso y la Comunidad de Madrid, porque eran demasiado evidentes. Seguirá haciéndose, pero de manera que los catetos no nos demos cuenta. Está claro: solo piensan en nosotros.