Hans Zimmer: "Estoy devastado, pero los iconos nunca mueren"

El mundo de la cultura lamenta la pérdida del emblemático compositor italiano Ennio Morricone a los 91 años en Roma, creador de muchas de las bandas sonoras de los spaguetti westerns y películas como ‘Érase una vez en América’. Por ello, la reacciones a su muerte no han tardado en llegar, la más significativa ha sido la de su amigo y también compositor Hans Zimmer. "Estoy devastado por esta noticia porque Ennio era un icono y los iconos sencillamente no se van, los iconos están ahí para siempre, y esto realmente me ha pillado por sorpresa", ha explicado en declaraciones a la BBC.

