La canción que batió récords: derrotó a Abba y a John Lennon, y nadie recuerda que era española

Muchos seguro que no lo sabíais. Esta canción del año 1977 se ha convertido en uno de los singles con más ventas de la historia. El duo 'Baccara' compuesto por Mayte Mateos y María Mendiola se trata de dos bailarinas que se conocieron en el ballet de TVE de Alberto Portillo. Y es que ambas, comenzaron su andadura en el año 1976 cuando actuaron por primera vez en una sala de fiestas de Zaragoza. Por aquel entonces bajo el nombre de 'Venus'. Tras sus primeras actiuaciones, el dueño del local prescindiría de sus servicios por considerales demasiado "elegantes".

Ante estos hechos, el marido de María Mendolia, les ayudó a encontrar trabajo, esta vez en la isla canaria de Fuerteventura, donde gracias a las influencias del conyuge de María, el director del hotel 'Tres Islas' contrató a las artistas. En una de sus actuaciones dos gerentes de la RCA les propusieron grabar un disco en la ciudad alemana de Hamburgo. Como dato curioso, en aquella época, en España, había muy poca gente que hablara en inglés, por suerte María era una de las privilegiadas que entendían y hablaban perfectamente el idioma. Este hecho permitió establecer las condiciones del contrato con RCA, y en el año 1977 saltarían a la escena internacional con el nombre de 'Baccara'. El nombre proviene de una variedad de rosa color rojo oscuro de tallo largo.

¿Sabías que entre los 10 singles más vendidos de la historia de la música hay una canción de 1977 cantada por un dúo musical compuesto por dos españolas?



La canción se llama "Yes Sir, I Can Boogie" y...



La primera canción que lanzó el dueto, estaba compuesta por Frank Dostal y Rolf Soja. La cual arrasaría en las listas de éxitos, lanzando a las artistas españolas hasta la primera posición. Ante la tremenda repercusión que tuvieron, el libro 'Guinness de los Records' por ser las primeras artistas españolas en conseguir el número uno absoluto de Reino Unido. Con 18 millones de copias vendidas, la canción 'Yes Sir, I Can Boogie' ha entrado en el top 10 de las más vendidas de la historia. La canción supera en ventas a 'Imagine', Suspicious' o 'Dancing Queen'.

En España, hay muy poca gente que sepa de su existencia. Su éxito primó en países como Alemania, Suecia, Noruega, e incluso, Japón. La canción ha sido superada por los 50 millones de copias vendidas del 'White Christmas' de Bing Crosby. Y también por éxitos como 'Candle in the wind' de Elton John, 'Rock Around the Clock' de Bill Haley o 'I Will Always Love You' de Whitney Houston.

